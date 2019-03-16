Роберт, а стоило возвращаться? Первые разочарования нового сезона Формулы-1

В Мельбурне прошла первая квалификация нового сезона Формулы-1 — это была первая сессия года, в которой каждый работал на результат. Кому-то, как «Мерседесу», суббота принесла триумф, а для кого-то стала большим разочарованием. И последних, увы, гораздо больше…

У «Феррари» не было шансов. Хэмилтон выиграл поул Гран-при Австралии «Мерседесы» уверенно переиграли «Феррари» в первой квалификации сезона, а Квят уступил напарнику-дебютанту. Но опередил Гасли.

Роберт Кубица: на дне турнирной таблицы

Возвращение Роберта Кубицы в Формулу-1 — это очень красивая история преодоления и силы воли. Многие годы едва не погибший на ралли в Италии пилот стремился вернуться в гонки — и ему это наконец удалось. Правда, ещё до первого этапа сезона возникали сомнения, стоит ли оно того: правая рука Кубицы так и не восстановила подвижность, а «Уильямс» теперь выглядит жалкой пародией на самого себя. И квалификация в Мельбурне подтвердила все опасения.

В пятничных тренировках Роберт был самым медленным пилотом, а в субботу дважды допустил ошибку, зацепив отбойник. В итоге в своей финальной попытке Кубица не смог улучшить и замкнул протоколы квалификации, проиграв напарнику-дебютанту 1,7 секунды. Да, FW42 — не самая быстрая и стабильная машина пелотона, а управлять ей одной рукой вообще практически невозможно, но подобные выступления сильно бьют по репутации Кубицы. Сложно представить себе гонщика, который отказался бы от шанса выступить в Формуле-1, но в случае Кубицы и при всём уважении к его таланту, в данный момент он лишь занимает место. Не исключено, что на следующих этапах поляк будет смотреться на трассе более уверенно, но верится в это с трудом.

Куда катится «Уильямс»? Как легенда Формулы-1 превращается в аутсайдера Добиться такого нелегко, но новый сезон для экс-команды Сироткина может оказаться даже хуже предыдущего. Так и умереть можно.

«Феррари» главный фаворит? Не в этот раз

После предсезонных тестов в Барселоне весь мир был уверен, что «Феррари» быстрее «Мерседеса» и вот-вот произойдёт смена чемпиона. Немцы, при этом, были только рады поддержать эту теорию и повторяли, что с балансом проблемы, отставание — полсекунды. В Мельбурне стало ясно, что всё это — кокетство, а «Серебряные стрелы» выступают словно в своей отдельной лиге. «Феррари» же выглядит растерянной и беспомощной — отставание Феттеля от времени поула превысило семь десятых секунды. В последний раз «Скудерия» была так далеко от лидера первой квалификации в 2016-м, когда и близко не считалась претендентом на титул.



Конечно, отдавать «Мерседесу» титул пока рано, тем не менее начало первого гоночного уик-энда не может не вызывать тревогу в стане итальянской «конюшни». Такой разрыв, судя по всему, обусловлен проблемами с настройками на данной конкретной трассе в данных погодных условиях, и на следующих этапах разрыв должен быть куда меньше. Однако даже если всё действительно так, это значит, что в Маранелло хуже знают свою машину и не могут быстро подобрать оптимальные регулировки. Всего за два дня из главных претендентов на титул «Скудерия» превратилась в (сильно) отстающих.

Шарль Леклер в субботней тренировке Гран-при Австралии Фото: Quinn Rooney/Getty Images

«Ред Булл» точно не на уровне «Мерседеса»

На тех же самых тестах Хельмут Марко, советник «Ред Булл» по автоспорту, заявил, что австрийцы немного уступают «Феррари», но едут на одном уровне с «Мерседесом». Как выяснилось, это не так: за исключением первой тренировки, «Ред Булл» в лучшем случае отставал от Хэмилтона на восемь десятых секунды. У австрийской команды, как и у «Феррари», возникли проблемы с настройками, но даже в их отсутствие, если верить всё тому же Марко, RB15 проигрывала бы W10 около полусекунды.



Помимо этого, команда допустила ошибку с Пьером Гасли, который ограничился лишь одной попыткой в первом сегменте и в итоге не прошёл во второй. Для француза начало сезона и без того складывается непросто — две аварии на тестах и стабильное отставание от Макса Ферстаппена. Теперь его ждёт старт с 17-го места в первой гонке сезона, где обгонять чертовски сложно — некоторые инженеры даже сравнивают «Альберт-парк» с Монако. В общем, Пьеру не позавидуешь.

Джовинацци новый Вандорн?

