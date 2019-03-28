Вторая гонка Формулы-1 многое нам объяснит. 5 главных вопросов

Вернётся ли «Феррари» наверх и продолжат ли в России мечтать о замене Гасли на Квята?

В предстоящие выходные в Бахрейне пройдёт второй этап Формулы-1. Гонка в Австралии показала примерную расстановку сил в пелотоне, но до полной ясности ещё далеко. Рассказываем, что сможет прояснить Гран-при Бахрейна.

Скорость «Феррари»

В Австралии «Феррари» провалилась. Команда не только не смогла побороться с «Мерседесом», но серьёзно уступила «Ред Булл». По ходу уик-энда представители команды не смогли вразумительно объяснить причины большого отставания. Согласно основной «диванной» версии, инженеры были вынуждены перевести мотор в безопасный режим, иначе он перегревался. Или перегревалась выхлопная система. Или просто во избежание поломки.

По другой теории проблемы возникли из-за чересчур чувствительного переднего антикрыла, которое отлично показало себя на гладком асфальте в Барселоне, но на неровностях в Мельбурне принесло много проблем. Впрочем, есть и более прозаическая версия — в тот уик-энд команда «не попала» в настройки, а сбой был разовым.



Но даже если так, то насколько быстра «Феррари» в сравнении с «Мерседесом»? По данным GPS, в Мельбурне SF90 в основном теряла в медленных поворотах — и в Бахрейне их довольно много. Если проблема была в настройках, в Бахрейне «Феррари» поедет быстрее. Если же речь о каких-то фундаментальных просчётах в аэродинамике или проблемах с двигателем — в Бахрейне достаточно длинных прямых, «Скудерия» вновь останется позади — и, возможно, даже не второй силой чемпионата.

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Форма Гасли

Для новобранца «Ред Булл» начало сезона оборачивается худшим кошмаром: сначала две аварии на тестах, затем слабый Гран-при Австралии, когда весь мир наблюдал за поражением Гасли в борьбе с Квятом. И на фоне постоянного прессинга со стороны Хельмута Марко мало кто хотел бы сейчас оказаться на месте француза.

В прошлом году Пьер блеснул в Бахрейне, завоевал четвёртое место и принёс «Хонде» лучший на тот момент результат за всю «турбогибридную» эру. Если Гасли выступит в прошлогоднем стиле, то закроет вопрос о своих предыдущих неудачах. С другой стороны, второй провал подряд серьёзно усугубит и без того не самые крепкие позиции гонщика в команде.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Хаас» и середняки

В Мельбурне весь уик-энд быстрейшими из середняков были «Хаасы»: шестое и седьмое места в квалификации и восемь очков Кевина Магнуссена в гонке. Ещё на предсезонных тестах аналитики предсказывали, что «Хаас» находится в очень сильной форме, и Гран-при Австралии во многом подтвердил эти выводы. «Хаасы» были быстры в Альберт-парке и год назад, но если тогда Магнуссен проиграл поулу две секунды, то теперь отставание сократилось до 1,3.

Правда, никто из соперников «Хааса» не выступил в полную силу. Оба пилота «Рено» столкнулись с проблемами и стартовали из второй десятки, не собрал чистый круг Кими Райкконен, ошиблись с настройками в «Рейсинг Пойнт». Кроме того, можно только представить, какое время показал бы Карлос Сайнс, учитывая, что дебютант Ландо Норрис оказался восьмым и проиграл Магнуссену лишь две десятые. Не исключено, что на Гран-при Бахрейна расстановка сил в середине пелотона будет выглядеть иначе.

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Шансы «Торо Россо»

В первой гонке сезона Даниил Квят выступил сильно и обнадёживающе — 10-е место и первые очки, пусть и одно. При этом не обошлось без проблем: в квалификации инженеры запутались в настройках, в итоге Даниил Квят остался лишь 15-м, хотя был способен пройти в финал. Возможно, тогда результат гонки был бы выше.



В прошлом году форма «Торо Россо» менялась от этапа к этапу — иногда это была одна из лучших машин середины пелотона, а в другой гонке откатывалась назад. Гран-при Бахрейна покажет, какова истинная скорость STR14 — способна ли она бороться с «Хаасами» и «Рено» или окажется в одном ряду с «Рейсинг Пойнт»?

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Способности Кубицы

Возвращение польского ветерана в Формулу-1 — очень красивая история преодоления, однако первая гонка оставила очень смазанное впечатление — Кубица допускал ошибки и выглядел намного медленнее напарника-дебютанта. Тот факт, что Роберт одной рукой управляется с машиной Формулы-1, — это очень круто, но не вредит ли это команде?

Фото: Robert Cianflone/Getty Images

За рулём столь неуклюжей техники сложно показать что-то выдающееся, но предполагалось, что от Кубицы требуются опыт и стабильность, что он будет пусть и не слишком быстр, но стабилен и послужит точкой отсчёта. В Австралии Роберт выступил очень неровно и вновь заставил скептиков усомниться в целесообразности его возвращения. Но, может, они правы?