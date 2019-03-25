Формула-1 плохо относится к зрителям. Пора это изменить

Нередко нам приходится слышать от фанатов Формулы-1 жалобы на некачественную организацию Гран-при и разнообразные пожелания, как всё исправить. Мы решили предложить свои идеи, как сделать посещение этапов ярче и интереснее.

Fan Day, он же День фанатов

Давно известно, что во время гоночного уик-энда в четверг у болельщиков есть возможность попасть на автограф-сессию и получить роспись любимого пилота. Также можно пройтись по пит-лейну и понаблюдать за подготовкой команд к предстоящим заездам. Это в теории. Но на деле мы каждый этап наблюдаем картину, когда с раннего утра толпа фанатов собирается у сцены возле трассы, распределяется по колоннам в зависимости от любимой команды (большинство, естественно, идёт в колонны «Феррари» и «Мерседеса») и стоит так в очереди по 6-7 часов. И нередко мы видим, что в итоге либо на сцену на 15 минут выйдут два-три гонщика (например, из «Рейсинг Пойнт» или «Хааса»), либо из толпы длиной в сотни человек заветный автограф достанется 20-30 фанатам топ-команд.

И хорошо ещё, если обделённый автографом болельщик сможет попасть хотя бы на пит-лейн. Бывают случаи, когда люди, приехавшие с ожиданием увидеть любимого пилота и понаблюдать за репетицией пит-стопов, уходят вообще без всего. Готов подтвердить сказанное личным опытом посещения Гран-при России. Придя в четверг в 11 часов утра на автограф-сессию и простояв там пять часов ради автографа Феттеля, остался ни с чем. Несколько десятков фанатов зашли на сцену, а оставшимся просто сказали: «Очередь закрыта! Ребята, можете расходиться». Многие читатели, бывшие в Сочи, вспомнят подобные ситуации. А чтобы попасть на пит-лейн, нужно либо приходить ни свет ни заря, либо иметь VIP-билет. Потому что очередь там растягивается от входа на трассу и почти до середины трибуны Т1. Да и пускают на пит-лейн группами в несколько этапов.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Организаторов понять можно: гонщики не готовы тратить много времени на раздачу автографов, а пит-лейн не резиновый. В таком случае необходимо организовать полноценный День фанатов. Пусть в четверг с открытия автодрома в 7-8 утра и вплоть до закрытия в 10-11 вечера любой желающий сможет посетить паддок. Посещение будет ограничено лишь на 2-3 часа для проведения пресс-конференций, съёмок и интервью. В данный промежуток времени – Media Time — доступ будет только для журналистов, почётных гостей и обладателей пропусков в паддок. «Открытый четверг» позволит болельщикам полностью прочувствовать атмосферу Формулы-1, увидеть закулисье гонок и превратить посещение этапа в настоящий праздник.



Также необходимо изменить систему автограф-сессий. Самый правильный вариант — позаимствовать схему у «Индикара». Вместо сцены раздача автографов должна проходить на специальных площадках со столиками, выстроенными буквой «П». Тогда в течение 2-2,5 часа практически все фанаты смогут взять росписи абсолютно у всех гонщиков чемпионата. При таких новациях посещение Гран-при станет более привлекательным, а значит, промоутеры будут вправе рассчитывать на рост продаж билетов.

«Феррари» уже проиграла чемпионат? 4 сценария выхода из кризиса Провал «Феррари» в Мельбурне — разовый сбой или намёк на глобальные проблемы, которые могут стоить титула?

Fan Zone во время этапа

Не так давно в Формуле-1 появилась такая локация, как «Fan Village» («Деревня фанатов»). Там болельщики имеют возможность посмотреть заезды всех гоночных серий уик-энда и концерты известных артистов. Чаще всего именно в ней проводят автограф-сессии. «Деревня» обычно располагается на центральной площади автодрома. Однако зачем людям, купившим билеты и приехавшим на трассу, сидеть и следить за заездами в фан-зоне? Можно пройти несколько метров и наблюдать за ними на трибунах. Гораздо лучше организовать подобные зоны просмотра в больших ближайших городах.

