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Формула-1 отмечает 1000-ю гонку: лучшие гонщики, история чемпионата мира

«Чемпионат»
Фото: Mark Thompson/Getty Images
В Формуле-1 — 1000-я гонка! Главное про Ф-1 к мощному юбилею
К юбилейной гонке Формулы-1 — инфографика с рекордами, статистикой и историей.
Авто / Формула-1

Гран-при Китая в предстоящие выходные официально назван 1000-м Гран-при Формулы-1. Правда, эта формулировка не совсем корректна, поскольку среди этой тысячи «Больших призов» посчитаны 11 гонок «500 миль Индианаполиса», входивших в календарь чемпионата, но не имевших статуса Гран-при. Кроме того, гонки 1952-1953 годов (в общей сложности 17 заездов) проводились на автомобилях, построенных по регламенту Формулы-2. Таким образом, Гран-при Китая не станет 1000-м Гран-при Формулы-1, но можно сказать, что это будет 1000-й этап в рамках чемпионата мира.

К предстоящей дате «Чемпионат» подготовил инфографику об истории первенства, которое насчитывает уже без малого 70 лет.

Гран-при по десятилетиям и история нынешних команд

Гонщики Формулы-1: победы и выходы на старт

Представители стран в Формуле-1

Best of the best!

В работе над материалом принимали участие Дмитрий Захарченко, Алексей Биркле и Евгений Кустов.

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