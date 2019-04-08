«Ред Булл», что с тобой? Боялись мотора, а не справились сами

На зимних тестах Хельмут Марко утверждал, что «Ред Булл» едет в одном темпе с «Мерседесом» и немного уступает «Феррари». В Мельбурне австрийцы вчистую проиграли «Мерседесу», но в гонке опередили «Феррари». В Бахрейне же «Ред Булл» был далёк от обеих команд. Какова же истинная форма «Ред Булл» и появится ли у Макса Ферстаппена шанс побороться за чемпионство уже в этом году?

Промах Эдриана Ньюи?

Первые тесты «Ред Булл» с двигателями «Хонды» прошли отлично и вселили надежду на то, что австрийцы вернутся в борьбу за титул. Однако результаты первых гонок не оправдывают ожиданий: ни в Австралии, ни в Бахрейне «Ред Булл» и близко не боролся за победу. «Мы не заслужили третьего места, — признал Ферстаппен после финиша. — Мы набрали максимум очков, но скорости не хватало».

В Мельбурне «Ред Булл» смотрелся относительно неплохо — по сравнению с прошлым годом машина прибавила более полусекунды, а Макс Ферстаппен уверенно опередил «Феррари» и поднялся на подиум. Однако в Бахрейне возникли проблемы с мягкими шинами — и в квалификации Макс проехал круг на три с лишним десятые медленнее, чем в 2018-м. Более того, на «Сахире» Ферстаппен всего на пять тысячных опередил Кевина Магнуссена — если бы не это, в топ-5 вообще не оказалось бы ни одного «Ред Булл».

В Бахрейне у Гасли возникли проблемы с балансом Фото: Charles Coates/Getty Images

«Машина ведёт себя непредсказуемо и не делает того, что я хочу», — жаловался на RB15 Пьер Гасли. У француза отношения с этой машиной вообще не складываются: он дважды на ней вылетал и ещё ни разу не проходил дальше второго сегмента квалификации. По итогам двух этапов на счету Гасли всего четыре очка — это худший старт гонщика «Ред Булл» с сезона-2015, когда Квят вообще не смог стартовать в Австралии.



Проблемы с мягкой резиной «Ред Булл» обнаружил ещё в Австралии, но там они не были так ярко выражены. Тогда же стало ясно, что автомобиль эффективен лишь в узком диапазоне условий. Предполагается, что причина в аэродинамике машины. «Ньюи ушёл глубоко в себя, — говорит Хельмут Марко. — Это значит, что он обнаружил проблему».

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«Ред Булл» меняет концепцию

Эксперты связывают проблемы RB15 с передним антикрылом. В этой области «Ред Булл» и «Мерседес» пошли более или менее традиционным путём, а самое интересное решение представили «Феррари» и её сателлит «Альфа Ромео» — геометрию с ниспадающим к основной плоскости каскадом закрылков.



Предполагается, что такое расположение закрылков генерирует чуть меньше прижимной силы, но более эффективно отводит от передних колёс поток набегающего воздуха. На тестах в Бахрейне «Ред Булл» опробовал новую версию переднего крыла, но оно не слишком похоже на концепцию «Феррари». Зато с позаимствованным у итальянцев антикрылом на «Торо Россо» ездил Александер Албон.

Албон на тестах в Бахрейне Фото: Lars Baron/Getty Images

Также известно, что RB15 в принципе не хватает прижимной силы. «Это наследие пяти лет, когда нам постоянно приходилось компенсировать нехватку мощности», — объяснял Хельмут Марко. В последние годы «Ред Булл» приходилось жертвовать «прижимом» из-за маломощных двигателей «Рено», иначе более высокое сопротивление воздуха не позволяло бы машинам разгоняться на прямых. С более мощными двигателями «Хонды» такой проблемы нет, однако новый автомобиль — продолжение прежней концепции, и её необходимо пересматривать.



Первый пакет доработок команда представит уже на Гран-при Китая, однако полностью обновить автомобиль инженеры смогут лишь к этапу в Испании. При этом речь идёт о прежних наработках инженеров, а полученные в Бахрейне данные удастся применить лишь в следующих конфигурациях.

У Квята есть шанс вернуться в топ-команду. Но он сам себя его лишает Пьер Гасли пока явно не оправдывает ожиданий «Ред Булл». Однако и Квят ещё не доказал, что готов заменить француза.

Титул снова откладывается

«Я думаю, мы можем выступать гораздо лучше, чем сейчас, — говорит Макс Ферстаппен. — Всегда хочется больше прижимной силы, но вопрос в том, как можешь работать с имеющейся техникой и не совершать ошибок по ходу уик-энда. Думаю, мы уже многое узнали о машине, и это здорово, ведь у нас не так много времени на тесты».



Судя по всему, в этом году побороться за чемпионство Ферстаппену не удастся. В Бахрейне команда явно сделала шаг назад, ведь даже в нынешней конфигурации RB15 способна ехать куда быстрее, однако отставание от «Феррари» и «Мерседеса» по-прежнему велико, и запланированные на ближайший месяц не смогут полностью его ликвидировать. В то же время в Австралии и Бахрейне «Ред Булл» всегда уступал грандам, и в полной мере оценить скорость новой машины удастся лишь после Гран-при Монако.

К счастью, инженеры понимают проблемы своего шасси и его фундаментальные ограничения. Кроме того, теперь в распоряжении «Ред Булл» более мощные двигатели. И Эдриан Ньюи, перед лицом которого встал новый вызов. Этого должно быть достаточно, чтобы в сезоне-2020 австрийцы были среди претендентов на титул. Пока же чемпионство Ферстаппена, судя по всему, снова откладывается.