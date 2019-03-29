Наконец-то стало известно, как должна измениться Формула-1. Звучит неплохо

Накануне Гран-при Бахрейна в Лондоне состоялась встреча владельцев чемпионата из компании «Либерти» с участниками Формулы-1, промоутерами и партнёрами. Темой встречи были изменения в правилах — спортивных, технических и коммерческих. Предполагается, что грядущие реформы сделают Формулу-1 более зрелищной и справедливой, а также поставят участников в равные условия. Каких-либо официальных заявлений по итогам встречи так и не последовало, тем не менее кое-какая информация всё же утекла — «Чемпионат» рассказывает, что известно о предложениях «Либерти» и каким владельцы чемпионата видят его в будущем.

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Зачем нужны реформы

О том, что Формула-1 нуждается в переменах, говорят уже давно. Главная проблема — высокие затраты участников и слишком большой разрыв в бюджетах между лидерами и середняками. Также есть желание изменить технический регламент: в нынешнем виде аэродинамика создаёт позади автомобиля слишком сильные завихрения, что мешает гонщикам вести плотную борьбу. В итоге страдает зрелищность гонок.

Пока, правда, каких-либо конкретных мер официально не предложено, а все идеи обсуждаются за закрытыми дверями. Идей на данный момент несколько: постепенное введение обязательного ограничения бюджетов, более равномерное распределение призовых по итогам сезона, а также пересмотр технического регламента под руководством спортивного директора первенства Росса Брауна.

При этом, стоит отметить, что в Лондоне никаких окончательных решений принято не было, однако команды получили детальные презентации предложений «Либерти». Предполагается, что в ближайшие месяцы реформы будут уточнены всеми заинтересованными сторонами, а в июне приняты официально. Впрочем, даже если команды будут против, у ФИА и управляющей компании Формулы-1 есть право утвердить изменения без согласия участников — но после сезона-2020, когда истекут действующие коммерческие контракты.

Исполнительный директор «Либерти» Чейз Кэри и президент ФИА Жан Тодт. Фото: Charles Coates/Getty Images

Как будем делить деньги

На лондонской встрече «Либерти» предложила новую схему распределения призовых. Так, 65% всей суммы призовых будут разделены между командами поровну, а ещё 15% — в зависимости от положения в Кубке конструкторов предыдущего сезона. Наконец, оставшиеся 20% получат команды с долгой историей выступлений в Формуле-1 или хотя бы раз за последние десять лет пробившиеся в топ-3 командного зачёта. «Феррари», при этом, сохранит свой бонус, то есть будет получать дополнительные деньги просто за то, что она — «Феррари».



Такая схема выглядит более справедливой и уменьшит разницу в выплатах (например, в прошлом году «Заубер» получил в четыре раза меньше денег, чем «Феррари»), хотя пока трудно оценить, насколько. Согласно предложенному плану, почти треть всего призового фонда будет уходить топ-командам — по статье за результат Кубка конструкторов и долгосрочные выступления в чемпионате, поскольку, кроме топ-команд, в эту категорию попадают лишь «Торо Россо», «Макларен» и «Уильямс».

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Эта мера вкупе с обязательным ограничением расходов должна поставить команды в равные условия, в которых результат будет зависеть от эффективности трат, а не их объёма. В тестовом режиме ограничение бюджетов могут ввести уже в следующем сезоне — без штрафов за превышение лимита. В сезоне-2021 это правило уже должно действовать в полном объёме, а годовой бюджет будет ограничен суммой $190 млн. К 2023 году эта сумма должна сократиться до $160 млн, а в итоге лимит составит $135 млн в год (без учёта затрат на моторы, а иначе заводские команды получили бы преимущество).

Если предположить, что общий призовой фонд останется на уровне $700 млн, то выплаты от чемпионата будут покрывать порядка половины бюджета. В таких условиях середняки смогут вздохнуть чуть свободнее, а риск банкротства команды уровня «Форс Индия» резко снизится. Правда, произойдёт это в лучшем случае через четыре года.

