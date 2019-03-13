Руль Формулы-1 – набор непонятных кнопок и рычажков. Но теперь вы всё поймёте

Рулевое колесо Формулы-1 — настоящий ребус для тех, кто впервые возьмёт его в руки. Даже новичок Формулы-1 Александер Албон признался, что далеко не сразу выучил значения всех кнопок и переключателей – что уж говорить про обычных болельщиков. На помощь пришла пресс-служба «Мерседеса», которая выложила фотографию рулевого колеса с аннотациями. Мы перевели всё на русский язык, а после инфографики вас ещё ждут несколько ответов от пресс-службы насчёт работы и создания руля.

Фото : Алексей Биркле, «Чемпионат», Mercedes-AMG Petronas Motorsport

— Какие кнопки самые важные?

— Это зависит от ситуации. Например, если гонщик больше не может услышать своего гоночного инженера, то внезапно очень важным становится переключатель громкости радио. Если же вы спросите пилота, что важнее всего, то, вероятно, он выберет переключатель стратегий, ведь он сильно влияет на работу машины. Он контролирует режимы силового блока и влияет на производительность как двигателя внутреннего сгорания, так и использование энергии от генератора MGU-K, а также на накопление энергии MGU-Kи MGU-H.

— Какие функции рулевого колеса используются чаще всего?

— Самые используемые функции — это собственно изменение направления и переключение передач. За круг в Мельбурне пилот использует лепестки примерно 50 раз.

Не жми без подсказки! Для чего все эти кнопки и рычажки на руле Формулы-1 Руль любой машины Формулы-1 – царство рычажков, кнопок и лепестков. Но что все они значат и какие в «баранке» спрятаны секреты?

— Насколько трудно справляться со всеми кнопками, когда машина едет на максимальной скорости?

— Очень сложно. Машина Формулы-1 не только очень быстра, но и подвержена сильным вибрациям, особенно на трассах с относительно кочковатым покрытием. Тот факт, что пилоты надевают перчатки, а кнопки относительно маленькие, тоже не помогает. Но есть ряд вещей, который упрощает работу.

Чтобы снизить риск случайного нажатия неправильной кнопки, команда использует кнопки, которые также используются в самолётах. Они не только очень надёжны, но и требуют при нажатии сильного усилия и обеспечивают серьёзную отдачу. Команда также установила маленькие пластиковые кольца вокруг определённых кнопок, чтобы минимизировать риск нажатия на кнопку. Расположение этих колец может меняться от гонки к гонке. Они особенно важны в узких поворотах вроде шпильки в Монако, когда гонщики используют максимальный угол поворота. Кроме того, команда постоянно следит за данными, чтобы незамедлительно оповестить гонщика, если он случайно выбрал неправильную настройку.



— Как много у каждого пилота рулевых колёс?

— На протяжении сезона у каждого гонщика бывает от трёх до четырёх рулей. На создание одного руля требуется примерно 80 часов. В процесс конструирования и производства руля вовлечены конструкторы по механике и электрике, а также техники, отвечающие за проводку.