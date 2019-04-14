«Феррари» отстала и запуталась в тактике, Албон угрожает Квяту. Итоги Китая

Гран-при Китая получился не самым насыщенным (особенно на фоне невероятной гонки в Бахрейне), однако и здесь было о чём поговорить — командная тактика «Феррари», возвращение прежнего Даниэля Риккардо, прекрасное выступление Александера Албона, столкновение Даниила Квята с двумя «Макларенами» и, конечно, третий подряд победный дубль «Мерседеса». Подводим итоги третьего этапа чемпионата мира.

«Феррари» продолжает терять очки

В последний раз взять три победных дубля подряд на старте сезона одной команде удавалось в 1992 году, когда в Формуле-1 доминировали «Уильямсы» Эдриана Ньюи. У нынешних машин «Мерседеса» такого преимущества нет, однако «Серебряные стрелы» не допускают ошибок и используют каждую представившуюся возможность. Сезон-2019 это вообще лучший старт в истории команды — даже на заре «турбогибридной» эры «Мерседесу» не удавалось так чисто начать год.

Победа на Гран-при Китая важна для «Мерседеса», но не только из-за цифр. Две недели назад в Бахрейне W10 была медленнее «Феррари», но победила за счёт надёжности. Теперь же «Скудерии» весь уик-энд не удавалось угнаться за «Серебряными стрелами» — в квалификации Феттель проиграл четыре десятых секунды, а в гонке отстал почти на 14 секунд. «С самого старта они были слишком быстры для нас, — признаёт Себ. — Мы добились неплохого результата, но не блестящего».



Для «Феррари» это вообще худший старт сезона с 2016 года — тогда после трёх гонок у «Скудерии» было 61 очко против сегодняшних 73, зато в каждой из них Феттель или Райкконен поднимались на подиум. И это при том, что в 2016-м «Мерседес» был намного быстрее. Теперь «Феррари» способна бороться с немецкой машиной, но сама теряет очки. Даже в Китае, где SF90 явно не хватало скорости, стратеги Леклера умудрились проиграть Ферстаппену и потерять ещё пару баллов. Отставание уже так велико, что даже в случае дубля в Баку «Феррари» останется в турнирной таблице позади.

Положение в чемпионате мира (топ-10)



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 68 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 62

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 39

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 37

5.

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 13

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 12

8. Ландо Норрис («Макларен») — 8

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 8

10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6...

15. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 68 очков2. Валттери Боттас («Мерседес») — 623. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 394. Себастьян Феттель («Феррари») — 375. Шарль Леклер («Феррари») — 366. Пьер Гасли («Ред Булл») — 137. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 128. Ландо Норрис («Макларен») — 89. Кевин Магнуссен («Хаас») — 810. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6...15. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.

Леклер ещё не равный Феттелю

Шарль Леклер был главной звездой гонки в Бахрейне, где вплоть до поломки двигателя был недосягаем для соперников — и для «Феррари» это стало большим сюрпризом. В Маранелло до сих пор считают Феттеля однозначным лидером команды — уже на одиннадцатом круге Леклер получил приказ пропустить Себа. В «Феррари» были уверены, что немец быстрее, однако на деле темп обоих пилотов был более или менее равным. Дальше всё пошло ещё хуже — стратеги избрали для Шарля тактику с оттянутыми пит-стопами, из-за чего монегаск откатился на пятое место, не имея шансов контратаковать Ферстаппена.



«Сначала мне нужно понять картину в целом, поговорить с инженерами и понять их решение, — сказал после финиша Леклер. — Уверен, этому есть объяснение. А пока не хочу делать глупых комментариев». У Шарля есть право задать пару непростых вопросов руководству — в пограничной ситуации, когда у обоих пилотов были равные шансы побороться с «Мерседесами», «Феррари» выбрала Феттеля. Гонки в Бахрейне было недостаточно, чтобы изменить подход команды — Себ остаётся первым номером.



Любопытно, что в Бахрейне Леклер ослушался приказа оставаться позади Феттеля и прошёл напарника. В Китае Шарль сделал так, как велела команда. Как монегаск поступит в следующий раз?

