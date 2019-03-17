Вот как надо возвращаться! Квят попал в очки и сдержал «Ред Булл»

Перед гонкой
Уик-энд начался для Квята крайне многообещающе. За три тренировки Даня лишь раз выпал из первой десятки — и то всего на одну позицию. Седьмое и восьмое места в утренних сессия пятницы и субботы дарили хорошие шансы на попадание в третий сегмент квалификации. При этом Квят уверенно разматывал своего напарника Александра Албона, выигрывая у него не менее пяти позиций в каждой сессии.
Но в квалификации все пошло не так гладко. Если в первом сегменте пилоты “Торо Россо” показали весьма сильные результаты, то во втором оказались уже не слишком боеспособны. На решающей попытке у Квята был шанс войти в топ-10, но перед ним вылетел с трассы Себастьян Феттель. Россиянин все равно улучшил, но при плотной борьбе в середине пелотона потерянных мгновений вполне хватило, чтобы не просто оказаться за бортом Q3, но и вовсе остаться последним. Упс.
С одной стороны, повод для оправданий есть, но все равно поражение в борьбе с Албоном стало неприятным ударом. Всё-таки уступить дебютанту серии в его первой же квалификации… Давайте считать это случайным сбоем.
Гонка
Кажется, Квят затаил обиду на Пьера Гасли. Иначе объяснить это издевательство над пилотом братской (или отцовской?) команды трудно. От француза ждали прорыва в гонке после тактического провала “Ред Булл” в квалификации. Однако Пьер уперся на трассе в Квята и встал, как вкопанный.
Даня до 27-го круга не заезжал в боксы и все это время возил Гасли позади себя. Тактика позднего пит-стопа себя оправдала благодаря Антонио Джовинацци, который так долго сдерживал позади уже проведших пит-стопы пилотов, теряя скорость на старых шинах, что позволил Квяту отыграть сразу несколько позиций.
Оказавшись 11-м, Даня стал преследовать главного врага российских гонщиков — Лэнса Стролла. К 38-му кругу Квят подобрался так близко, что смог атаковать, но вышло неудачно. Даня попробовал пролезть внутрь в третьем повороте за счет позднего торможения, но пропустил точку и вылетел с трассы.
Приятный сюрприз: вылет не ударил по Квяту. Он стряхнул гравий с болида, вернулся, и тут же прошел… Гасли! Бедный Пьер уже пожалел, что сменил “Торо Россо” на “Ред Булл”. Теперь это уже было место в очковой зоне.
На ходу Квят вновь подъехал к Строллу. Казалось, что теперь канадцу уже не устоять, но нет. Стролл выдержал, Квят подотстал от него и вновь ввязался в борьбу с Гасли. Оборона десятого места прошла успешно. По заверениям Гасли, всему виной высокая “максималка” “Торо Россо”.
“Я не мог догнать его, даже используя DRS на прямой”, — посетовал француз после гонки.
А Даня не сетовал. Даня взял очки в первой же гонке после возвращения!
После гонки
Гран-при Австралии подтвердил данные, полученные на тестах: “Торо Россо” крепкий середняк, который иногда сможет бороться за место в очках. Но в Мельбурне для этого потребовались сходы Грожана и Риккардо, провал Гасли и сумасшедший паровозик, устроенный Джовинацци.
Реальная позиция команды сейчас — где-то между “Уильямсом” и “Хаасом”, в борьбе с “Альфа Ромео” и “Рейсинг Пойнт”, немного позади “Рено”. Сравнить с “Маклареном” трудно — машины из Уокинга с треском провалились в Мельбурне.
Квят показал отличную выдержку в борьбе с Гасли, но не впечатлил в квалификации. Свой шанс набрать очко он использовал. Но шанс ему скорее дали, чем Даня его завоевал. Не поймите неверно: Квят со всем справился отлично. Но ждать стабильных попаданий в очки после Мельбурна пока не стоит.
Оценка “Чемпионата”: 4 из 5.