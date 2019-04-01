«Где был Феттель, когда он так нужен»? СМИ уже сделали Леклера №1 в «Феррари»

Невероятное поражение «Феррари» в Бахрейне и слабое выступление Себастьяна Феттеля на фоне блестящего уик-энда Шарля Леклера – главные темы обзоров мировой прессы после второго этапа Формулы-1.

«Феттель выглядел как новичок»

«Две гонки – это мало, чтобы судить о будущих итогах чемпионата мира, — напоминает Даниэле Спарищи из Corriere della Sera. – Однако этого достаточно, чтобы понять проблемы «Феррари». Прежде всего – надёжность машины и Себастьян Феттель. Есть и позитив: мы обнаружили, что у нас есть парень, способный на невероятные результаты. «Скудерии» был нужен свежий воздух, чтобы изменить расклад по сравнению с временами Кими Райкконена, и мы его получили».

Далее Спарищи проходится по слабому выступлению формально первого номера команды: «Где он был, когда был так нужен? Нам был нужен лучший Себастьян, который постарался бы остановить Хэмилтона после поломки машины Леклера. И у него был автомобиль для этого – просто посмотрите на выступление напарника. Но за исключением хорошего старта немец должен просто забыть эту гонку. Всё время проблемы, всё время позади молодого монегаска. С кризисом в плане уверенности и загадочными проблемами с балансом. Льюис теперь знает, как его атаковать. Себастьян честно признал ошибки, но от четырёхкратного чемпиона требуется большее. Вчера он выглядел как новичок. А вот Льюис вновь оказался в нужном месте в нужное время. По сравнению с Феттелем он намного более хладнокровен и никогда не ошибается».

Феттель опять ошибается, а Гасли не едет. Ставим оценки за Гран-при Бахрейна Гран-при Бахрейна для всей «Феррари» обернулся провалом, но кто-то вышел из ситуации красавчиком, а кто-то провалился.

Вторит коллеге Джусто Ферронато из La Gazzetta dello Sport.



«Себ, ты где? Если в Австралии немец постоянно был на своём уровне, то в Бахрейне вернулись старые проблемы. Конечно, нелегко критиковать чемпиона, сидя в кресле. Но поводы для негативных оценок появляются слишком часто», — пишет итальянец.



Есть «Феррари» и чему порадоваться – помимо Леклера речь идёт о вернувшейся скорости машины. «Восстановившийся темп должен заставить вас улыбаться. Трасса в Сахире вновь подтвердила скорость машины. Да, она изначально считалась подходящей «красным», но в любом случае трасса куда более традиционная, чем в Мельбурне. SF90 – хорошая машина, но теперь надо ждать подтверждения в Китае».

Третий залп по Себастьяну Феттелю – от Ренато Ронко из F1Sport.



«Волнует возможная реакция Феттеля, — пишет автор. — Коллега-новичок уже победил его в борьбе за поул и обогнал в гонке. Ну а затем Себастьян стал проигравшим в прямой схватке с Хэмилтоном. Ну и если правда, что вибрации от повреждённых колёс были такими сильными, то, вероятно, было лучше более осторожно вернуться в боксы, не теряя переднего антикрыла».

Феттель не считает, что причиной ошибки в Бахрейне стало давление

Жиль Ричардс из The Guardian со своей стороны отдаёт должное спокойствию Леклера после обидного поражения.



«Навыки монегаска на трассе и его невероятное хладнокровие после столь обидной потери победы подтвердили: этот молодой парень в ожидании чемпионского титула. Разворот Феттеля в Бахрейне подчеркнул недостаток в его «вооружении». А вот Леклер подобной слабости не продемонстрировал. Он потерял места при старте с поула, но не стал нервничать и отыгрался, показав невероятную уверенность. После финиша, как и величайшие гонщики, он уже оставил обидную ситуацию позади к моменту, когда вылез из кокпита. Когда момент вроде бы требовал театральных эмоций, Леклер был как кремень».



«За три дня в Бахрейне Леклер разбил все сомнения насчёт того, является ли он человеком, который будет в центре Формулы-1 на все ближайшие годы, — не сомневается Эндрю Бенсон из BBC. — Его прорыв стал, пожалуй, самыми плохими новостями для Феттеля. Многие предполагали, что Леклер будет способен оказать серьёзное сопротивление, но то, как он затмил коллегу, не может не вызвать давление на номинального лидера команды перед Гран-при Китая».



