«Не видел ничего, что восхищало бы меня в Гасли». СМИ – о тестах Формулы-1

Оперативно подведя собственные итоги зимних тестов Формулы-1, теперь вы выбрали самое интересное из статей наших иностранных коллег. Сегодня – первая часть подборки.

«Феррари» и «Мерседес» в трёх тысячных! Что показали зимние тесты Формулы-1 Имеет ли «Феррари» отрыв от «Мерседеса» и насколько хороша команда Квята? Похоже, сезон Ф-1 будет захватывающим.

«Феррари» в среднем была быстрее на 0,28 секунды»

ESPN в своём анализе обращает внимание не на быстрые круги Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона, а на куда более показательные длинные серии Шарля Леклера и Валттери Боттаса, которые они провели в один день и практически в одно время.

«Леклер и Боттас провели полноценные 66-круговые симуляции из трёх отрезков на шинах С2. Если убрать аномальные круги, когда машины сильно теряли скорость из-за трафика или красного флага, то «Феррари» в среднем была быстрее на 0,28 секунды. Вроде бы немного, но на гоночной дистанции получается преимущество примерно в 18 секунд.



Значит ли это, что мы уже должны отдать «Феррари» победу на Гран-при Австралии? Не совсем. Как мы видели по ходу сезона-2018, преимущество на одной трассе не означает его переноса на другую. «Каталунья» — стационарная гоночная трасса, где при создании поворотов было отдано предпочтение изгибам с быстрой сменой направления. «Альберт-парк», с другой стороны, временная трасса со среднескоростными поворотами и лишь одной быстрой сменой направления. Машина, которая быстра на одной трассе, необязательно будет быстра на другой», — предупреждает ESPN.

Рейтинг команд по мнению Марка Хьюза (Motor Sport Magazine):



1. «Феррари»

2. «Мерседес» +0,3

3. «Ред Булл» +0,5

4. «Рено» +0,9

5. «Хаас» +1,0

6. «Торо Россо» +1,0

7. «Альфа Ромео» +1,0

8. «Макларен» +1,0

9. «Рейсинг Пойнт» +1,0

10. «Уильямс» +2,2.

И всё-таки «Феррари» — очевидный фаворит. С этим соглашаются в BBC, объясняя, в чём разница с прошлогодними тестами, на которых тон тоже задавала «Скудерия».



«Один важный человек сказал: «Феррари» была быстрее всю прошлую зиму, а потом «Мерседес» уничтожил их в Мельбурне». Однако есть одно важное различие. В 2018-м пусть «Феррари» и возглавляла свободную таблицу результатов, но «Мерседес» проводил более быстрые симуляции гонок – в этом году ситуация иная. Кроме того, похоже, машиной «Феррари» легче управлять и с ней проще работать».



«Существенно обновлённый «Мерседес» выглядит медленнее по сравнению с «Феррари», — соглашается Autosport. — При наблюдениях рядом с трассой выглядит, что болид поворачивает более лениво, его не так легко контролировать на пределе, как «Феррари».



Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок тоже оказался сильнее впечатлён поведением SF90, а не W10.

«Похоже, SF90 многое прощает при пилотаже. Не думаю, что какой-либо из её пилотов был близок к пределу. При смене направлений во втором и третьем поворотах, равно как и поворотах вроде 11-го и 12-го, управление «Феррари» выглядит более простым. Пусть «Мерседес» тоже генерирует немалую прижимную силу, определённо, машина ведёт себя более резко, пилотам труднее с ней работать».

«Вторая авария Гасли – следствие небрежности»

Несмотря на глобальные обновления, болид W10 остаётся нестабильным. В этом в частных разговорах с Auto Motor und Sport признались даже сами представители «Мерседеса».



«Новый «Мерседес» сохраняет черты дивы. «В хорошие моменты мы близки к «Феррари», в плохие — едем на уровне середняков», — говорит один из инженеров. Быстр «Мерседес» или нет, зависит от времени дня. «Серебряные стрелы» сильнее страдали от гранулирования шин, чем остальные.



