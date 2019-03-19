«Феррари» побледнела от стыда". Итальянские СМИ разнесли Феттеля

«После зимы с водкой Боттас стал победителем»

Форма Валттери Боттаса – бесспорно, главное откровение для всех мировых СМИ. Журналисты восторгаются скоростью финна и гадают, сможет ли он продолжить дальше в том же духе.



«В прошлом году он проиграл Хэмилтону 0-11… Но теперь, после зимы с водкой и подкрепившись овсяной кашей, он наконец-то стал победителем, — пишет Джонатан Макэвой из Daily Mail. — Он провёл часть зимы, занимаясь тем, что финны делают лучше всего – опрокидывая в себя водку. Таким образом он освобождал собственный разум от мыслей про грозную форму Хэмилтона, которая лишила Валттери уверенности и заставила многих вопрошать, соответствует ли он уровню «Мерседеса».

Лоуренс Эдмондсон из ESPN предостерегает от скорых выводов, однако в любом случае отмечает прогресс Боттаса за время межсезонья.



«Позднее стало известно, что днище на машине Хэмилтона было повреждено уже на четвёртом круге, но это не должно делать победу Боттаса менее значимой. Не сделайте ошибки: успех – это итог зимы, заполненной тяжёлой работой и концентрацией на агрессии. Это был настоящий Валттери Боттас», — полагает Эдмонсон.



«В этом году Валттери нечего терять, добавляет колумнист Sky Sports Мартин Брандл. — Каждый раз, когда он заходит в боксы, то может видеть там Эстебана Окона, который в командной униформе и с наушниками – в ожидании занять его место. Впрочем, конечно, сезон состоит из 21 гонки. Его абсолютная решимость завоевать бонусное очко за быстрейший круг хорошо свидетельствует о его вновь приобретённой уверенности».

Квят впечатляет, «Феррари» — разочаровывает. Главные итоги Гран-при Австралии «Феррари» проиграла не только «Мерседесу», но и «Ред Булл», а вот Даниил Квят порадовал красивой борьбой и результативным финишем.

Кстати, Брандлу пришлось по душе новое правило с бонусным баллом.



«Это правило на деле оказалось более чем успешным. Оно добавило элемент интереса на финальной стадии. Да, чаще всего такое очко уйдёт победителю гонки, ведь у него темп выше всех, либо же станет утешением для кого-то ниже в топ-10, имеющего возможность совершить лишний пит-стоп и надеть свежие шины. Всё это будет здорово, пока какого-нибудь пилота, идущего на результат, не развернёт в попытке стать быстрейшим. Топ-команды не стремились к введению нового правила, потому что они не могут написать под него программное обеспечение, так что их пилотам придётся самим принимать решения.



Будет интересно посмотреть, не введут ли другие бонусные баллы в квалификациях и гонках, чтобы обеспечить награду, опасность и волнение», — заключает экс-пилот Формулы-1.

«Болезненное пробуждение для „Феррари“

Если Боттас и «Мерседес» — главные триумфаторы, то с неудачниками тоже всё понятно – конечно же, это «Феррари». Естественно, жёстче всего по «Скудерии» прошлась родная итальянская пресса.



«Феттелю пришлось пережить болезненное пробуждение после прекрасной мечты, — пишет Il Giornale. — Даже Алонсо в 2012 году при своём пятом месте выступил лучше: он проиграл лидеру 22 секунды. Это ещё один повод задуматься для Бинотто, который на следующем Гран-при Бахрейна как никогда должен продемонстрировать уровень SF90 и новой команды. Его чемпионат начался с падения.



Для сотрудников «Феррари» пришёл момент остановиться и подумать, как всё это могло произойти. В печальной фразе Феттеля «Почему я такой медленный?» больше красного, чем в бледно-красной SF90. После тестов Феттель говорил, что машина почти идеальная, но вдруг она побледнела от стыда».



Впрочем, давайте дождёмся Бахрейна. Уж очень Мельбурн отличается и от тестовой Барселоны, и от Сахира.

Посредственный Феттель, провалившийся Кубица. Ставим оценки за Мельбурн Ни Феттелю, ни Хэмилтону не удалось сильно начать сезон. Да-да, оценки теперь ставит новый автор.

«Все в паддоке согласны, что «Каталунья» — это барометр быстрой машины, — напоминает Лоуренс Эдмондсон. — Хорошее время на круге здесь достигается благодаря хорошей работе аэродинамики, которая прижимает машину к трассе в скоростных поворотах. Если вы можете сгенерировать здесь достаточно прижимной силы, то, скорее всего, сможете сделать это и в любом другом месте.



Но тестирование на всего одной трассе и ограничивает ваши возможности. Температура воздуха в Мельбурне была на 10-15 градусов выше, чем в Барселоне две недели назад, а такая разница может выбить покрышки из рабочего диапазона. Если же компаунд шин перегревается, что скорость быстро пойдёт по спирали вниз.

Похоже, что «Феррари» не смогла поддерживать оптимальную температуру ни передних, ни задних покрышек. В сочетании с более кочковатым покрытием, чем на «Каталунье», и куда большим числом медленных и среднескоростных поворотов, «Альберт-Парк» оказался совсем другим испытанием. «Феррари» знала всё это, но степень проблем машины все равно стала большим сюрпризом. «Феррари» — опытная команда, так что несколько удивительно, что она не нашла более удачного решения за три тренировки в Мельбурне. Это поднимает вопрос: а нет ли какой-то фундаментальной проблемы, которая вылезла только сейчас и убрала весь предсезонный блеск?»

«Квят блистал в гонке»

Поговорим о других командах и пилотах. Например, в Sky Sports хвалят заматеревшего Макса Ферстаппена, ставшего в Мельбурне третьим.



«Ожидая, что „Мерседес“ и „Феррари“ будут слишком быстры, в „Ред Булл“ не предсказывали подиума в первой гонке с моторами „Хонда“. А вероятно, должны были. Макс Ферстаппен настолько хорош. Он не только опередил одну „Феррари“ в квалификации, но и сенсационно обогнал Феттеля в гонке и был всего в секунде от „Мерседеса“ Хэмилтона. Невероятно впечатляет видеть, как сильно он прибавил в прошлом году, добавив холодную голову и выдающуюся стабильность к несомненным таланту и скорости», — хвалят голландца.



А вот и Пьера Гасли всё куда хуже. Auto Motor und Sport поставил французу всего пять баллов из десяти возможных. «Такое с пилотом „Ред Булл“ не должно происходить — вылет в Q1. Да, команда несёт львиную долю вины. Но он должен был быстрее проехать первую попытку. Ну а в гонке после смены шин он выехал десятым, но на первом же круге был обойдён Даниилом Квятом», — напоминают немцы.



«Гасли 20 кругов не мог справиться с „Торо Россо“. Так что пока не подтвердил слова Хорнера, что у него выше потенциал, чем у Сайнса», — язвит испанская Marca.



Для сравнения, Даниилу Квяту Sky Sports поставил восьмёрку. «Доказательство ли это, что Квята не стоило в принципе не убирать? Россиянин разочаровал в субботу, проиграв напарнику-новичку Албону, но блистал в гонке — не считая маленькой ошибки при атаке Стролла, после которой он восхитительно сдержал Гасли. Вероятно, он думает, что сам должен сидеть в этом „Ред Булл“, — предполагают британцы.