Квят разрушил свою гонку на первом круге. А судьи с радостью ему помогли

Перед гонкой

После того, как в Бахрейне серия неприятностей не дала Квяту выступить в полную силу, в Китае ждали ответной реакции. Первая же тренировка в Шанхае эту реакцию показала — прекрасный восьмой результат. Но успех был омрачен техническим сбоем: “Хонда” нашла “аномалии” в работе силовой установки на болиде россиянина, и заменила ее между пятничными практиками.



Вряд ли дело в новой установке, но с ней Квят проиграл две следующие тренировки своему напарнику Александеру Албону. Положительный момент остался в том, что Даниил все равно был в десятке или близко к ней. А Албон самоустранился из внутрикомандной борьбы, так крепко разбив болид на третьей практике, что на квалификацию выехать уже не смог.

Квят квалификацию начал уверенно — в первом сегменте ему и вторая попытка не была нужна, чтобы пройти дальше. Второй сегмент тоже стартовал успешно — в первой попытке Квят стал “лучшим из остальных”, проиграв всего десятую Пьеру Гасли на “Ред Булл”. К сожалению, прибавить во второй попытке не получилось (подвёл третий сектор), а вот конкуренты из “Хааса” и “Рено” улучшили и сдвинули Даню на обидное 11-е место. 22 тысячных доли секунды — столько не хватило Квяту для выхода в третий сегмент. Но все же знают, что быть на старте 11-м, как правило, лучше чем 10-м?

У «Феррари» пропала скорость, «Ред Булл» глупо запорол концовку квалификации «Мерседесы» за явным преимуществом переиграли в квалификации «Феррари», а Даниил Квят добился лучшего в сезоне результата.

Гонка

К сожалению, в гонке надежды Квята получили удар уже в шестом повороте: Даниила занесло в повороте, он задел Сайнса и после этого влетел в Норриса. Помните, как три года назад Квят стал причиной столкновения двух “Феррари”? В этот раз он выбил два “Макларена”, но удивительным образом не пострадал сам. Ситуацию “исправили” стюарды: проезд по пит-лейну.

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Заслужил ли Даниил такое суровое наказание? В правом повороте он слегка потерял контроль над машиной, его повело юзом и он “приехал” в Сайнса. А потом уже отлетел в Норриса. Перед “Макларенами” Квят, безусловно, виноват. Но проезд по пит-лейну и два штрафных балла? Кажется, против Дани сыграла репутация. Лидеров наверняка простили бы или ограничились пятью секундами над пит-стопе.

Появилось фото днища авто Норриса после столкновения с Квятом

Перед штрафом Квят успел пройти обратно оба “Уильямса” и “Альфа Ромео”. Но, отбыв наказание, откатился на 17-е место. Больше 10 кругов потребовалось “Торо Россо”, чтобы догнать “Уильямс” Джорджа Расселла. Пит-стопы соперников подняли Даниила близко к первой десятке, но было понятно, что собственный заезд в боксы опять отбросит его назад.



Так и вышло: сменив шины, Квят оказался впереди только “Уильямсов”, да разбитого на старте Норриса. Непонятно почему, но через несколько кругов команда решила сменить Даниилу носовой обтекатель. Что мешало сделать это на первом пит-стопе? С “красными” шинами Квят опять откатился на позицию позади Джорджа Расселла. Полгонки провести за “Уильямсами” — так себе удовольствие. Мучения Даниила закончились за 12 кругов до финиша: команда предпочла закатить болид в боксы.

Что сказал Квят

«Полностью не согласен со штрафом. Я поговорю со стюардами за закрытыми дверями, чтобы услышать их мнение. У меня абсолютно не было недостаточной поворачиваемости, ничего подобного. Это был выход из поворота, моя машина ехала абсолютно прямо. Правила гласят, то я должен оставлять рядом с собой пространство шириной в машину. Там в одном повороте были три машины, и один болид резко возвращался обратно на трассу, так что другая машина оказалась зажата сзади. Я въехал в машину из-за автомобиля, который ударил меня сзади, а затем я въехал в Норриса. Для меня это очевидно на видео. Так что я поговорю со стюардами, и мы придём к решению и пониманию.



Я посмотрел повторы инцидента с бортовых камер на наших с Норрисом болидах, и я думаю, что это был типичный „бутерброд“ первого круга. Такие вещи случаются, особенно на первом круге», — приводит слова россиянина GPToday.

После гонки

Авария Албона в третьей практике не позволила пилотам “Торо Россо” снова сразиться в квалификации, и первая победа Даниила над напарником получилась неполноценной. В гонке у россиянина было гораздо больше шансов — 11-е стартовое место против выезда с пит-лейна. Но Квят, несмотря на хороший рывок на первых метрах, проиграл места на старте, допустил аварию, провел полгонки аутсайдером и сошел. А Албон прорвался с последнего места в топ-10, за что заслуженно был признан гонщиком дня. И если позиции Пьера Гасли в “Ред Булл” действительно пошатнутся, Квят уже не выглядит фаворитом в борьбе за его место.

У Квята есть шанс вернуться в топ-команду. Но он сам себя его лишает Пьер Гасли пока явно не оправдывает ожиданий «Ред Булл». Однако и Квят ещё не доказал, что готов заменить француза.

Судить пока рано, но на каждом из трех этапов сезона Квят допускал инциденты: вылет с трассы в Мельбурне (чистая ошибка Даниила), контакт с Джовинацци в Бахрейне (гоночный инцидент), авария в Шанхае… Вспоминая, как и почему он потерял место в “Ред Булл” три года назад, за Даниила становится страшно. Надеемся, он действительно стал более зрелым и на этот раз не позволит проблемам выбить себя из психологической колеи.