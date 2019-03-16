Роберт, а стоило возвращаться? Первые разочарования нового сезона Формулы-1

В Мельбурне прошла первая квалификация нового сезона Формулы-1 — это была первая сессия года, в которой каждый работал на результат. Кому-то, как «Мерседесу», суббота принесла триумф, а для кого-то стала большим разочарованием. И последних, увы, гораздо больше…
Роберт Кубица: на дне турнирной таблицы
Возвращение Роберта Кубицы в Формулу-1 — это очень красивая история преодоления и силы воли. Многие годы едва не погибший на ралли в Италии пилот стремился вернуться в гонки — и ему это наконец удалось. Правда, ещё до первого этапа сезона возникали сомнения, стоит ли оно того: правая рука Кубицы так и не восстановила подвижность, а «Уильямс» теперь выглядит жалкой пародией на самого себя. И квалификация в Мельбурне подтвердила все опасения.
В пятничных тренировках Роберт был самым медленным пилотом, а в субботу дважды допустил ошибку, зацепив отбойник. В итоге в своей финальной попытке Кубица не смог улучшить и замкнул протоколы квалификации, проиграв напарнику-дебютанту 1,7 секунды. Да, FW42 — не самая быстрая и стабильная машина пелотона, а управлять ей одной рукой вообще практически невозможно, но подобные выступления сильно бьют по репутации Кубицы. Сложно представить себе гонщика, который отказался бы от шанса выступить в Формуле-1, но в случае Кубицы и при всём уважении к его таланту, в данный момент он лишь занимает место. Не исключено, что на следующих этапах поляк будет смотреться на трассе более уверенно, но верится в это с трудом.
«Феррари» главный фаворит? Не в этот раз
После предсезонных тестов в Барселоне весь мир был уверен, что «Феррари» быстрее «Мерседеса» и вот-вот произойдёт смена чемпиона. Немцы, при этом, были только рады поддержать эту теорию и повторяли, что с балансом проблемы, отставание — полсекунды. В Мельбурне стало ясно, что всё это — кокетство, а «Серебряные стрелы» выступают словно в своей отдельной лиге. «Феррари» же выглядит растерянной и беспомощной — отставание Феттеля от времени поула превысило семь десятых секунды. В последний раз «Скудерия» была так далеко от лидера первой квалификации в 2016-м, когда и близко не считалась претендентом на титул.
Конечно, отдавать «Мерседесу» титул пока рано, тем не менее начало первого гоночного уик-энда не может не вызывать тревогу в стане итальянской «конюшни». Такой разрыв, судя по всему, обусловлен проблемами с настройками на данной конкретной трассе в данных погодных условиях, и на следующих этапах разрыв должен быть куда меньше. Однако даже если всё действительно так, это значит, что в Маранелло хуже знают свою машину и не могут быстро подобрать оптимальные регулировки. Всего за два дня из главных претендентов на титул «Скудерия» превратилась в (сильно) отстающих.
«Ред Булл» точно не на уровне «Мерседеса»
На тех же самых тестах Хельмут Марко, советник «Ред Булл» по автоспорту, заявил, что австрийцы немного уступают «Феррари», но едут на одном уровне с «Мерседесом». Как выяснилось, это не так: за исключением первой тренировки, «Ред Булл» в лучшем случае отставал от Хэмилтона на восемь десятых секунды. У австрийской команды, как и у «Феррари», возникли проблемы с настройками, но даже в их отсутствие, если верить всё тому же Марко, RB15 проигрывала бы W10 около полусекунды.
Помимо этого, команда допустила ошибку с Пьером Гасли, который ограничился лишь одной попыткой в первом сегменте и в итоге не прошёл во второй. Для француза начало сезона и без того складывается непросто — две аварии на тестах и стабильное отставание от Макса Ферстаппена. Теперь его ждёт старт с 17-го места в первой гонке сезона, где обгонять чертовски сложно — некоторые инженеры даже сравнивают «Альберт-парк» с Монако. В общем, Пьеру не позавидуешь.
Джовинацци новый Вандорн?
