«Мы чёртовы таксисты!» Как глупости лишали россиян результатов в Формуле-1

Сразу сделаем оговорку: нет, никаких антироссийских заговоров в Формуле-1 не существует. Ошибаются все команды при работе с любыми гонщиками. Например, сразу всплывают в голове два случая в Монако: тактический провал «Мерседеса» с лишним пит-стопом Хэмилтона и пропавшие покрышки для Риккардо. Естественно, никто не хочет выглядеть посмешищем в глазах болельщиков, спонсоров и собственных пилотов. Но иногда так происходит. В том числе с механиками и инженерами гонщиков из России. Про эти случаи на фоне недавнего происшествия с Квятом и расскажем.

«Лотус-Рено» спалил все шины Петрова

Вы ведь помните, как завершились отношения Виталия Петрова с командой из Энстоуна, не так ли? Фактически всё было кончено после Гран-при Абу-Даби, где россиянин дал памятное эмоциональное интервью, раскритиковав работу команды. Раскритиковав за дело, но кого это волнует? Приведём пару фрагментов того знаменитого заявления.



«Говорят, что команда критикует пилотов… Извините, мои интервью прочитайте, я не критикую команду, которая уже много раз проигрывала… Сколько мы на пит-стопах проиграли? Сколько на тактике? По-моему, каждому любителю задайте этот вопрос, и он скажет, к примеру: конечно, надо было менять мягкие колёса в начале гонки! Разумеется, мы это проанализируем, но уже после гонки. Мы в этом проиграли, я могу сказать, около десяти гонок, если не больше. Даже не имея быстрой машины, могли зарабатывать хорошие очки, могли легко финишировать в очках, если бы была хорошая стратегия. Я не мог, к сожалению, говорить в интервью, что опять проиграли с пит-стопами. Я и сейчас не могу говорить об этом, но раз уж на то пошло, я уже не могу молчать, хватит. Я тоже не могу держать всё в себе», — заявил тогда Петров в интервью «России 2».

Сводим счёты на прощанье При подведении итогов сезона-2011 — конкретно для "Лотуса-Рено" — нам стало интересно посмотреть, сколько очков потерял Виталий Петров по вине команды. Вашему вниманию — наши подсчёты.

На самом деле, по меркам некоторых «косяков» по отношению к Сироткину и Квяту «Лотус-Рено» не делал чего-то совсем уж безумного – просто раз за разом выбирал неправильную стратегию и не делал выводов. И всё-таки один яркий пример привести можно.



На Гран-при Испании Петров показал отличный шестой результат в квалификации, однако воскресенье показало: инженеры Виталия добились столь высокой позиции слишком дорогой ценой. На гонку у россиянина не осталось ни одного свежего комплекта мягких шин, а в том году невероятно высокий износ шин «Пирелли» ставил гонщика без новых мягких покрышек в заведомо проигрышную позицию. В итоге гонка сложилась максимально странно: Петров к финишу откатился на 11-е место, в то время как Ник Хайдфельд, пропустивший квалификацию из-за загоревшейся машины, поднялся с последней позиции на восьмую.



«Такое ощущение, что квалификация не сыграла никакой роли для меня в этой гонке, — признавался Петров. — Нам необходимо проанализировать ситуацию и понять, почему это произошло. Возможно, вообще не надо было бороться за высокое место в квалификации. Если бы сохранили свежую резину, то были бы сегодня пятыми. Но, естественно, это худшая гонка в этом сезоне, потому что мы даже за место в десятке не могли бороться».

Парад глупостей в Монреале

Переходим к Даниилу Квяту. Знаете, вот до недавнего Бахрейна так особо и не вспомнишь вопиющих ошибок «Торо Россо» или «Ред Булл». Да, бывали обидные технические проблемы или неверные тактические решения, но всё в пределах здравого смысла и статистических погрешностей. Как мы помним, ярче всего Квяту помешали не коллеги по команде, а судьи на Гран-при Канады. Памятное было воскресенье в 2017-м…



По неясной причине Квят не смог тронуться с места на прогревочном круге. Машину сумели завести — и россиянин бросился догонять и обгонять соперников. Согласно регламенту, Даниил был обязан вернуть позицию до последнего поворота — если не успевал, то нужно было стартовать с пит-лейна. Но вот беда: круг в Монреале короткий, а почти весь третий сектор — длинная прямая, на которой пилоты швыряют машины из стороны в сторону, чтобы прогреть шины — им, знаете ли, не до проблем Квята. Вот из-за таких резких манёвров Даниил и обогнать пару болидов не успел, и на пит-лейн заехать не смог.

У Квята есть шанс вернуться в топ-команду. Но он сам себя его лишает Пьер Гасли пока явно не оправдывает ожиданий «Ред Булл». Однако и Квят ещё не доказал, что готов заменить француза.

За подобное нарушение правил положен жёсткий штраф — стоп-энд-гоу. По непонятной причине стюарды поначалу ограничились проездом по пит-лейну и лишь затем «довесили» десять секунд на плановом пит-стопе. Окончательно нервную систему Квята добила проблема с заменой заднего колеса.



