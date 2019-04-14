«Мерседес» доминирует, «Феррари» мешает Леклеру, Квят влетел в «Макларены»

Льюис начинает и лидирует

Первые проблемы у пилотов начались уже на прогревочном круге — трасса была очень скользкой, в связи с чем развернуло Ферстаппена и Расселла. Со стартом гонки вперёд уверенно вышел Льюис Хэмилтон — британец ещё до торможения к первому повороту опередил Валттери Боттаса и возглавил заезд. Позади «Мерседесов» на третью позицию поднялся Шарль Леклер, оставивший позади Феттеля. Далее расположились Ферстаппен, Гасли и Риккардо, а на восьмую строчку с двенадцатой прорвался Серхио Перес.



Для Даниила Квята старт прошёл неудачно. К шестому повороту россиянин оказался в районе «Макларенов» и столкнулся с обоими — «Торо Россо» Даниила снесло наружу, из-за чего Квят налетел на Сайнса, а после контакта с ним зацепил Ландо Норриса. Квят в итоге откатился на 17-е место, но довольно быстро прошёл «Уильямсы» и Антонио Джовинацци… но лишь затем, чтобы получить штрафной проезд по пит-лейн. Норрис после инцидента отправились в боксы, Сайнс остался на трассе, но к концу первого круга «Макларены» замыкали пелотон.

К пятому кругу Хэмилтон оторвался от Боттаса на полторы секунды, финн в свою очередь уехал от пары «Феррари» на две с небольшим секунды, а вот Леклеру оторваться от напарника не удавалось, за счёт чего менее, чем в двух секундах удержался Макс Ферстаппен. Гасли, увы, темпа напарника не выдерживал и отстал от голландца на три с лишним секунды.



Даниил Квят отбыл штраф в конце седьмого круга — проезд по пит-лейн отбросил россиянина на 17-е место в 50 секундах от лидера (и 25 от топ-10).

Ферстаппен проходит Леклера

На одиннадцатом круге командный мостик «Феррари» приказал Леклеру пропустить Феттеля — Шарлю не удавалось создать отрыв от напарника и после предупреждения стратеги поменяли гонщиков местами. Правда, к этому моменту лидер уехал от гонщиков «Скудерии» на восемь с лишним секунд. Рокировка Маранелло не слишком помогла — Себ регулярно допускал блокировку колёс, отставание от Хэмилтона в течение шести кругов выросло до 13 секунд, при том, что в паре секунд позади «Феррари» угрожающе маячил Макс Ферстаппен.



Прежде чем лидеры отправились на пит-стопы в третий раз за последние две гонки сломалась «Рено» — Нико Хюлькенберг шёл на девятой позиции, но совершил ранний пит-стоп и боролся в глубине пелотона. Увы, технические проблемы этой борьбе положили конец.



Пит-стопы лидеров на 17 круге начал Ферстаппен — голландец перешёл с «медиума» на «хард». Кругом позже резину сменил Феттель — Себ выехал буквально перед Максом. Пока немец прогревал резину, Ферстаппен обозначил себя в зеркалах заднего вида и провёл атаку в «шпильке», однако «Феррари» лучше разогналась на выходе из поворота и удержалась впереди. В «Мерседесе» пит-стопы начались на 21-м круге — сначала в боксы свернул Боттас, кругом позже — Хэмилтон.



Шарль Леклер провёл свой пит-стоп одновременно с Льюисом — на 22-м круге, но задержка относительно напарника обошлись ему в 14 секунд! Монегаск терял на изношенных шинах и на трассу вернулся только пятым — позади Феттеля и Ферстаппена, да ещё и с отставанием в 11 с лишним секунд.

Злоключения Квята

Даниил Квят после своего штрафа откатился в конец пелотона, но за счёт обгонов и пит-стопов соперников россиянин в какой-то момент поднялся до десятой позиции. За свежими шинами Даниил поехал на 21-м — тактика оттянутого пит-стопа и заминка механиков отбросили гонщика на 16-е место, позади Сайнса, которого он до этого опережал.



А через пять кругов Квят снова поехал в боксы — за новым носовым обтекателем. Теперь Даниил оказался 17-м, в круге от лидера и в минуте от первой десятки. Шансов на финиш в очках уже не оставалось, а двенадцатью кругами позже россиянин свернёт на пит-лейн в третий раз — это будет технический сход.

Леклер отстаёт всё дальше

На 33-м круге началась волна вторых пит-стопов — первым, как и прежде, за свежими шинами поехал Ферстаппен, двумя кругами позже на пит-лейн свернул Феттель, а на 36-м в боксы синхронно свернули Хэмилтон и Боттас — пять секунд разрыва позволили механикам обслужить обоих гонщиков без потери времени.



Единственным из числа лидеров, кто в боксы не торопился, оставался Шарль Леклер. Монегаск в какой-то момент выбрался на второе место, но на изношенных шинах вынужден был уступить сначала Боттасу, а через три круга (вновь) пропустил Феттеля. Лишь после этого Леклер поехал на второй пит-стоп. На трассу монегаск вернулся пятым — в 15 секундах позади Ферстаппена, ещё дальше, чем после первого пит-стопа. Правда, на свежем «медиуме» «Феррари» поехала на несколько десятых быстрее «Ред Булл».

3:0 в пользу «Мерседеса»

«Мерседесы» под финиш бросили атаковать. Хэмилтон уверенно завоевал вторую победу подряд, опередив Боттаса на семь с небольшим секунд, — и это уже третий дубль «Серебряных стрел» в трёх гонках сезона. Себастьян Феттель финишировал третьим и в первый раз в этом году поднялся на подиум. Ферстаппен благополучно сохранил за собой четвёртую строчку, а Леклер так и финишировал на пятом месте — тактика с оттянутым пит-стопом себя не оправдала. Наконец, замкнул первую шестёрку Пьер Гасли — это лучший результат француза в цветах «Ред Булл».

На седьмой позиции гонку закончил Даниэль Риккардо — австралиец как стартовал лидером «второго эшелона», так и держался всю дистанцию. Восьмое место под прессингом Кими Райкконена отстоял Серхио Перес, а десятую строчку завоевал Александер Албон — дебютант стартовал с пит-лейна, но стал автором самого мощного прорыва в гонке и во второй раз подряд набрал очки.



В общем зачёте по итогам трёх этапов в лидеры вышел Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас уступает напарнику шесть очков и идёт вторым. Третью позицию по-прежнему удерживает Макс Ферстаппен, но он всего на два очка опережает Феттеля и на три — Леклера. На шестое место за счёт быстрейшего круга в гонке вышел Пьер Гасли.



В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» уже на 57 очков. Идущий третьим «Ред Булл» проигрывает 78 баллов, а в борьбе за четвёртое место «Альфа Ромео» и «Рено» набрали по 12 очков.



Следующий этап — Гран-при Азербайджана — пройдёт в Баку 28 апреля.