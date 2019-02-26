«Все будут говорить, что „Феррари“ чемпион». Петров — про Ф-1 и дебют в ралли

«Если бы не сход, точно бы боролись высоко»

— Виталий, по записям в соцсетях видно, что вы получили огромное удовольствие от выступлений в чемпионате России по ралли. Такими темпами не думаете с концами перейти в ралли?

— Одно другому не мешает, это точно. Мне действительно очень нравится ралли. Для меня это не сложно и интересно. Можно сказать, я с этого начинал – передний привод меня никогда не пугал. В итоге мой дебют состоялся довольно спонтанно: стояла хорошая погода, мы с командой созванивались – ну что, едем или нет? В итоге сказал: «Ну ладно, поехали!» Хорошо, что мне в «СМП Рейсинг» разрешили. Я боялся, что будет сложно получить такое разрешение – все помнят ситуацию с Кубицей. Но я ехал без лишнего риска, как они и просили.

Оставались нюансы: научиться писать стенограмму и слушаться штурмана – доверять ему и доверять словам, которые ты же и наговорил. На первом этапе было сложно, потому что при создании стенограммы я исключил все метражи – в итоге этих данных не хватало, когда во второй день гонки пошёл снег. Я просто не знал, через сколько метров будет очередной поворот. Ну, это просто нехватка опыта. Перед вторым этапом мы уже всё прописали идеально, с метражами. Ехали, пока не сломался бракованный кулак подвески. Думаю, если бы не сход, то мы бы точно боролись высоко. Сейчас мы ждём видео от Сергея Успенского, чтобы я смог его сравнить со своим.

— Как выглядит фрагмент стенограммы?

— Схема, как на циферблате часов. 12 – прямо, час – быстрый поворот, два, можно с плюсом или минусом (крутой или короткий). Тоже полным газом проходится, но уже и левой ногой работаешь. Три – уже нужно сильно притормаживать. При этом добавляешь, насколько крутой поворот, нужен ли доворот. Ну и метражи – 100, 200 метров до поворота. Иногда из-за бугра ты не видишь поворота, поэтому прямо так и прописываешь: «Бугор по центру, 70 метров, левый 4». Четвёрка – это уже очень крутой поворот, понижение до третьей передачи.

В принципе я всю схему понял за один день. В идеале было бы провести три-четыре дня тестов, на которых мы бы занимались «прописью». Естественно, надо учитывать, что во время разведки ты едешь на обычной машине, без шипов и на нормальной скорости. На стандартной машине думаешь – ох, это «тройка», а на боевой с шипами – вообще «один». Но может быть и наоборот: на разведке кажется, что поворота вообще нет, а во время гонки при скорости 180 км/ч трасса полностью меняется. Но мы прописали все повороты идеально, не было ни одной ошибки.



— Зимой ралли чуть безопаснее благодаря снежному брустверу…

— Да, летом если ты цепляешь обочину, то машина наверняка сломается. Но меня и лето не пугает: с грунтовыми гонками для меня тоже всё понятно.

«Перегрузка такая, что глаза из шлема вылетают». Интервью с Петровым и Алёшиным Виталий Петров и Михаил Алёшин в двойном интервью оценили сезон Сироткина, свои выступления в WEC и многое другое.

«С удовольствием поехал бы в WRC»

— Какие дальнейшие планы по ралли?

— Пока не знаю. Это тоже затратный вид спорта. Да, не WEC, но все равно деньги нужны. Нужно арендовать машину, ведь своей у меня нет. Нужно оплачивать работу штурмана, вывозить свою команду на тесты… Если я найду какой-то дополнительный бюджет, то, думаю, в «СМП» будут не против, если я продолжу.



— А если уговорить саму «СМП Рейсинг» пойти в ралли?

— Как-то пока они не хотят! (Смеётся). Есть важный проект в WEC, молодёжь стремится в Формулу-1. Если бы мы говорили про WRC, то там есть реклама, много прессы, а вот чемпионат России, к сожалению, плохо освещают. Когда я пришёл в ралли, то почти все новости про гонку были посвящены только моему участию. В таких условиях трудно привлекать спонсоров, которым нужно присутствие в телевизоре, — ведь им нужно, чтобы машина где-то светилась.

— Если бы вдруг всё сложилось с бюджетом, вам бы хотелось в перспективе пойти в ERC или даже WRC?

