Бонусное очко за быстрейший круг в Ф-1 – отличное решение. Или дурацкое?

В понедельник вечером было официально объявлено: автор быстрейшего круга в гонке Формулы-1 будет получать дополнительный балл. С оговоркой: автор круга должен попасть в очковую зону. Это сделано, чтобы аутсайдеры не стали массово совершать пит-стопы за пару кругов до финиша и тем самым девальвировать ценность достижения. Решение вступит в силу уже с Гран-при Австралии в эти выходные. Но верное ли оно? Два автора «Чемпионата» разошлись во мнениях.

Евгений Кустов: сделаем финиш гонок интереснее!

Сразу скажу, в плане регламента я эдакий традиционалист: не люблю резкие и глобальные реформы спортивных правил. Мне не понравилась бы реформа очковой зоны с баллами для всех участников или, например, существенное изменение длины гонки. А вот один балл за быстрейший круг – вполне адекватно. С одной стороны, эти баллы не внесут решающего вклада в исход чемпионата (ну а если одно очко вдруг реально будет что-то решать в заключительном Гран-при, так тем лучше!), с другой — сможет взбодрить нередко скучные концовки гонки.



Вы ведь помните эти «захватывающие» переговоры командного мостика с лидирующим в гонке пилотом? «Эй, приятель, переведи мотор в сберегающий режим. Побереги-ка шины, у тебя десять секунд в запасе. Ну ты чего, что это за фиолетовый второй сектор, быстро сбавь обороты и не сходи с ума».

Почему в Формуле-1 унылые гонки с одним пит-стопом? Нам объяснили Что бы ни придумывала «Пирелли», команды выдают скучную тактику с одним пит-стопом. Реально ли это изменить?

Конечно, при введении бонусного балла никто из топов не начнёт атаковать на последнем круге как сумасшедший, но всё-таки и на совсем уж черепаший темп переходить не станет. А где чуть сильнее атака, там и риск ошибки выше, и вероятность технического отказа.

Кроме того, бонусный балл, возможно, сумеет позитивно повлиять на выбор гоночных стратегий. Я о ставке на большее число пит-стопов, чтобы под занавес у пилотов имелись более свежие шины и, соответственно, большие шансы на очки. Да, никто из лидеров не начнёт выбирать невыгодную стратегию ради жалкого одного очка, но что, если на брифинге перед гонкой выяснится, что две тактики примерно равны, а обгонять на данной конкретной трассе более чем реально? В таком ситуации фактор быстрейшего круга может склонить чашу весов на более интересную для болельщиков стратегию.

Скандалы неизбежны. Кто и с кем поссорится в Формуле-1 в этом году Новый сезон Формулы-1 ещё не стартовал, но уже можно догадаться, где полыхнёт.

Ещё важнее бонусный балл для середняков – это лидерам с их борьбой за десять очков и выше дополнительный балл может показаться неинтересным. А что, если ты изначально понимаешь, что вряд ли поднимешься выше 9-10 места? В такой ситуации наверняка появится желание удвоить куш. Ну а мы с вами получим какую-никакую гарантированную интригу на финальные круги гонки – уж всяко интереснее, чем голосование за звание лучшего гонщика дня с битвой фанатов Ферстаппена против всего мира.



Наконец, финальное соображение. Бонусы за лучший круг давно присуждаются в Формуле-2 и GP3, однако не припомню, чтобы эти дополнительные баллы как-то негативно сказывались на борьбе в общем зачёте или казались кому-то искусственными. Мы ведь можем вспомнить про NASCAR с его очками за промежуточные финиши… На этом фоне лишний балл за БК – невинное и более чем допустимое новшество.

Дмитрий Захарченко: хотите, как в Формуле-Е?

Не следует множить сущее без необходимости — и необходимости в бонусном очке за быстрейший круг нет. Гонка — это состязание на дистанции 305 километров, и включение сюда «игры в игре» — шаг на пути к «Марио Карт» и другим аркадам. И основная на то причина заключается в том, что в современной Формуле-1 быстрейший круг — нерелевантный показатель. Демонстрирует его тот, кому это больше всех надо, а не тот, кто действительно быстрее всех в гоночных условиях.



Более того, в предложенных организаторами правилах право на бонус имеют только те, кто финишировал в первой десятке, то есть это не поможет аутсайдерам, у которых и так мало надежд набрать очки, блеснуть и пополнить счёт Кубка конструкторов. А чем, собственно, быстрейший круг финишировавшего 11-м хуже круга кого-то из топ-10 — особенно, если быстрейший круг этого парня на самом деле не быстрейший?

Гран-при из двух гонок?! Формулу-1 опять могут изменить Нужны ли Формуле-1 «спринт»-гонки по субботам и сколько давать за них очков?

ФИА рассчитывает таким образом добавить интриги, однако, как уже подсчитали, за всю турбогибридную эру (с 2014 года) лишь три раза быстрейший круг в гонке ставил кто-то не из числа грандов. Для топов же один бонусный балл, учитывая их борьбу на первых позициях и необходимость беречь ресурс техники, не стоит лишнего риска. В итоге главным претендентом на этот бонус станет безнадёжно отставший от группы лидеров Валттери Боттас, у которого полминуты преимущества над «вторым пелотоном» и возможность провести пит-стоп без потери позиции. Неужели это действительно добавит интриги гонкам и сделает борьбу за титул справедливее?



Ну, ладно, оставим грандов в покое. Вдруг середняки решат попытать счастья, чтобы набрать лишнее очко? На самом деле, вряд ли, ведь им тоже нужно беречь технику, а даже надёжное восьмое место даёт в четыре раза больше очков, чем этот бонус.

Собаку научили водить болид и хотели убить в космосе. Кто и зачем это придумал WGTT15000BPM F1 NEEEUM MIX! Нет, мы не сошли с ума — это музыка Формулы-1 на 2019 год.

В молодёжных сериях начисляют очки за быстрейший круг (и, к слову, два, а не одно), однако Формула-2 и Формула-3 — это совершенное другое дело. Там за уик-энд проходит две гонки и пилот, дважды финишировавший вторым, имеет все шансы набрать за этап больше очков, чем победители. Такие бонусы есть также и в Формуле-Е, но там также есть «Фанбуст» — это когда болельщики выбирают пятерых пилотов, у которых двигатель будет выдавать больше мощности. Хотите, как в Формуле-Е?



Если ФИА хочет добавить интриги гонкам Формулы-1, то было бы логичнее полностью изменить очковую систему и начислять зачётные баллы всем, кто вышел на старт. Это обеспечит борьбу на всех уровнях пелотона и исключит возможность «выживать» до финиша. И не будет разделять на тех, кто имеет право на бонус (топ-10) и всех остальных. Впрочем, это тема для отдельной дискуссии…

Если у вас не грузится опрос, пройдите его по ссылке.