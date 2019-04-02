Ностальжи! За рулём «Феррари» снова Шумахер. Ну, хотя бы младший

Боевой «Феррари» снова управляет М. Шумахер! Но пока сыну легенды рано в Формулу-1.

Сегодня болельщики Формулы-1 получили возможность вернуться в свой 1996-й: болидом «Феррари»впервые управлял гонщик по фамилии Шумахер. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик, в январе этого года вошедший в молодёжную академию «Скудерии», оперативно получил возможность проехать за рулём боевого болида Ф-1 — крайне удачно подвернулись тесты после Гран-при Бахрейна.

Дебют Шумахера-младшего был чуть смазан непривычной для Бахрейна погодой: больше половины тестового дня шёл дождь. Соответственно, немец проехал куда меньше кругов, чем мог бы. Впрочем, это не помешало Мику быстро освоиться в новой для себя технике — за рулём актуального автомобиля Формулы-1 он прежде не сидел, управлял только чемпионским «Бенеттоном» отца 1994 года.



Шумахер не наломал дров и даже чуть не установил лучшее время дня. В самом конце все заголовки журналистам испортил Макс Ферстаппен, отодвинувший Мика на вторую строчку.

Дэвид Култхард: «Может начаться ещё одна эра Шумахера!»



«Мерседес»: «Особенное ощущение, когда видишь возвращение фамилии Шумахер на машину Ф-1».



Нико Росберг: «Очень эмоционально видеть, как Мик управляет красной машиной. Надеюсь, он продолжит хорошо работать и вновь объединит всю Германию у экранов телевизоров».

Впрочем, даже если бы Шумахер остался впереди, это отнюдь не стало бы поводом кричать о сенсации и требовать срочного дебюта немца в Формуле-1. Во-первых, напомним, что в распоряжении Мика был быстрейший болид чемпионата, а своё время он показал на наиболее мягких шинах С5 (Ферстаппен, для сравнения, был на С3, которые в теории более чем на секунду медленнее).

Посмотреть видео можно в Инстаграм-канале Формулы-1.

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Ну это не главное. Вся картера Мика показывает, что он не из тех гонщиков, которые стремительно прыгают со ступеньки на ступеньку: и в Формуле-4, и в Формуле-3 немец добивался серьёзных успехов только на второй год. В прошлые выходные Мик дебютировал в Формуле-2 в составе очень сильной команды «Према» и был неплох, но не более того — например, во второй гонке при старта с первого места финишировал только шестым.

Вероятно, по ходу этого сезона Шумахер ещё сразится за победы как минимум в воскресных гонках с перевёрнутой стартовой решёткой, но вот стать королём Ф-2 сможет только в 2020-м. А там как раз самое время подумать о дебюте в Формуле-1, тем более что в сещоне-2021 в чемпионате мира кардинально поменяется технический регламент и фора ветеранов над новичками существенно сократится.

Коринна Шумахер — жена Михаэля и мать Мика Фото: Lars Baron/Getty Images

Ну а если вернуться в наши дни, то в среду, 3 апреля, Мик вновь будет управлять машиной Формулы-1 — он отработает ещё один тестовый день с «Альфа Ромео».