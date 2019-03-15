«Мерседес» всех обманул? «Феррари» затаилась или провалилась?

После предсезонных тестов эксперты наперебой называли «Феррари» новым лидером чемпионата и обладателем быстрейшей машины, однако в первых официальных тренировках сезона «Мерседесы» «привезли» «красным» девять десятых секунды — даже «Ред Булл» оказался быстрее «Скудерии»! Конечно, делать далеко идущие выводы по первым свободным заездам рано, однако их результаты для «Феррари» стали неприятным сюрпризом. «Чемпионат» подводит итоги пятничных свободных заездов Гран-при Австралии.

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«Мерседес» открывает счёт

«Мерседес» поставил лучшее время в обеих сессиях тренировок, причём если в утренней сессии при первой позиции Хэмилтона Боттас был только пятым, то после обеда «Серебряные стрелы» в полном составе возглавили протоколы. Лучшим временем дня стал результат 1:22.600 — и это на 1,3 секунды быстрее, чем лучший круг пятничных тренировок прошлого года. Отметим также, что в итоговых протоколах Хэмилтона и Боттаса разделили 0,048 секунды — судя по всему, обоим пилотам удалось выжать из автомобиля максимум.

«Феррари» в первой тренировке держались очень близко к Хэмилтону — Феттель с Леклером проиграли Льюису менее десятой доли секунды, но во втором сеансе заездов начались проблемы. Себастьян Феттель отметил, что в первом и четвёртом поворотах «что-то не так» и лишь ненамного улучшил утренний результат, откатившись на пятое место, а Шарль Леклер, регулярно жаловавшийся на поведение машины, в конце концов ушёл в разворот в том самом четвёртом повороте и закончил день на девятой позиции. Монегаск после обеда не побил даже своего утреннего времени.

«Это был сложный день, — признался Феттель. — Мы не там, где хотели бы быть — не в плане времени на круге, а в вопросе ощущений от машины и управления. Мы не попали в ритм, а здесь это весьма важно. Так что если мы сможем вернуть уверенность и ритм, то можно будет отыграть много времени. Не знаю, можно ли сказать, что дело в проблемах у нас и остальных, но факт, что сегодня «Мерседес» был в своей лиге. Но я настроен оптимистично, потому что знаю, что машина может работать намного лучше».

Шарль Леклер Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Ред Булл» в пятницу смотрелся неплохо — в первой сессии Ферстаппен стал четвёртым, проиграв почти две десятых, а во второй Макс поднялся на третью позицию, четвёртую же строчку занял Пьер Гасли. Пилотов «Ред Булл», как и гонщиков «Мерседеса», разделили всего несколько сотых, правда, отставание от лидеров достигает восьми десятых — но для «Ред Булл» последних лет это более или менее стандартный отрыв. При этом, свой лучший круг Ферстаппен проехал в начале длинной серии, то есть с большим запасом топлива. Таким образом, вероятно, у австрийцев есть запас скорости перед квалификацией. «Я доволен сегодняшним днём, ощущения от машины очень хорошие, — отметил Ферстаппен. — Нам ещё нужно до конца разобраться с разными составами, но это было хорошее начало».

Подытоживая результаты топ-команд, нужно признать, что скорость «Мерседеса» немного пугает — даже на «медиуме» Хэмилтон (1:23.206 на первой серии кругов) был бы быстрее «Феррари» и «Ред Булл» в итоговых протоколах тренировок. Что ты на это ответишь, «Скудерия»? Ещё рано утверждать, что «Феррари» внезапно отстала от «Мерседеса». Скорее всего, инженеры допустили некие просчёты в работе с настройками. «Мы представляем, сколько можем прибавить к квалификации, но не знаем, сколько прибавят другие, — отмечает Валттери Боттас. — Будет интересно взглянуть на завтрашнюю квалификацию».

