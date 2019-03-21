«Феррари» уже проиграла чемпионат? 4 сценария выхода из кризиса

На открывшем сезон Формулы-1 Гран-при Австралии гонщики «Феррари» заняли четвёртое и пятое места — это первый за пять лет случай, когда по итогам первой гонки сезона на подиуме нет ни одного пилота «Скудерии». В команде настаивают, что в Мельбурне новый автомобиль не продемонстрировал своего потенциала, но затрудняются назвать причины проблем и обещают уже в Бахрейне выступить на более высоком уровне. Порассуждаем, насколько это возможно и каковы сценарии дальнейшего развития событий

Сценарий 1: благополучный

По первоначальной версии, появившейся уже после пятничных тренировок, проблемы «Феррари» в Мельбурне вызваны местными уникальными условиями. Нехватка скорости объясняется тем, что инженеры не смогли попасть в настройки и на не самом ровном покрытии Альберт-парка хуже работала аэродинамика, а из-за неё возникли проблемы с шинами. Возможно, трасса в Мельбурне оказалась той ахиллесовой пятой SF90, какой для «Мерседеса» много лет подряд был Сингапур.

В таком случае уже на Гран-при Бахрейна «Феррари» будет сильна и сможет бороться за победу. Трасса в Бахрейне по характеру схожа с треком в Мельбурне — высокая нагрузка на тормоза, несколько жёстких торможений, пара скоростных поворотов и несколько прямых, так что собранных в Мельбурне данных инженерам должно хватить, чтобы выявить слабые места шасси и компенсировать их правильным изменением регулировок уже к следующему этапу.

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Сценарий 2: неприятный

Чуть позже появилась теория, по которой проблемы со сцеплением вызваны не настройками, а передним антикрылом. На гладком и ровном асфальте Барселоны это крыло работало превосходно, но, оказавшись в менее благоприятных условиях из-за микровибраций, потоки воздуха идут иначе, не обеспечивая той работы аэродинамики, на которую рассчитывали инженеры.



С одной стороны, эта версия опровергается словами Феттеля, который заявил, что машина держится уверенно и делает то, чего от неё хочет гонщик. Правда, уже после этого Маттиа Бинотто, руководитель «Феррари», объяснил провал в Австралии общим балансом машины.

Если проблема действительно в капризном переднем антикрыле, то инженерам придётся перекраивать переднюю часть автомобиля. На это требуется по меньшей мере несколько недель — такое серьёзное обновление можно подготовить только к Гран-при Испании, старту европейской части сезона. В то же время в других местах даже имеющееся крыло должно работать чуть эффективнее, а потому в Бахрейне столь серьёзного отставания не будет.

По одной из версий, проблемы «Феррари» связаны с передним крылом Фото: Clive Mason/Getty Images

Сценарий 3: ужасный

Уже в понедельник, по итогам трёх дней заездов, появились слухи о том, что «Феррари» в Австралии выступала с безопасными настройками двигателя. Намеренное снижение мощности было вызвано, якобы по инсайдерской информации, перегревом труб выхлопной системы, которые в условиях плотной компоновки задней части могла привести к отказу других компонентов.



Если это действительно так, то «Феррари» ждёт долгая тщательная переделка всей задней части, поскольку выхлопные газы участвуют в работе диффузора и области возмущённого вокруг задних колёс воздуха. Этот процесс займёт до нескольких месяцев – за это время запросто можно проиграть чемпионат.



Если эта теория верна, проблемы с перегревом сохранятся и в Бахрейне. И если «Феррари» снова придётся придушить свой двигатель, а гонщики команд-клиентов вновь смогут достигать более высоких максимальных скоростей, то проблема явно в SF90.

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Сценарий 4: худший

Правда, у версии с безопасным режимом работы мотора есть и другое объяснение — силовая установка в принципе ненадёжна, а потому инженеры вынуждены использовать щадящие настройки, что двигатель не сгорел раньше времени. Эта теория появилась небезосновательно — ещё на тестах у «Феррари» были явные проблемы с надёжностью.

Кроме того, по ходу уик-энда на моторы жаловалось и клиенты Маранелло: в квалификации о потере мощности сообщал Райкконен, а Грожан отмечал, что слишком рано разрядилась батарея. Главным же доводом в пользу этой версии стал рейтинг максимальных скоростей, показанных во время гонки в Австралии.

По максимальной скорости моторы «Феррари» уступили «Хонде» 18 км/ч. Фото: Mark Thompson/Getty Images

Так, Пьер Гасли на «Хонде» разгонялся до 321,9 км/ч, Лэнс Стролл на клиентском «Мерседесе» достигал 319,8 км/ч, заводская «Рено» Нико Хюлькенберга показала 318 км/ч, в то время как быстрейший двигатель «Феррари» — на «Альфа Ромео» Райкконена — развил лишь 314,6 км/ч. Больше того, заводские «Феррари» ехали ещё на 10 км/ч медленнее — не быстрее 303,7. То есть «максималка» «Скудерии» в этой гонке уступала «Ред Булл» более 18 км/ч!



Если проблема действительно в надёжности мотора, то мучиться «Феррари» предстоит весь год. И даже если инженерам удастся ликвидировать слабые места, к этому моменту гонщики могут израсходовать все свои двигатели и в последних гонках стартовать из глубины пелотона. В таком случае битва за титул, возможно, уже проиграна…