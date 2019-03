Собаку научили водить болид и хотели убить в космосе. Кто и зачем это придумал

8 марта группа The Chemical Brothers выложила видео на свой новый трек We’ve Got To Try, который войдёт в альбом No Geography — релиз запланирован на 12 апреля. Согласно пресс-релизу Формулы-1, эта песня станет «звуком сезона-2019». Похоже, у Формулы-1 появится новая тема… Но обо всём по порядку.

Накануне премьеры клипа в официальных аккаунтах Формулы-1 появился ремикс под названием WGTT15000BPM F1 NEEEUM MIX — трёхсекундная аудиозапись, записанная в результате ускорения трека до 15 тысяч ударов в минуту (примерно в сто раз больше, чем в стандартной танцевальной песне). Liberty распространила пресс-релиз, в котором сообщала, что эти три секунды — ремикс The Chemical Brothers на свою новую песню.

«Знаменитый на весь мир дуэт, известный своей любовью к расширению границ машин и технологий, трансформировали свой новый трек в каноничный рёв машины Формулы-1, — сообщили организаторы чемпионата. — Музыканты ускорили песню до 15 000 ударов в минуту, отразив тем самым 15 000 оборотов в минуту, развиваемые ссовременными сверхсложными машинами Формулы-1. WGTT15000BPM F1 NEEEUM MIX — результат этого эксперимента и дань уважения Формуле-1, вершине автоспорта». Одновременно с этим выяснилось, что в будущем клипе появится «героическая собака по кличке Девочка, миссия которой будет невыполнима».

В итоге 8 марта на официальном YouTube-канале The Chemical Brothers появился клип на новую песню. Видео рассказывает о бездомной собаке по кличке Девочка, которую подобрала сотрудница некой научно-исследовательской компании. Далее Девочка смотрит гонки Формулы-1 и, судя по всему, хочет сама в них поучаствовать — проходит тесты и получает (очень криповые) механические руки. Дальше — больше. После успешных тестов (на автомобиле периода до 2017 года, но с «гало») Девочка попадает… в космос! Что-то идёт не по плану, и в итоге она создаёт целую собачью цивилизацию на отдалённой планете — в конце потомки обсуждают эту историю.

Клип смотрится очень странно, учитывая поведение одной из главных героинь — хозяйки Девочки. Она вроде бы поддерживает Девочку во всём (текст песни: «Я знаю, ты можешь, девочка, мы должны попробовать»), но в итоге отдаёт её на бесчеловечные эксперименты, после чего собака становится участником смертельно опасной космической миссии — в какой-то момент становится очевидно, что возвращение Девочки на Землю не запланировано, но для любящей и внимательной хозяйки это становится сюрпризом…

Так причём же здесь Формула-1? Судя по всему, трёхсекундный ремикс будет использоваться во время отбивок перед повторами в официальных трансляциях, а песня We’ve Got To Try будет играть во время церемоний в F1 Village и на развлекательных площадках в дни Гран-при. Едва ли этот трек станет новой темой чемпионата, учитывая прошлогоднюю, выполненную в совершенно ином стиле и ставшую органичной частью телетрансляции.