Формула-1. Гран-при Австралии. Финальная пятничная тренировка:



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:22.600 (33 круга)

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.048 (33)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.800 (33)

4. Пьер Гасли («Ред Булл») +0.842 (31)

5. Себастьян Феттель («Феррари») +0.873 (35)

6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0.972 (40)

7. Нико Хюлькенберг («Рено») +0.974 (37)

8. Даниэль Риккардо («Рено») +0.974 (31)

9. Шарль Леклер («Феррари») +1.154 (35)

10. Ромен Грожан («Хаас») +1.214 (37)

11. Даниил Квят («Торо Россо») +1.333 (36)

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.388 (27)

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.411 (38)

14. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1.533 (26)

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1.693 (37)

16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1.801 (34)

17. Александер Албон («Торо Россо») +2.075 (40)

18. Ландо Норрис («Макларен») +2.133 (26)

19. Джордж Расселл («Уильямс») +3.853 (32)

20. Роберт Кубица («Уильямс») +4.055 (33).

Вторая лига: «Альфа Ромео» против «Рено»

Позади топ-команд развернулась заочная борьба «Альфа Ромео» и «Рено» — и победителем из неё вышел Кими Райкконен (финн, к слову, в обеих сессиях был шестым, уступив лишь грандам). Нико Хюлькенберг и Даниэль Риккардо (именно в таком порядке) расположились вслед за Кими — троих гонщиков разделили семь сотых секунды. Антонио Джовинацци пока похвастаться высоким темпом не может — итальянца развернуло во второй сессии, а в итоговых протоколах он остался лишь 15-м. Впрочем, сейчас важнее другое — «Альфа Ромео» и «Рено» действительно быстры.



Очень хорошее впечатление произвели машины «Торо Россо» — Даниил Квят утром показал седьмое время, а после обеда занял одиннадцатое место — всего в полутора десятых позади Даниэля Риккардо на «Рено». Александер Албон на фоне напарника провалился: в первой сессии дебютант врезался в отбойник, а во второй вылетел в 15-м повороте. Итог: 13-е и 17-е места.



Не слишком сильно пока смотрится «Хаас» — от американских машин ожидали большего, чем десятое время. Лучшим временем команды стал результат Ромена Грожана — 1:23.814, что почти на четверть секунды медленнее результата Кими Райкконена.

Авария Албона Фото: Clive Mason/Getty Images

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«Рейсинг Пойнт» и «Макларен» отстают

«День получился не слишком хорошим. Совсем не хорошим, если честно», — так прокомментировал первые тренировки «Рейсинг Пойнта» Серхио Перес. По словам мексиканца, у машины проблемы с балансом и шинами.

«С утра трасса была очень холодной, а после обеда — очень горячей, так что шины — серьёзная проблема, — добавил Чеко. — Думаю, результат Лэнса Стролла отражает наше положение». Стролл по итогам тренировок показал 13-е время, Перес закончил на 16-й позиции.

У «Макларена» результаты ещё ниже — Карлос Сайнс расположился на 14-й строчке, проиграв лидеру более полутора секунд. И это ещё был прогресс, поскольку утром испанец был в 1,7 секунды от результата Хэмилтона. Ландо Норрис, увы, вообще не впечатлил: в обеих сессиях дебютант показал лишь 18-е время, опередив только пару «Уильямсов».



Что до «Уильямса», то здесь главная интрига в том, пройдут ли FW42 квалификацию. Джордж Расселл по итогам дня опередил Роберта Кубицу (1:26.453 против 1:26.655) и проиграл Хэмилтону порядка четырёх секунд, в то время как 107% от Льюиса это 5,8 секунды отставания. В общем, проблем с допуском к старту у британской команды возникнуть не должно — и это единственная хорошая новость для подопечных Клэр Уильямс. В команде, тем не менее, сохраняют оптимизм: «День прошёл неидеально, но всё не так плохо, как кажется по протоколам», — утверждает Расселл.