— Я бы с удовольствием выиграл чемпионат России и поехал в WRC. Это было бы идеально. Но там уже нужен бюджет в несколько миллионов евро. Надо и тесты проводить, и выступать за хорошую команду, чтобы быть на уровне. По сути это как попасть в Формулу-1.

— Много «онбордов» WRC смотрели?

— Очень много, конечно. Я и играл в Richard Burns Rally, и смотрел. Мне очень нравится, как они едут. Вообще мне все гонки интересны – та же Формула-Е… Одно другому не мешает.



— Когда смотрели бортовые записи, не было ощущения, что WRC – недостижимый космос?

— Нет. Их результаты впечатляют, и не факт, что у меня так получилось бы с первого раза. Тут нужны тесты – говорить заранее было бы неправильно.

«Не знаю, откуда у Алонсо столько сил!»

— Легко перестраиваться с LMP1 на ралли и наоборот?

— Проще, чем с прототипа на Формулу-1. Совмещать WEC и Ф-1 сложнее – труднее прочувствовать уровень сцепления, его изменение. То же самое и по боковому скольжению, где Ф-1 и прототипы очень сильно отличаются. Чтобы не сбивать руку, лучше ехать только в Формуле-1. Да и желания совмещать у пилотов вряд ли так уж много. Не знаю, откуда у Алонсо столько сил! Это непросто. Ну, понятно, что Фернандо не боролся в Ф-1 за чемпионство – если бы боролся, я не думаю, что он отвлекался бы. Если бы он в Ф-1 шёл вровень с напарником, как в 2007-м с Хэмилтоном, то, конечно, он не прыгал бы в другую машину.

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— У вас с Михаилом Алёшиным новый напарник в WEC – Брендон Хартли. Ещё не общались с ним?

— Нет. Первый раз пообщаемся уже в Америке. Я абсолютно доверяю его мастерству в гонках на выносливость – о чём тут говорить, когда он двукратный чемпион мира. Больше хочется получить информацию, которую они использовали в заводской команде «Порше», чтобы эти данные позволили нам сделать шаг вперёд. Понимаю, что он не инженер и не знает, например, всех секретов гибридной установки, но надеюсь, что-то Брендон нам расскажет.



— С Баттоном связь поддерживаете?

— Иногда что-то в «Инстаграме» можем друг другу написать. Но тут важно не ошибиться и не написать, когда у него раннее утро. С ним всегда было легко общаться – отличный парень, никакого пафоса. Вообще не знаю, кого из Ф-1 можно было бы назвать пафосным. Может быть, Льюис себя так иногда ведет. В прошлом году в Сочи он опоздал на свою автограф-сессию на десять минут, побыл на ней всего три минуты и ушёл.Хотя я понимаю, что ситуации бывают разные – например, его могла задержать на брифинге команда… Но в то же время эти задержки не должны влиять на другие обязанности.

Баттон: уверен, парни сделают несколько шагов вперёд, там и я вернусь к Ле-Ману! Чемпион Формулы-1 2009 года — о работе с российской командой «СМП Рейсинг», открытиях Ле-Мана и общении с пилотами из России.

— Напоследок пара вопросов про Формулу-1. «Феррари» — чемпион?

— Все так будут говорить. С другой стороны, «Мерседес» всегда скрывал свою скорость на тестах и не выстреливал раньше времени. Помню, как в «Лотусе» в 2011 году мы с Хайдфельдом на тестах специально не завершали круги, скрывая скорость – но я знал, что еду на две-три десятые быстрее и могу быть спокоен насчёт своего сезона. Все так могут скрывать. Плюс не забывайте про разные настройки, количество топлива, режим работы мотора. Можно залить 30 литров, а можно 70 – а это даёт разницу в полторы секунды на круге. Однозначно говорить ничего нельзя.



Все машины ещё сырые – они как ребёнок, который только учится ходить. Условно, ко второй-третьей гонке машины начинают ехать на пару секунд быстрее – после того как команды полностью используют тесты, отработают все процедуры и подберут настройки.



— «Уильямс» сумеет выбраться из столь тяжёлого положения?

— Мне кажется, не в этом году. Конечно, может и так случиться, что у какого-то инженера случится озарение и они внедрят интересную прорывную идею. Например, «Браун» в 2009-м взял и построил быструю машину после провального автомобиля «Хонды». Посмотрим, как пойдут дела у «Уильямса» в будущем.