Лучшие фото невесты Магнуссена. Ей и гонщику угрожал сумасшедший В Мельбурне Магнуссен стал «лучшим из остальных». Чем не повод показать невесту Кевина?

Мы можем наблюдать в футболе, когда на время проведения крупных турниров в принимающих городах проводятся фестивали болельщиков. Фанаты из разных стран могут бесплатно посмотреть матчи на гигантских экранах, почувствовать атмосферу праздника и просто хорошо провести время, даже без билета. Формуле-1, которую называют «бродячим цирком», было бы неплохо организовать подобное.

Во-первых, это повысило бы популярность и авторитет гонок как спорта. Во-вторых, позволило бы почувствовать атмосферу гоночного праздника даже без билета и вовсе не находясь на автодроме. Кто-то, никогда не ездивший Гран-при, после посещения фан-зоны наверняка купит билет на один из следующих этапов. В-третьих, появятся дополнительные доходы от продажи лицензионной продукции.

Зачем расширять календарь сезона и добавлять в него бестолковые этапы для увеличения популярности Формулы-1 в мире?

Главной проблемой здесь встаёт плотный график Формулы-1, так как организация площадок требует немало времени. Но почему бы не сократить календарь сезона? Причём не только по этой причине. Но, конечно, всё это нужно провернуть грамотно, ведь мы помним: каждый этап — источник дохода для Формулы.

Итак, необходимо сохранить в календаре 17-18 этапов, среди которых будут исторические и легендарные автодромы (например, Монако, Сильверстоун, Спа, Монца, Сузука), а также высокодоходные и/или популярные среди болельщиков Гран-при (Мельбурн, Сингапур, Мехико, Баку…). И самое главное: 2-3 оставшихся автодрома будут выбраны в результате тендера.



В определённое время «Либерти» откроет приём заявок на проведение этапа. Дальше проведёт инспекции предполагаемых мест проведения (оценка финансового состояния, наличие подходящего по стандартам автодрома, интерес со стороны жителей и властей и т.д.). По итогам отбора выбираются лучшие варианты (в теории, если несколько заявок равны по условиям, можно даже сделать выборы среди болельщиков). Промоутерские взносы со стороны данных этапов, естественно, окажутся выше, чем у остальных в календаре. Финансовых уступок, как в случае с Гран-при Германии, быть не должно.



Таким образом календарь избавится от убыточных и неинтересных этапов. А борьба за проведение этапа станет острее и интереснее.

Руль Формулы-1 – набор непонятных кнопок и рычажков. Но теперь вы всё поймёте Мы подписали каждую кнопку и переключатель.

Проект «Формула для всех»

Лишение некоторых стран национального Гран-при вполне может быть компенсировано – и подходящий рецепт у Ф-1 уже есть. В 2017 году Формула-1 провела первый в истории фестиваль болельщиков – F1 Live. Он проходил в Лондоне, в преддверии Гран-при Великобритании. Мероприятие получилось успешным и пришлось зрителям по душе, и на следующий год «Либерти» организовала уже четыре подобных фестиваля в Шанхае, Марселе, Милане и Майами. В этом году шоу будет уже семь, в том числе в Токио и Берлине. Все названные города являются одними из крупнейших в своих странах и в мире.



И тут вопрос к «Либерти»: зачем расширять календарь сезона и добавлять в него бестолковые этапы для увеличения популярности Формулы-1 в мире, когда можно провести однодневные показательные выступления болидов, пригласить известных артистов на двухчасовой концерт, раздать автографы и уехать дальше?



Единственная проблема — не каждый город сможет принять такое мероприятие, ведь нужно и на организацию потратиться, и крупные улицы перекрыть. И всё-таки это проще, чем провести полноценный уличный Гран-при. А уж если болельщики оценят и покажут достаточный интерес, дальше можно задуматься и о полноценном этапе. Про который можно будет сказать заранее, что он принесёт успех, а не окажется провальным.