После финиша Даниил просто бушевал: «Это был настоящий цирк от ФИА. Сначала я получаю проезд по пит-лейну, но даже с учётом его легко мог бы финишировать девятым. Потом они, похоже, спохватились и решили, что одного наказания недостаточно. Мне сказали, что ФИА неправильно вынесла решение, поэтому давайте дадим Квяту ещё одно. У них не настолько сложная работа, но даже её они не в состоянии нормально выполнять. Не знаю, что там происходило. Наверное, они просто уснули. Что ж, в следующий раз я им занесу кофе. Ещё один штраф? Да это чёртова шутка! Что они там вообще делают? Для кого эти правила? Они думают, что мы здесь чёртовы таксисты, а не гонщики Формулы-1. Тупой цирк!».

«Тупой цирк! Чёртова шутка!» Квят – о двух штрафах в Канаде Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от Гран-при Канады, жёстко раскритиковав ФИА за неразбериху со штрафами.

«Уильямс» не поставил шины

Легендарная команда из Гроува не раз мешала собственному пилоту в 2018-м. Началось всё с Гран-при Монако, где гонку Сироткина умудрились испортить ещё до старта: механики не успели установить шины за три минуты до начала прогревочного круга, как предписывают правила. За это Сергей, занявший в квалификации отличное 13-е место, получил стоп-энд-гоу — в принципе на старт можно было и не выходить.

«Очень разочаровывающий день, потому что у нас были большие ожидания от этого уик-энда, учитывая хорошую стартовую позицию Сергея. К сожалению, на стартовой решётке у нас возникла проблема с установкой колёс на машине Сироткина, из-за чего мы смогли поставить шины уже после трёхминутного сигнала. Из-за этого Сергей получил 10-секундный штраф, из-за которого он потерял полкруга относительно соперников», — заявил Падди Лоу.

Мы не поняли, какой Сироткин гонщик. Это самое обидное Максимально обидный сезон в Формуле-1. Ничего не понятно.

Звать на пит-стоп? Ещё чего!

Странно, но инженеры «Уильямса» не сумели чётко отработать хотя бы домашний для Сергея Гран-при. В Сочи Сироткин после старта боролся с Лэнсом Строллом. В какой-то момент канадец ошибся на торможении и «вывез» напарника на обочину, где на покрышки Сироткина налипло много грязи. Как раз открылось окно пит-стопов, и было абсолютно логично, чтобы командный мостик позвал Сироткина за новыми шинами.



Как бы не так. В боксы сначала поехал Стролл, а Сироткин ещё промучился несколько кругов и отстал от коллеги аж на двадцать секунд. Это уже, извините, не тактика, а вредительство. Самое смешное, что в пресс-релизе «Уильямса» даже не упомянули инцидент между двумя пилотами.



«Я повредил резину и не мог заехать на пит-стоп, потому что была очередь Лэнса. Кроме того, я подобрал много мусора, и, пока шины очистились, от них почти ничего не осталось. На следующих кругах я терял по три секунды, а те, кто уже заехали, отыгрывали очень много времени. И в этот момент гонка была фактически проиграна», — довольно спокойно заявил россиянин.

Стролл испортил Сироткину Гран-при, а «Уильямс» сделал вид, что ничего не было Два контакта в дебюте гонки привели к провалу Сироткина в Сочи.

Сироткин удивил механиков хорошим результатом

Третий случай слабой работы инженеров и механиков «Уильямса» был зафиксирован на «Интерлагосе». Вновь непонятный эпизод с шинами — фактически команда оказалась не готова к тому, что Сироткину удастся пробиться во второй сегмент квалификации. В Q1 «Уильямс» запланировал сразу по три попытки, чтобы повысить шанс на проход дальше — но ценой того, что в случае выхода во второй сегмент придётся ехать на уже использованных покрышках. Что ж, риск как риск, и проблема была не в нём.

Сироткину благодаря сильной второй попытке даже удалось прервать третью и чуть сэкономить ресурс шин. Но механики не успели прогреть использованный комплект, прежде чем вновь выпустить Сергея на трассу в Q2! Удивительно, что этот сценарий не был обсуждён и проработан заранее на брифингах. В итоге Сироткину пришлось проходить прогревочный круг практически в боевом режиме, из-за чего у него возник неприятный эпизод с Льюисом Хэмилтоном, никак не ожидавшим увидеть позади столь быстрый «Уильямс». Что ж, Сергей и Льюис потом всё обсудили, но вот нормальной попытки в Q2 уже было не вернуть…



«Всё было немного неспланированно, мы не могли прогреть шины в термочехлах между попытками, так что температура покрышек была очень низкой. По сути, мой круг выезда из боксов был таким же быстрым, как второй. Я был практически на полном газу, проходил очень быстрый левый поворот, а он остановился, чтобы подготовить свой круг», — Сироткин, как всегда, не стал остро критиковать команду. Что ж, в 2019-м это в двойном объёме делает Кубица…