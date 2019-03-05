«Албон чуть быстрее Квята». Иностранцам новичок понравился больше россиянина

Зато Квята назвали «формулическим котом с девятью жизнями». А Кубице порекомендовали не вмешиваться в работу инженеров.

Накануне мы собрали самые интересные мнения зарубежных СМИ относительно фаворитов нового сезона Формулы-1 и примкнувшего к ним «Хааса». Сегодня очередь середняков и одного аутсайдера…

«Не видел ничего, что восхищало бы меня в Гасли». СМИ – о тестах Формулы-1 На сколько «Феррари» опережает «Мерседес», как сильно навредил «быкам» Гасли и какая команда-середняк всех поразила в последний день?

«Все в пределах двух десятых»

Пожалуй, самым важным наблюдением касательно середняков делится BBC: кажется, что разрыв между фаворитами и серединой пелотона наконец-то сократился.

«Общее впечатление, разрыв между командами-середняками и лидерами несколько уменьшился, — пишет Эндрю Бенсон. — Результаты это подтверждают. В прошлом году лучший из середняков проигрывал полторы секунды, а этой зимой быстрейший середняк – вероятно, «Хаас» — уступает чуть менее секунды. А «Торо Россо», «Рено» и «Макларен» все в пределах двух десятых от них.

У «Хааса» была четвёртая по скорости машина в прошлом году, так что неудивительно, что они вновь на нём, особенно учитывая их плотную связь с «Феррари». «Рено» показал быстрые результаты в финальный день. Похоже, они справились с задачей приблизиться к трём топ-командам, но будут ждать большего по мере развития сезона».

Интересным наблюдением касательно «Макларена» поделился Гэри Андерсон из Autosport.

«Машина сморится хорошо на новых шинах и в режиме атаки. Но вот когда автомобиль находился на длинных сериях, требовавших серьёзной загрузки топливом, то он был не так стабилен, а задние шины довольно быстро начинали «уходить». Впрочем, в Мельбурне квалификация очень важна, так что лучше ехать туда хорошо подготовленными к этой сессии», — полагает эксперт.

Некоторые сомнения у Андерсона есть и касательно формы «Альфа Ромео»: «В начале тестов машина выглядела хорошо сбалансированной, но с небольшим недостатком прижимной силы. Но по мере развития тестов, похоже, ситуация стала хуже. Вероятно, это связано со всё большим обрезиниванием трассы, из-за которого сцепление стало выше. Задняя часть болида выглядит нервной – вынуждая пилотов работать немного больше».

«Феррари» и «Мерседес» в трёх тысячных! Что показали зимние тесты Формулы-1 Имеет ли «Феррари» отрыв от «Мерседеса» и насколько хороша команда Квята? Похоже, сезон Ф-1 будет захватывающим.

«Албон выглядел особенно впечатляюще»

А что же «Торо Россо»? Приводим самые интересные мнения касательно формы новой-старой команды Даниила Квята.

ESPN: «Во всех отношениях «Торо Россо» провёл солидное межсезонье. Оба пилота проехали круги в пределах 1:16, а по километражу команда стала четвёртой. Однако команда не витает в облаках, понимая суровость конкуренции в середине пелотона. В предпоследний день тестов новый технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон сказал, что будет рад, если его машины окажутся на решётке в Мельбурне 11-й и 12-й – вероятно, он считает, что по меньшей мере две другие команды-середняка сейчас находятся впереди».

Auto Motorund Sport: «Казалось, что «Торо Россо» легче добивается своих результатов на круге, чем «Рено» — имея за рулём новичка и возвращенца. Младшая команда «Ред Булл» произвела отличное впечатление. Никаких серьёзных поломок, всегда в форме, машина даёт пилотам уверенность. Интересно, что в плане аэродинамики «Торо Россо» пошёл по пути «Феррари», в то время как «Ред Булл» выбрал более классический вариант а-ля «Мерседес». Это может скоро принести пользу обеим командам «быков» — «Ред Булл» сможет с первого ряда пронаблюдать, как себя проявляет другая концепция».