Антонио Джовинацци пришёл в «Альфа Ромео» на роль нового Шарля Леклера, но есть все шансы, что в итоге он станет новым Стоффелем Вандорном. Джовинацци блеснул в 2016 году, когда с первой попытки едва не стал чемпионом Формулы-2 (тогда — GP2). Это помогло получить место в «Заубере», когда из-за травмы на пару этапов выбыл Паскаль Верляйн. Шансом Антонио не воспользовался — аварии и вылеты испортили дебют и подмочили репутацию. Тогда неудача объяснялась скомканной подготовкой, но теперь, после года на скамейке запасных, Джовинацци получил новый шанс и должен раскрыться во всей красе. Однако сезон начинается так себе…
По ходу тренировок и в квалификации Джовинацци был стабильно медленнее Кими Райкконена и в итоге проиграл напарнику 0,365 секунды во втором сегменте и не смог пройти в финал. И проблема даже не столько в самом отставании, сколько в том, что в Q2 итальянец проиграл собственному времени первого сегмента. Джовинацци быстр, иначе он бы не продержался в обойме «Феррари» и не получил бы место в «Альфа Ромео», но пока ему не хватает стабильности, а на фоне столь сильного напарника он рискует окончательно испортить репутацию — как это произошло в прошлом году с Вандорном.
Даниил Квят: первая квалификация комом
Для Даниила Квята возвращение в гонки тоже получилось не самым удачным: последнее место во втором сегменте и проигрыш напарнику-дебютанту, который накануне дважды вылетал с трассы. Особенно обидно в этой ситуации то, что у «Торо Россо» была скорость, чтобы пройти в финал: времени, которое Квят показал в Q1, хватило бы для выхода в Q3.
Россиянин объясняет возникшие проблемы ошибкой в настройках и трафиком в лице Себастьяна Феттеля, неаккуратно возвращавшегося на трассу прямо перед Даниилом. Хорошая новость в том, что «Торо Россо» действительно быстра и по чистой скорости могла бы пробиться в финал, но перспективы Квята в Гран-при Австралии не самые радужные: обгонять и пробиваться в очки с 15-го места будет трудно. Да и в целом проигрыш неопытному напарнику может ощутимо ударить по самолюбию.
Даниэль Риккардо: пока позади Халка
После пяти лет в «Ред Булл» Риккардо завоевал репутацию топ-пилота, который ещё не стал чемпионом лишь потому, что не получил чемпионской машины. В прошлом сезоне Дэн решил перезапустить карьеру и присоединиться к «Рено» — это было одно из главных событий 2018 года. В восторгах руководства команды прямо читалось, что Риккардо должен повести за собой «Рено» и вывести французов на новый уровень. Но в свой домашний уик-энд австралиец почти в каждой сессии проиграл Нико Хюлькенбергу. Да, во втором сегменте разница составила всего 0,008 секунды, но следует учесть, что у Дэна было две попытки, а у Хюлькенберга только одна — свой второй круг немец был вынужден бросить из-за потери мощности. Так или иначе, пока 1:0 в пользу Халка.
Луч света в тёмном царстве: Ландо Норрис
Ну, и напоследок к хорошим новостям: Ландо Норрис. Свободные заезды сложились для британского дебютанта довольно сложно — три 18-х места, что на фоне слабой формы «Уильямса» равносильно последним местам. Но в квалификации произошло какое-то чудо, и дебютант, прежде ни разу в жизни не гонявшийся в Альберт-парке, пробился в финал! Более того, в каждом из сегментов Ландо был среди десяти быстрейших пилотов: восьмой в первом сегменте, девятый во втором и снова восьмой — в Q3. И это при том, что куда более опытный Карлос Сайнс, которого считают лидером нынешнего «Макларена», не вышел даже из Q1 — в обеих попытках испанец упирался в «Уильямсы».
«Если честно, то я так сильно нервничал, что не получил никакого удовольствия, — признаётся Ландо. — Но теперь, зная результат, я счастлив — и за себя, и за команду, приложившую столько усилий. Нашей целью был второй сегмент, но в Q2 всё прошло превосходно и мы прошли дальше. Думаю, что это говорит о том, что всё возможно, и показывает, какой путь мы прошли. Но меня по-прежнему ждёт ещё много работы». Главный претендент на звание Новичок года у нас есть.