«Выступление Леклера стало заявлением о намерениях: он просто затмил Феттеля на пути к поулу. Ожидалось, что статус Себа как первого номера команды не будет оспариваться, однако по ходу уик-энда возникло ощущение перемен», — добавляет Фил Данкан из Press Association.

У «Феррари» большие проблемы, у «Мерседеса» — тоже. Итоги невероятного Бахрейна Феттеля опять задвигает молодой напарник, «Мерседесу» есть чему огорчаться, а «Рено» всех насмешил.

«Стюарды систематически не наказывают Ферстаппена»

Поговорим о других пилотах. Марко Кансеко из испанской Marca предсказуемо защищает Карлоса Сайнса, который пал жертвой максимально жёсткой обороны со стороны Макса Ферстаппена.



«Это был мастерский манёвр со стороны Сайнса в четвёртом повороте четвёртого круга, который, однако, не закончился хорошо. Испанец всё сделал корректно, и почти любой соперник в такой ситуации снял бы ногу с педали газа или изменил траекторию, чтобы избежать аварии. Любой, кроме голландца, который не переживает насчёт контактов, что не раз показывал. Этот подход одобряется некоторыми стюардами, которые систематически отказываются его наказывать, хотя он не раз этого заслуживал.

Сайнс лишился отличного результата в Бахрейне (возможно, четвёртого места), но это не была его вина. Он не сделал что-то не так – просто провёл чистый и захватывающий манёвр. Другое дело, что вы должны быть в курсе, что Макс готов заполучить преимущество в случае ваших сомнений и никогда не затормозит. Пилоту из Мадрида нечего менять в своём подходе – он один из немногих, кто не боится сражаться с Ферстаппеном, в то время как многие, даже чемпионы мира, опасаются с ним сходиться».

Сайнс: если бы прошёл Ферстаппена, гонка сложилась бы ещё драматичнее

Хвалят и второго пилота «Макларена» Ландо Норриса, ставшего шестым. Auto Motor und Sport весьма эмоционально поставил британцу максимальные десять баллов. «Пока Норрис – лучший из трёх новичков. Уже в двух Гран-при кряду он попал в третий сегмент, а в гонке поднялся ещё выше. Ландо сражался со многими соперниками и, к примеру, сдержал прессинг Райкконена», — пишут немцы.



Sky Sports выдал Норрису девять баллов. «Мы знали, что Ландо – огромный талант, но, без сомнений, даже он сам не мог ожидать столь хорошего начала. В воскресенье он добился лучшего результата «Макларена» с первой гонки сезона-2018. До Норриса только Фернандо Алонсо финишировал шестым или выше за последние три года, причём только четыре раза».

«Катастрофический старт Квята»

А вот Даниилу Квяту британцы и немцы дружно поставили по шесть баллов. «Недостаточно сильный уик-энд для Квята, — констатирует Sky Sports. — Ему не помогла «операционная проблема» в квалификации, когда пришлось выступать на старых шинах, из-за чего Албон второй раз подряд опередил его. Россиянин восстановился после плохого старта, но контакт с обгонявшим его Джовинацци отправил Квята в разворот и лишил шансов на очки».



«Потерянная вторая попытка в Q2 помешала Квяту побороться за третий сегмент. Скорость для этого у россиянина была. Катастрофический старт отправил Квята в конец пелотона. Несмотря на пятый по скорости лучший круг, подняться высоко он уже не сумел, а контакт с Джовинацци закончил борьбу за очки».

В субботу Квята подвели механики. В воскресенье — всё подряд Старые шины в решающий момент квалификации, ненужное столкновение, плохая тактика и дурацкий штраф — в коллекции Квята из Бахрейна.

Напоследок о бывшем напарнике Даниила по «Ред Булл». У Даниэля Риккардо затягивается период адаптации в «Рено» — и от Sky Sports австралиец получил за уик-энд в Бахрейне всего шесть баллов.



«Две гонки, два схода и два уик-энда, где его новый напарник смотрелся лучше. Определённо, не лучшее начало для Риккардо в «Рено». Даниэль постарается обрести больший комфорт в RS19 по ходу тестов на этой неделе и будет надеяться на большую удачу в Китае, где он победил год назад», — заключает издание.