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Что будет с машинами

Примерный облик шасси будущего «утёк» в сеть в виде рендера проекта INDIA. Технический регламент создаёт группа технического директора чемпионата Росса Брауна, её основная задача — снизить влияние завихрений воздуха позади автомобиля на аэродинамику машины преследователя, что в будущем обеспечит более продолжительные и захватывающие схватки на трассе.

Точной информации об особенностях INDIA пока нет, однако, по слухам, одним из главных отличий машины станет возвращение граунд-эффекта, в рамках которого основную часть прижимной силы генерирует разреженный воздух под днищем автомобиля.

Помимо этого организаторы планируют увеличить число стандартных компонентов — речь о деталях, которые не оказывают принципиального влияния на скорость автомобиля, однако затраты на их создание и доработку порой достигают космических масштабов.Так, например, коробки передач всем командам будет поставлять единый производитель, выбранный ФИА, а другие унифицированные части — тормоза, колёсные диски, рулевую колонку, «гало», DRS и ряд других компонентов — инженеры будут строить самостоятельно по чертежам федерации, либо же покупать у единого поставщика.



Эта мера с одной стороны призвана сократить расходы команд на разработку компонентов — «Либерти» считает, что на этом можно сэкономить €300 тыс, а также позволит сделать пелотон плотнее и добавить борьбы. Но пока неясно, как отреагирует, например, «Ред Булл», если по ходу гонки откажет унифицированная трансмиссия. В конце концов, сейчас участники сами несут ответственность за свою технику.



Отметим, что точной информации об архитектуре двигателей будущего регламента пока нет, хотя Росс Браун настаивает на том, что силовые установки должны стать дешевле, проще и громче. Но глобально моторы точно не изменятся.

Квалификации — новый сегмент

«Либерти» также предлагает внести некоторые изменения в спортивный регламент. Речь идёт о квалификации, которая вскоре может проходить в четыре сегмента — в первых трёх частях сессии будут выбывать по четыре гонщика, после чего восемь финалистов встретятся в Q4. Логика следующая: больше сегментов — больше событий и драмы. В целом решение выглядит неплохим — формат с сегментами на выбывание давно себя зарекомендовал и принципиальных изменений в нём не будет. Другой вопрос, стоит ли лишний раз усложнять правила для болельщиков.

У «Либерти» также появилась идея ужесточить правило комендантского часа, чтобы механики раньше заканчивали и позже начинали работу в дни гоночного уик-энда. Цель в том, чтобы сократить затраты команд на персонал, сохранив при этом имеющийся объём свободных заездов. При этом должно быть запрещено привозить новинки после начала уик-энда, что позволит уменьшить загрузку механиков.



Ещё одно предложение «Либерти», которое, правда, не касается непосредственно гонок, заключается в отказе от необходимости единогласного согласия команд для принятия тех или иных изменений. «Феррари», к слову, сохранит за собой право вето, однако оно будет «смягчено» (что бы это ни значило). В подавляющем большинстве случаев команды не способны договориться друг с другом, поскольку используют различные бизнес-модели и преследуют различные цели на трассе. Собственно, это и есть одна из причин, по которым реформы в Формуле-1 происходят очень долго и порой не дают ожидаемого эффекта.

Кристиан Хорнер, Маттиа Бинотто, Тото Вольф и Сириль Абитебуль. Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Нынешняя попытка переделать Формулу-1 — самая масштабная за последнее время. Если спортивный и технический регламенты будут приняты в том виде, в котором они представлены командам, это будет революция даже большего масштаба, чем переход на турбогибриды пять лет назад. На бумаге всё выглядит отлично — борьбы должно стать больше, а результаты гонок менее предсказуемыми, но удастся ли «Либерти» провести эти реформы? Не начнут ли команды шантажировать чемпионат своим уходом? Что будет с командами-сателлитами? Информации о ряде вопросов пока нет, но это не значит, что эти темы не обсуждались на встрече.

В любом случае, времени осталось очень мало — если изменения не будут приняты 30 июня, то есть риск, что столь важные перемены будут отложены.