BBC: «Кому-то может показаться, что «Торо Россо» слишком высоко с учётом девятого места в прошлом сезоне, но их машина в 2018-м иногда была по-настоящему быстра, а в этом сезоне они пошли по пути «Хааса» и взяли по максимуму деталей от «Ред Булл». Если говорить о пилотах, то Александер Албон произвёл сильное впечатление и, похоже, чуть быстрее своего опытного напарника Даниила Квята».

Марко: Квят знает, что это его последний шанс

Гэри Андерсон, Autosport: «Этот год может стать для «Торо Россо» мощным. Если говорить о гонщиках, то похоже, что Алекс Албон – настоящая находка. Если учитывать, что он ни разу не управлял болидом Ф-1 до шейкдауна «Торо Россо», то по ходу тестов он выглядел впечатляюще. У Даниила Квята есть скорость, если он может контролировать свою агрессию. Он справился весьма плохо в прошлый раз, но сделал выводы и может выдать результаты при подходящей технике».

Карун Чандхок, Autosport: «Длинные серии «Торо Россо» выглядели очень хорошо. Сотрудничество с «Ред Булл» принесло дивиденды в плане надёжности и позволило новичку Албону «формулическому коту с девятью жизнями» Квяту проехать много кругов и набрать скорость. Албон выглядел особенно впечатляюще: его темп на длинных сериях был очень стабильным и он был в состоянии отыграть немало времени на попытках на более мягких шинах. На шинах С5 «Торо Россо» смотрелся «счастливее», чем на С4 и на длинных сериях — не видно такой же стабильности и сцепления, как у «Хааса» или «Рено». Но у «Торо Россо» хорошая программа обновлений по ходу сезона, так что стоит за ними последить».

«Уильямс»

Напоследок – о бесспорно худшей команде зимних тестов. Естественно, мы про «Уильямс».



«Зиму «Уильямса» хорошо описал последний день тестов, — констатирует BBC. — Команде пришлось сократить программу из-за износа компонентов FW42. Мои коллеги, наблюдавшие за тестами в разных местах трассы, видели, как «Уильямс» разбрасывал обломки, проезжая по бордюрам. Роберт Кубица выглядел подавленным вечером в пятницу, сказав, что он считает день потраченным впустую, хотя проехал 90 кругов. Не оптимистичнее были слова поляка, что он чувствует себя лишь на 20 процентов готовым к первому Гран-при с 2010 года. История с возвращением Роберта была хороша, но трудно представить, что следующая глава получится какой-либо иной, кроме как разочаровывающей».

Ничего позитивного не в силах найти и Auto Motorund Sport. «Анализ длинной серии на шинах С2 в исполнении Джорджа Расселла показал потерю примерно 1,6 секунды на первых десяти кругах, ну а работа Кубицы в пятницу оказалась бессмысленной, — сокрушаются немцы. — На шинах С4 и С5 темп выглядел хуже – это объяснимо, потому что «Уильямс» справедливо сосредоточился на базовой работе с автомобилем. И всё же было похоже, что у машины есть серьёзные недостатки, несмотря на наличие интересных элементов в разных областях FW42».

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Интересный комментарий в адрес Кубицы сделал Гэри Андерсон – напомним, в прошлом технический директор «Джордана» и «Стюарта».

«Это не тот Кубица, каким он был раньше, но это по-прежнему талантливый гонщик, которого нужно судить на основе его нынешних выступлений. Клэр Уильямс сказала, что со своим инженерным складом ума Кубица мог бы стать хорошим техническим директором. Но ему нужно быть осторожным, чтобы не оказаться слишком вовлечённым в инженерную сторону работы – необходимо просто сконцентрироваться на управлении машиной», — посоветовал эксперт.