Механики Квята перепутали шины и загубили ему квалификацию. Как так можно?

Леклер сенсационно переиграл Феттеля и принёс «Феррари» первый ряд стартового поля, а Квят снова остался 15-м. Но его вины в этом нет.

Леклер — поул во второй гонке за «Феррари»

В тренировках уверенно лидировала команда «Феррари» — Феттель и Леклер расположились во главе протоколов всех сессий свободных заездов. Доминирование продолжилось и в первом сегменте квалификации — Леклер «привёз» Хэмилтону почти восемь десятых секунды. Во втором быстрейшим опять стал Леклер, а «Мерседесы» снова сильно отстали — на пять с лишним десятых.

Решающее сражение ожидало лидеров в финальном сегменте. Первая попытка осталась за Шарлем Леклером, но отставание гонщиков «Мерседеса» оказалось уже не столь пугающим — две с небольшим десятые проиграл Льюис Хэмилтон. Валттери Боттас оказался чуть дальше, но всё равно не так далеко, как в начале сессии — в четырёх десятых. Себастьян Феттель на первую попытку не поехал, решив сэкономить резину.



Вторые попытки начал Феттель — круг немца оказался быстрым, но недостаточно — немец две десятых уступил времени Шарля Леклера. Хэмилтон и Боттас тоже не смогли дотянуться до монегаска — британец потерял на первом секторе, финн — на втором. В итоге Леклер последним кругом ещё немного прибавил, установив новый рекорд трассы в Бахрейне, и закрепился на поул-позиции уже во второй квалификации на «Феррари»! Себ в итоге остался вторым, а Хэмилтон и Боттас разделят второй ряд стартового поля.



На пятой позиции расположился Макс Ферстаппен. «Ред Булл» в этот раз сильно отстал от лидеров и даже до четвёртого времени Боттаса голландцу не хватило полусекунды. Третий ряд Макс разделит с Кевином Магнуссеном, который, как и в австралийской гонке, стал быстрейшим из числа пилотов команд-середняков.

Отлично квалифицировался Карлос Сайнс — седьмое время. Испанцу удалось опередить Ромена Грожана и Кими Райкконена, а замкнул топ-10 Ландо Норрис — второй раз подряд дебютант пробивается в Q3. Любопытно, что «Макларен» в полном составе опередил «Рено», который поставляет Уокингу двигатели.

Квят снова 15-й, снова позади Албона

Даниэль Риккардо во второй раз подряд не вышел в финал квалификации, но в этот раз австралиец занял 11-е место, а до выхода в Q3 не хватило всего 17 тысячных секунды. Позади Дэна расположился Александер Албон — дебютант продолжает удивлять и во второй раз в сезоне опередил Даниила Квята в квалификации.

Снова потерпел неудачу Пьер Гасли — 13-е место. Но если в прошлый раз француз пал жертвой тактического просчёта «Ред Булл», то теперь гонщик, судя по всему, напортачил сам. Правда, завершив круг, Гасли пожаловался на поведение машины. 14-ю позицию занял Серхио Перес — у «Рейсинг Пойнта» в Бахрейне дела идут не слишком здорово, и этот результат во многом отражает положение команды.

Что до Даниила Квята, то россиянин снова 15-й. Квят выехал на финальную попытку, но в конце прогревочного круга отправился не на быстрый, а вернулся на пит-лейн. Причиной тому стало то, что механики поставили россиянину старые шины. «Парни, почему я на старых шинах?» — спросил недоумевающий пилот. В ответ ему сказали возвращаться в боксы. Так что эта неудача целиком на совести «Торо Россо».

Отметим, что на первой попытке во втором сегменте Даниил был существенно быстрее Албона. Учитывая, что и второй быстрый круг тайского гонщика был неидеальным (широкий выход из последнего поворота), а до топ-10 Александеру не хватило менее десятой, то кошмарная ошибка механиков лишила россиянина отличного шанса пробиться в третий сегмент. Вместо этого Даниил стал последним во втором. Посмотрим, какая будет реакция со стороны главы «Торо Россо» Франца Тоста…

Неудача для Джовинацци, катастрофа для Халка

На 16-й позиции квалифицировался Антонио Джовинацци — итальянец улучшил своё время в последней попытке, но этого в итоге оказалось недостаточно. Слабо выступил и Нико Хюлькенберг — немец занял лишь 17-е место, провалив третий сектор. Позади Халка остались лишь Лэнс Стролл, потерявший на втором секторе, да пара «Уильямсов».



При этом, Джордж Расселл во второй раз подряд опередил Роберта Кубицу. Поначалу поляк опережал своего напарника, но в финальной попытке Кубице улучшить не удалось, а Рассел «снял» пару десятых и вновь выиграл внутрикомандную дуэль.



Гран-при Бахрейна стартует в воскресенье, 31 марта, в 18:10 по московскому времени.