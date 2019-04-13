У «Феррари» пропала скорость, «Ред Булл» глупо запорол концовку квалификации

«Мерседесы» на первой линии

В первом сегменте лучшее время осталось за «Мерседесом» — Валттери Боттас на пять сотых опередил Шарля Леклера, который после первой неудачной попытки вынужден был использовать второй комплект «софта». Хэмилтон остался третьим, а Феттель и вовсе занял лишь пятое место, уступив также Максу Ферстаппену. Вторую часть квалификации лидеры прошли на «медиуме», и в таких условиях быстрейшим снова стал Боттас, опередивший обе «Феррари» на полсекунды. Хэмилтон допустил ошибку и показал только пятое время, но под конец сегмента вернулся на трассу и отобрал первую строчку у напарника.

К решающей части квалификации стало ясно, что «Мерседес» быстрее, и в первых попытках Q3 Хэмилтон и Боттас опередили гонщиков «Феррари» на четыре с лишним десятых. Промежуточный поул, при этом, занял Валттери, опередивший напарника на 0,007 секунды. Феттель после первых попыток расположился третьим, четвёртую строчку занял Макс Ферстаппен, а Шарль Леклер стал пятым.

На вторую попытку «Мерседесы» уехали первыми: на первом секторе рекорд поставил Хэмилтон, на втором — Боттас… Однако на третьем Льюис потерял, фактически отдав напарнику поул-позицию. Позади шли «Феррари» — оба улучшили, но заняли лишь третье (Себ) и четвёртое (Леклер) места. Пятое и шестое место заняли Макс Ферстаппен и Пьер Гасли — пилоты «Ред Булл» не успели уйти на финальные попытки, квалифицировавшись таким образом лишь с одним быстрым кругом в Q3.

«Рено» лидирует во «втором пелотоне»

Из числа середняков в финальный сегмент прошли «Рено» и «Хаасы», однако последние пропустили первые попытки, а на вторые выйти не успели — возникла проблема с трафиком. В итоге на седьмое и восьмой позициях расположились Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг, а Кевин Магнуссен и Ромен Грожан остались на девятой и десятой — без времени.

Даниил Квят квалифицировался на одиннадцатой позиции — и это лучший результат россиянина в сезоне. Более того, Квят едва не вышел в третий сегмент, лишь улучшение Хюлькенберга под самым клетчатым флагом помешало Даниилу пробиться в топ-10. В итоге Квяту не хватило 0,022 секунды, однако это позволит гонщику выбирать состав на первый отрезок гонки.

Серхио Перес показал 12-е время, опередив Кими Райкконена и пару «Макларенов». Сайнс и Норрис улучшили в своих последних попытках, однако этого оказалось недостаточно. Впервые в сезоне ни один из «Макларенов» не вышел в Q3, так что можно сказать, что это пока худшая квалификация Уокинга в 2019-м.

Стролл не тащит

Уже в третий раз подряд не вышел из первого сегмента Лэнс Стролл — канадец показал лишь 16-е время, уступив Серхио Пересу в Q1 четверть секунды. На 17-м и 18-м местах расположились «Уильямсы» — и уже в третий раз подряд Джордж Расселл оказался быстрее Роберта Кубицы. На этот раз разрыв между дебютантом и поляком составил 0,028 секунды.

19-ю позицию занял Антонио Джовинацци — итальянец не показал зачётного времени. В первой попытке у Джовинацци возникли проблемы, из-за которых он бросил круг, а на вторую попросту не успел выйти — возникли проблемы с двигателем.

https://www.instagram.com/p/BwLq6e-guU5/

На последней строчке в протоколах остался Александер Албон — он вообще не смог принять участия в квалификации из-за аварии в утренней тренировке. Дебютант слишком широко вышел из последнего поворота, но вместо того, чтобы убрать ногу с педали газа, попытался поймать автомобиль на «боевой» скорости. Ни к чему хорошему это не привело — «Торо Россо» «размотало», машина на полном ходу влетела в отбойник. Восстановить автомобиль после такой аварии механики не успели — Албон будет стартовать последним.