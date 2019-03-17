Доминирование «неправильного» «Мерседеса»! Квят вылетел, но пробился в очки

Старт за Боттасом

Гран-при Австралии начался с минуты молчания в память о безвременно ушедшем гоночном директоре Формулы-1 Чарли Уайтинге. На старте гонки Валттери Боттас прорвался вперёд, опередив Льюиса Хэмилтона, в то время как Феттель, Ферстаппен и Леклер сохранили позиции позади «Мерседесов». В борьбе за шестое место Кевин Магнуссен прошёл Ромена Грожана, а на восьмую позицию прорвался Нико Хюлькенберг. А вот для другого гонщика «Рено» — Даниэля Риккардо — первый круг обернулся кошмаром: сломанное антикрыло и провал в самый конец пелотона. Австралиец продолжил гонку, но к середине дистанции вынужден был вернуться в боксы и сложить оружие — технические неполадки.



Даниил Квят в суматохе первого круга сохранил за собой 15-ю позицию — россиянин опередил Риккардо и Джовинацци, но выпустил вперёд Лэнса Стролла и Карлоса Сайнса — последний к девятому кругу сошёл с дистанции: «Макларен» испанца вышел из строя, после чего гонщик привёз дымящийся болид на пит-лейн.



Обгонять в Мельбурне очень сложно, и даже имея преимущество в скорости Даниэль Риккардо и Пьер Гасли, стартовавший с 17-го места, прорваться не могли, а команды затаились в ожидании пит-стопов.

Первым из числа лидеров в боксы отправился Себастьян Феттель, перешедший с «софта» на «медиум». Кругом позже «Мерседес» ответил аналогичным пит-стопом Льюиса Хэмилтона. Валттери Боттас и Макс Ферстаппен держались дольше — до 26 и 28 кругов соответственно, и это с одной стороны позволило финну довести отрыв от напарника до 15 секунд, а голландцу — оказаться вплотную за Феттелем и пройти того на 31-м круге.



В итоге «Мерседесы» сохранили за собой первое и второе места — Валттери Боттас впереди Льюиса Хэмилтона, на третью строчку вырвался Ферстаппен. Феттель с Леклером расположились на четвёртом и пятом местах.



Даниил Квят, как и многие лидеры, пошёл на оттянутый пит-стоп и вышел на 11-ю строчку — спасибо Антонио Джовинацци, который сдержал целую группу гонщиков. Вернувшись в гонку, россиянин прессинговал Лэнса Стролла, но при попытке обгона заблокировал шины и вылетел в гравий. К счастью, Даниилу удалось удержать машину и вернуться на трассу без последствий.

Кошмар и успех «Хааса»

К концу третьего десятка кругов повторился худший кошмар Ромена Грожана — прошлогодний провал «Хааса» на пит-стопе. На этот раз колесо на машине француза не отвалилось, но механики вновь замешкались с передним левым колесом — из-за повреждённой подвески возникли проблемы с креплением, и на трассу француз вернулся лишь 14-м, далеко позади первой десятки. Правда, мучался Ромен недолго — технические неполадки и сход.



Тем временем Кевин Магнуссен держался на шестой позиции. Датчанин держал стабильный отрыв в три секунды от Нико Хюлькенберга. Чуть поодаль за их дуэлью наблюдал Кими Райкконен, одновременно отбивавшийся от прессинга Лэнса Стролла на «Рейсинг Пойнт».

Позади эту группу вскоре нагнал Даниил Квят — россиянин обогнал Пьера Гасли сразу после пит-стопа француза и сдерживал его, несмотря на более мягкие и свежие шины «Ред Булл». Темп Квята оказался заметно выше, чем у прямых конкурентов — пять секунд, потерянные после вылета в борьбе со Строллом, Даниил отыграл за семь кругов.

Валттери в лидерах чемпионата

На финальном отрезке гонки отрыв Валттери Боттаса от Льюиса Хэмилтона достиг 20 с лишним секунд — британец не стал сопротивляться финну, а «Мерседес» вполне устраивал победный дубль. Однако позади Льюиса поджимал Макс Ферстаппен — голландец шёл в довольно высоком темпе и прессинговал действующего чемпиона, впрочем, тот уверенно контролировал темп и поддерживал стабильный отрыв в полторы секунды. В конце концов, Ферстаппен ошибся в первом повороте и отстал от Хэмилтона ещё на полторы секунды.



Борьбы в первой тройке в итоге не получилось: Боттас уверенно выиграл гонку (впервые с Абу-Даби-2017) и завоевал бонус за быстрейший круг, Хэмилтон благополучно финишировал вторым, сдержав позади Ферстаппена — голландец принёс «Хонде» первый подиум в турбогибридную эру.

Зато под финиш едва не возникла коллизия в «Феррари» — Феттель терял темп, и Леклер догнал своего напарника. В какой-то момент монегаск с открытым крылом атаковал немца на стартовой прямой, но Себ отбился, после чего Шарль отступил и согласился с пятым местом. Таким образом, в первой гонке «Скудерия» набрала 22 очка — против 44 у «Мерседеса». И это первый Гран-при Австралии с 2014 года, когда ни одному из пилотов «Феррари» не удалось подняться на подиум.



Во «втором дивизионе» (разрыв между Леклером и «лучшим из остальных» достиг почти 40 секунд) сильнейшим стал Кевин Магнуссен — для «Хааса» шестое место стало своего рода реваншем за прошлогоднюю неудачу с плохо прикрученными колёсами. Нико Хюлькенберг на последних кругах отбился от атак Кими Райкконена и отстоял своё седьмое место, а замкнули топ-10 Лэнс Стролл и Даниил Квят — россиянин прессинговал канадца, но пройти соперника так и не удалось. Зато не дал ни единого шанса Гасли.



Общий зачёт по итогам первого этапа возглавил Валттери Боттас. На второй позиции в восьми очках от напарника расположился Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен уступает лидеру одиннадцать баллов. В Кубке конструкторов тоже лидирует «Мерседес» — 44 очка. Далее идут «Феррари» (22 балла) и «Ред Булл» (15).



Вторая гонка сезона — Гран-при Бахрейна — пройдёт 31 марта на автодроме «Сахир».