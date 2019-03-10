Скандалы неизбежны. Кто и с кем поссорится в Формуле-1 в этом году

Что может быть интереснее скандалов? Переходы гонщиков? Ну, для них в 2019 году ещё рановато. Гонки? Ах да, совсем про них забыли. Но обязательно вспомним уже в следующие выходные. Пока же сезон не стартовал, давайте прикинем, кому суждено поссориться в 2019-м и порадовать нас жаркими заявлениями.

Леклер — недостаточно второй номер

К признанному лидеру топ-команды Себастьяну Феттелю взамен ветерана приходит новый молодой пилот из конюшни-сателлита. Ожидается, что немец станет однозначным первым номером, а новичок будет постепенно выходить на уровень четырёхкратного чемпиона… Не правда ли, когда-то мы это уже проходили? В 2014 году Даниэль Риккардо внезапно разгромил Себа в первый же совместный сезон в «Ред Булл».



Сейчас, когда Себ уже в «Феррари», в роли Риккардо попробует выступить Шарль Леклер. В руководстве «Скудерии» уже официально объявили, что в первых Гран-при тактика команды будет строиться под более опытного Феттеля. Но что, если адаптация монегаска не потребует много времени и Леклер начнёт регулярно «мешаться под колёсами» напарнику? Когда «Феррари» не решалась до конца «прогнуть» под Феттеля Кими, Себ относился к этому с относительным пониманием, но недовольство по радио иногда выражал. Что будет теперь, если очки начнёт отбирать молодой и, вероятно, более дерзкий Леклер? Впрочем, не будем преувеличивать: совсем уж громких скандалов мы здесь не ждём. Ну, выступит немец в своём стиле по радио — и поедет дальше.

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Боттас — снова «ведомый»?

Интереснее ситуация в «Мерседесе». После унижения командной тактикой в Сочи и собственными результатами — во всей второй половине сезона-2018 Боттас воинственно заявил, что в 2019-м он станет совсем другим. Финн дал понять, что если по радио его ещё раз попробуют прикрыть напарника, то реакция может оказаться совсем не такой, как в России. Вот 2019-й и покажет…



«Мерседес» вступает не незнакомую территорию: если во все последние годы команда вступала в сезон фаворитом, то на сей раз, вероятно, ей придётся догонять «Феррари». В такой ситуации позволять собственным гонщикам отбирать друг у друга очки и рисковать авариями — непозволительная роскошь? Вместе с тем все прекрасно понимают, что Боттас хочет во что бы то ни стало защитить своё место на 2020-й от скучающего в боксах Эстебана Окона, так что Валттери нужно умудриться параллельно продемонстрировать и командный дух, и собственную боевитость. Безропотный пропуск Хэмилтона вперёд вроде бы и поможет «Мерседесу», но все равно может поставить под удар собственные перспективы Валттери (а ведь за ним следят и другие команды). В общем, ситуация с финном — мина замедленного действия.

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Чеко, ты не забыл, чья это команда?

В странном положении окажется Серхио Перес. Не часто пилоту Формулы-1 приходится выступать за команду, где твоим напарником является сын владельца. И этот владелец настолько богатый, что пусть он и рад твоим мексиканским миллионам, но в случае необходимости закроет бюджет коллектива и без них.

За два сезона совместных выступлений с Эстебаном Оконом Чеко не раз дал понять, что собственные результаты для него важнее негласного гоночного правила не сталкиваться с партнёром по команде. Но как себя поведёт Стролл-старший, если без антикрыла или вовсе в стене окажется его сын? Опять же, интересно, что скажет по радио Перес, если его попросят пропустить Лэнса вперёд. Тут реально может быть жарко!

«Рейсинг Пойнт» и «Либерти», отдай деньги!

Грозит британо-канадской команде ещё одно разбирательство. Собственно, оно тянется ещё с прошлого года — с той поры, как «Рейсинг Пойнт» не только позволили перезаявиться прямо по ходу сезона Формулы-1, но и сохранить денежные выплаты, несмотря на статус новой команды. У «Хааса», два года мучившегося без дополнительных денег от организаторов, моментально возникли вопросы — с чего бы конкурентам такие поблажки, давайте-ка и нам тогда деньги за два сезона.

Пока в «Либерти» продолжают твердить мантру о позитивных переговорах, топы повторяют: конкретики и договоренностей нет.

Время от времени Гюнтер Штайнер напоминает, что ситуация так и не разрешена. Были даже сообщения, что ситуацию будут разбирать в судах. Конечно, для рядового болельщика денежные разборки середняков не так важны, как командная тактика топов, но нескольким ярким заявлениям все порадуются. Тем более что после документалки Netflix уже все знают, что Штайнер — один из самых острых на язык обитателей паддока.

Заводские команды не хотят делиться

Если история спора американцев с канадцами и ещё одними канадцами всё-таки локальная, то вот споры насчёт будущего Формулы-1 в 2021 году — вопрос действительно глобальный. «Либерти» и ФИА вроде бы сумели убедить топ-команды, что без лимита на бюджеты не обойтись. Однако ведущие команды продолжают торговаться за улучшение условий для себя и наверняка мечтают или сохранить часть бонусов, или/и перенести введение новых правил. Между тем дедлайн всё ближе: технический регламент надо утвердить а середине 2019-го, а новые правила по бюджетам — в идеале ещё раньше, чтобы команды чётко понимали, сколько сотрудников и ресурсов они смогут себе позволить.

Пока в «Либерти» продолжают твердить мантру о позитивных переговорах, топы повторяют: конкретики и договоренностей нет. Вечно так не может продолжаться, и трудно представить, чтобы итоговый консенсус не вызвал у кого-то недовольства. Это мы ещё не берём крайние варианты с угрозами покинуть чемпионат…

Удар по классическим Гран-при

Ещё один сериал — переговоры «Либерти» с промоутерами классических этапов Формулы-1 о новых контрактах. Среди находящихся под вопросом — Великобритания, Италия, Испания и как всегда Германия. С одной стороны, если пойти на уступки, то дисконта могут потребовать и другие Гран-при. С другой — при исчезновении британского этапа на «Либерти» обрушится мощнейшая критика на родине Формулы-1. Уход популярных Гран-при негативно скажется на интересе спонсоров и может повлиять на котировки акций Ф-1 на бирже. В общем, крайне запутанная история, в которой всё только начинается.



P.S. А где же «Ред Булл» и его отношения с «Хондой», спросите вы? Что ж, держите нашу ставку: даже если в 2019-м японский мотор не будет тянуть, «быки» предпочтут молчать. Во-первых, всё-таки логично дать японцам время, во-вторых — иначе надо будет признать, что зря они так сильно разносили «Рено». Так что если австро-японскому скандалу и суждено быть, то только в сезоне-2020.