По мнению спортивного директора «Ред Булл» Хельмута Марко, его команде не хватает двух десятых до «Феррари» и она точно впереди «Мерседеса». «Мы что-то пропустили?» — удивляется такому оптимистичному заявлению главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин. В гоночной симуляции Ферстаппен был намного медленнее, чем Феттель, Леклер и Боттас».

Потенциальное лучшее время команд по подсчётам Эндрю Бенсона (BBC):



1. «Феррари» — 1:15.720

2. «Мерседес» +0,504

3. «Ред Булл» +0,871

4. «Хаас» +0,921

5. «Торо Россо» +1,038

6. «Рено» +1,123

7. «Макларен» +1,195

8. «Альфа Ромео» +1,395

9. «Рейсинг Пойнт» +1,836

10. «Уильямс» +2,41.

Подготовку «Ред Булл» в заключительные два дня серьёзно нарушил своей аварией Пьер Гасли — в этом сошлись сразу несколько СМИ.



«Хотя «Ред Булл» был осторожен и публично ни на кого не возлагал вину, Пьеру Гасли пришлось отвечать на множество вопросов после серьёзной аварии в девятом повороте, — констатирует ESPN. — Хуже того, это была уже вторая его ошибка за такое же число недель, которая привела к списанию двух коробок передач за четыре дня его работы.



Первый инцидент, вероятно, можно простить – это нормальная преграда на пути набора темпа новой машины с новым гонщиком. А вот вторая авария выглядела скорее следствием небрежности. Всё пошло не так, когда на подходе к девятому повороту Гасли наехал двумя колёсами на траву и его развернуло. Экс-пилот «Торо Россо» проводил гоночную симуляцию, так что не было причин атаковать на пределе и уж тем более его переходить».

«Да, Гасли выступал за «Торо Россо» в прошлом году и хорошо знаком «Ред Булл», но тут другой уровень давления, — констатирует Гэри Андерсон из Autosport. — Он подпортил себе резюме парой аварией, и лично я ещё не видел ничего, что восхищало бы меня в Пьере по-настоящему».



Парад критики французского новичка продолжает и Чандхок. «Гасли выглядел менее довольным балансом машины, чем Ферстаппен, и два инцидента понизили его уверенность в себе. Ему нужно каким-то образом быстро прийти в себя к Мельбурну, ведь у него впереди сложный год против Ферстаппена, чья уверенность в себе растёт. С каждым годом Макс набирается опыта и стремится застолбить за собой на будущее звание очевидного первого номера команды».



Поведал индиец и про сам болид RB15: «Крайне невероятно, что «Ред Булл» начнёт сезон на том же уровне, что и два лидера Ф-1. Похоже, что сейчас гандикап составляет несколько десятых. Но примерно там же они были с «Рено» — по сути именно это и было целью на старт сезона-2019».

«Беспокоиться надо даже «Мерседесу» и «Ред Булл»

Этот обзор получался слишком большим, и мы решили оставить мнения аналитиков про середняков и одного ярко выраженного аутсайдера для второй части, но всё-таки про одну команду расскажем уже сейчас. И это — «Хаас».



«Гоночная симуляция со стороны «Хааса» в финальные часы тестов была достаточно быстра, чтобы днём в пятницу обратить на себя внимание целого ряда журналистов в пресс-центре, — вспоминает ESPN. — Пусть команда и до этого иногда показывала потенциал в разные моменты тестов, но круги Кевина Магнуссена позволили чёрно-золотой машине оказаться на дистанции соприкосновения с «Мерседесом».



Этот факт подтверждает и Auto Motor und Sport: «VF-19 лучше, чем его лучшее время на круге. На что он реально способен, намекнула гоночная симуляция Магнуссена в последние часы тестов. Беспокоиться надо даже «Мерседесу» и «Ред Булл». Магнуссен на шинах С2 был так же быстр, как Феттель. Американская «Феррари» ещё и получит обновление переднего антикрыла к Мельбурну. К первому этапу должны также решить проблемы с охлаждением: иногда чёрная машина становилась слишком горячей».



Так сумеет ли «Хаас» нас удивить в Мельбурне? До Мельбурна менее двух недель, а уже во вторник – вторая часть обзора!