Вот как надо возвращаться! Квят попал в очки и сдержал «Ред Булл»

Квят пропустил целый год в Формуле-1, но вернулся так, будто и не уходил. Осталось поработать над квалификациями.

Перед гонкой

Уик-энд начался для Квята крайне многообещающе. За три тренировки Даня лишь раз выпал из первой десятки — и то всего на одну позицию. Седьмое и восьмое места в утренних сессия пятницы и субботы дарили хорошие шансы на попадание в третий сегмент квалификации. При этом Квят уверенно разматывал своего напарника Александра Албона, выигрывая у него не менее пяти позиций в каждой сессии.

Но в квалификации все пошло не так гладко. Если в первом сегменте пилоты “Торо Россо” показали весьма сильные результаты, то во втором оказались уже не слишком боеспособны. На решающей попытке у Квята был шанс войти в топ-10, но перед ним вылетел с трассы Себастьян Феттель. Россиянин все равно улучшил, но при плотной борьбе в середине пелотона потерянных мгновений вполне хватило, чтобы не просто оказаться за бортом Q3, но и вовсе остаться последним. Упс.

С одной стороны, повод для оправданий есть, но все равно поражение в борьбе с Албоном стало неприятным ударом. Всё-таки уступить дебютанту серии в его первой же квалификации… Давайте считать это случайным сбоем.

Доминирование «неправильного» «Мерседеса»! Квят вылетел, но пробился в очки Боттас выиграл старт у действующего чемпиона и затем всех разгромил. Квята показывали в трансляции чуть ли не больше всех.

Гонка

Кажется, Квят затаил обиду на Пьера Гасли. Иначе объяснить это издевательство над пилотом братской (или отцовской?) команды трудно. От француза ждали прорыва в гонке после тактического провала “Ред Булл” в квалификации. Однако Пьер уперся на трассе в Квята и встал, как вкопанный.



Даня до 27-го круга не заезжал в боксы и все это время возил Гасли позади себя. Тактика позднего пит-стопа себя оправдала благодаря Антонио Джовинацци, который так долго сдерживал позади уже проведших пит-стопы пилотов, теряя скорость на старых шинах, что позволил Квяту отыграть сразу несколько позиций.

Оказавшись 11-м, Даня стал преследовать главного врага российских гонщиков — Лэнса Стролла. К 38-му кругу Квят подобрался так близко, что смог атаковать, но вышло неудачно. Даня попробовал пролезть внутрь в третьем повороте за счет позднего торможения, но пропустил точку и вылетел с трассы.

Приятный сюрприз: вылет не ударил по Квяту. Он стряхнул гравий с болида, вернулся, и тут же прошел… Гасли! Бедный Пьер уже пожалел, что сменил “Торо Россо” на “Ред Булл”. Теперь это уже было место в очковой зоне.



На ходу Квят вновь подъехал к Строллу. Казалось, что теперь канадцу уже не устоять, но нет. Стролл выдержал, Квят подотстал от него и вновь ввязался в борьбу с Гасли. Оборона десятого места прошла успешно. По заверениям Гасли, всему виной высокая “максималка” “Торо Россо”.



“Я не мог догнать его, даже используя DRS на прямой”, — посетовал француз после гонки.



А Даня не сетовал. Даня взял очки в первой же гонке после возвращения!

Возвращение Квята, Хэмилтон в шапке, лидерство Боттаса. Фото с Гран-при Ф-1

После гонки

Гран-при Австралии подтвердил данные, полученные на тестах: “Торо Россо” крепкий середняк, который иногда сможет бороться за место в очках. Но в Мельбурне для этого потребовались сходы Грожана и Риккардо, провал Гасли и сумасшедший паровозик, устроенный Джовинацци.

Реальная позиция команды сейчас — где-то между “Уильямсом” и “Хаасом”, в борьбе с “Альфа Ромео” и “Рейсинг Пойнт”, немного позади “Рено”. Сравнить с “Маклареном” трудно — машины из Уокинга с треском провалились в Мельбурне.



Квят показал отличную выдержку в борьбе с Гасли, но не впечатлил в квалификации. Свой шанс набрать очко он использовал. Но шанс ему скорее дали, чем Даня его завоевал. Не поймите неверно: Квят со всем справился отлично. Но ждать стабильных попаданий в очки после Мельбурна пока не стоит.

Оценка “Чемпионата”: 4 из 5.