Леклер и Феттель на Гран-при Китая Фото: Charles Coates / Getty Images

Риккардо почти освоился, но у «Рено» проблемы

Первые два этапа для Даниэля Риккардо сложились не лучшим образом — дело не только в сходах, но и в том, что австралиец за рулём «Рено» смотрелся далеко не так уверенно, как Хюлькенберг. По словам самого гонщика, адаптироваться к французской машине после автомобилей «Ред Булл» оказалось непросто, но в Китае Риккардо выступил превосходно — опередил напарника в квалификации и на протяжении всей дистанции шёл седьмым, уступая лишь пилотам топ-команд. Эта гонка не значит, что Дэн окончательно адаптировался, но гонщик явно движется в нужном направлении, а первые очки в сезоне придадут уверенности.



«Рено» в этом году выступает не так сильно, как хотелось бы команде. По чистой скорости французские машины к лидерам так и не приблизились, остаются проблемы с надёжностью — три поломки в двух последних гонках. Из-за проблем других команд «Рено» держится на четвёртой позиции Кубка конструкторов, но долго так продолжаться не может. Либо команда решит проблемы, либо откатится во вторую половину таблицы.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 130 очков

2. «Феррари» — 73

3. «Ред Булл» — 52

4. «Рено» — 12

5. «Альфа Ромео» — 12

6. «Хаас» — 8

7. «Макларен» — 8

8. «Рейсинг Пойнт» — 7

9. «Торо Россо» — 4

10. «Уильямс» — 0.

Борьба за четвёртое место ещё не началась

Совершенно не клеятся дела у «Хааса» — вторую гонку подряд команда остаётся без очков, «похвастаться» таким может лишь «Уильямс». В Бахрейне у американцев возникли проблемы с шинами, в Китае гонщики потеряли много времени из-за ранних пит-стопов — вероятно, это тоже было вызвано повышенным износом резины. Под финиш у Грожана был шанс опередить Албона, но даже на более мягких шинах француз вынужден был остаться позади. «Мы были уверены, что у нас великолепный темп на длинных отрезках, но что-то пошло не так. Теперь надо понять, что именно», — разводит руками Ромен.



Впрочем, в этом году середняки в принципе выступают куда менее стабильно, чем год назад. Так, после трёх гонок сезона-2018 на счету «Макларена» было 28 очков, у «Рено» — 25, а «Хаас», имея в своём активе одиннадцать баллов, занимал седьмую позицию. Сейчас же лидеры «второго эшелона» — «Рено» и «Альфа Ромео» — набрали лишь по 12 очков, а четвёртое и восьмое места Кубка конструкторов разделяют всего пять. В общем, вся борьба середняков впереди.

Албон затмевает Квята

В Китае «Гонщиком дня» в голосовании болельщиков стал Александер Албон. Дебютант попал в серьёзную аварию в тренировках, из-за чего стартовал с пит-лейна, но умудрился пробиться в очки и под финиш сдержать Ромена Грожана на более мягкой и свежей резине — и всё это на незнакомой трассе!

Мощное выступление тайского пилота, увы, лишь подчёркивает тот факт, что Даниил Квят свой очередной шанс упустил. Россиянин неплохо квалифицировался одиннадцатым и даже здорово стартовал, но за несколько поворотов потерял всё, что смог отыграть ранее, и оказался в районе «Макларенов». Что было дальше все видели — избыточная поворачиваемость, обратное движение руля, столкновение с Сайнсом и удар в Норриса.

Квят разрушил свою гонку на первом круге. А судьи с радостью ему помогли Успешная квалификация обернулась для россиянина кошмарной гонкой. А вот напарник — лучший гонщик дня…

В принципе, ничего криминального со стороны россиянина в этом эпизоде не было — и штраф в виде проезда по пит-лейн многие сочли чрезмерным, однако ошибка на лицо: Квят был чересчур агрессивен на входе в поворот, зная, что снаружи находятся другие пилоты. К сожалению, именно такие неловкие манёвры и привели к увольнению Даниила полтора года назад. По итогам трёх первых этапов у Квята одно очко против трёх у Албона.