Антонио Джовинацци пришёл в «Альфа Ромео» на роль нового Шарля Леклера, но есть все шансы, что в итоге он станет новым Стоффелем Вандорном. Джовинацци блеснул в 2016 году, когда с первой попытки едва не стал чемпионом Формулы-2 (тогда — GP2). Это помогло получить место в «Заубере», когда из-за травмы на пару этапов выбыл Паскаль Верляйн. Шансом Антонио не воспользовался — аварии и вылеты испортили дебют и подмочили репутацию. Тогда неудача объяснялась скомканной подготовкой, но теперь, после года на скамейке запасных, Джовинацци получил новый шанс и должен раскрыться во всей красе. Однако сезон начинается так себе…

По ходу тренировок и в квалификации Джовинацци был стабильно медленнее Кими Райкконена и в итоге проиграл напарнику 0,365 секунды во втором сегменте и не смог пройти в финал. И проблема даже не столько в самом отставании, сколько в том, что в Q2 итальянец проиграл собственному времени первого сегмента. Джовинацци быстр, иначе он бы не продержался в обойме «Феррари» и не получил бы место в «Альфа Ромео», но пока ему не хватает стабильности, а на фоне столь сильного напарника он рискует окончательно испортить репутацию — как это произошло в прошлом году с Вандорном.

Даниил Квят в квалификации Гран-при Австралии Фото: Clive Mason/Getty Images

Даниил Квят: первая квалификация комом

Для Даниила Квята возвращение в гонки тоже получилось не самым удачным: последнее место во втором сегменте и проигрыш напарнику-дебютанту, который накануне дважды вылетал с трассы. Особенно обидно в этой ситуации то, что у «Торо Россо» была скорость, чтобы пройти в финал: времени, которое Квят показал в Q1, хватило бы для выхода в Q3.



Россиянин объясняет возникшие проблемы ошибкой в настройках и трафиком в лице Себастьяна Феттеля, неаккуратно возвращавшегося на трассу прямо перед Даниилом. Хорошая новость в том, что «Торо Россо» действительно быстра и по чистой скорости могла бы пробиться в финал, но перспективы Квята в Гран-при Австралии не самые радужные: обгонять и пробиваться в очки с 15-го места будет трудно. Да и в целом проигрыш неопытному напарнику может ощутимо ударить по самолюбию.

Квят 2.0. Чего ожидать от россиянина, вернувшегося в Формулу-1? После года на скамейке запасных Даниил Квят возвращается в Формулу-1 — и впервые в карьере станет лидером команды.

Даниэль Риккардо: пока позади Халка

После пяти лет в «Ред Булл» Риккардо завоевал репутацию топ-пилота, который ещё не стал чемпионом лишь потому, что не получил чемпионской машины. В прошлом сезоне Дэн решил перезапустить карьеру и присоединиться к «Рено» — это было одно из главных событий 2018 года. В восторгах руководства команды прямо читалось, что Риккардо должен повести за собой «Рено» и вывести французов на новый уровень. Но в свой домашний уик-энд австралиец почти в каждой сессии проиграл Нико Хюлькенбергу. Да, во втором сегменте разница составила всего 0,008 секунды, но следует учесть, что у Дэна было две попытки, а у Хюлькенберга только одна — свой второй круг немец был вынужден бросить из-за потери мощности. Так или иначе, пока 1:0 в пользу Халка.

В «Рено» отличные пилоты. Но им придётся уничтожить карьеры друг друга Дуэль Хюлькенберга и Риккардо станет одной из главных интриг нового сезона Ф-1. Поражение от напарника обойдётся очень дорого.

Луч света в тёмном царстве: Ландо Норрис

Ну, и напоследок к хорошим новостям: Ландо Норрис. Свободные заезды сложились для британского дебютанта довольно сложно — три 18-х места, что на фоне слабой формы «Уильямса» равносильно последним местам. Но в квалификации произошло какое-то чудо, и дебютант, прежде ни разу в жизни не гонявшийся в Альберт-парке, пробился в финал! Более того, в каждом из сегментов Ландо был среди десяти быстрейших пилотов: восьмой в первом сегменте, девятый во втором и снова восьмой — в Q3. И это при том, что куда более опытный Карлос Сайнс, которого считают лидером нынешнего «Макларена», не вышел даже из Q1 — в обеих попытках испанец упирался в «Уильямсы».



«Если честно, то я так сильно нервничал, что не получил никакого удовольствия, — признаётся Ландо. — Но теперь, зная результат, я счастлив — и за себя, и за команду, приложившую столько усилий. Нашей целью был второй сегмент, но в Q2 всё прошло превосходно и мы прошли дальше. Думаю, что это говорит о том, что всё возможно, и показывает, какой путь мы прошли. Но меня по-прежнему ждёт ещё много работы». Главный претендент на звание Новичок года у нас есть.