Возвращение «ведомого» Боттаса и мучения Кубицы. Оценки за Гран-при Китая

Первый успех Риккардо в цветах «Рено» и первый серьёзный промах Квята в новом сезоне.

Льюис Хэмилтон — 8,5

Хэмилтон одержал вторую победу подряд и возглавил общий зачёт чемпионата. Британец вышел вперёд уже на старте и контролировал ситуацию, удерживая единственного соперника на расстоянии. Но не будем забывать, что квалификацию Льюис напарнику проиграл.

Макс Ферстаппен — 8,5

Третий этап подряд Ферстаппен добивается максимального результата и по-прежнему опережает в общем зачёте Феттеля и Леклера. Четвёртое место в Китае голландцу в некотором смысле подарила «Феррари», но сам гонщик вновь проехал безошибочно и спокойно. А ведь ещё год назад он чуть ли не в каждой гонке влипал в неприятности.

Даниэль Риккардо — 8,0

Блестящее возвращение «медоеда» после двух кошмарных уик-эндов. В этот раз Риккардо стал лучшим из числа середняков как в квалификации, так и в гонке, выжав абсолютный максимум из имеющейся техники. Будем надеяться, что чёрная полоса Дэна подошла к концу.

Серхио Перес — 8,0

Мексиканец радует второй уик-энд подряд. Машина не позволяла выйти в третий сегмент, но Чеко компенсировал это великолепным стартом (с 12-го место на восьмое, даже Риккардо чуть не обогнал) и безошибочной гонкой. Пусть «Рейсинг Пойнт» не на том уровне, как в конце прошлого года, Перес по-прежнему в неплохой форме.

«Феррари» отстала и запуталась в тактике, Албон угрожает Квяту. Итоги Китая «Феррари» вновь проиграла «Мерседесу» и задвинула одного из пилотов — поклонникам «Скудерии» нечему радоваться. Как и фанатам Квята.

Себастьян Феттель — 7,5

В Китае «Феррари» была очевидно медленнее «Мерседесов», так что шансов на победу у немца не было. В таких условиях третье место — максимально возможный результат, но нельзя сказать, что Себ выступил безупречно — после помарок на дистанции и проигранного напарнику старта лишь приказ из боксов позволил подняться на подиум. Впервые в сезоне.

Шарль Леклер — 7,5

Леклер провёл сильную гонку, его вины в не самом высоком результате нет — на свежих шинах монегаск догонял Ферстаппена, но разрыв был слишком велик. Тем не менее в квалификации Шарль допустил небольшую ошибку и уступил напарнику. Да, на старте удалось отыграться, но первым номером «Феррари» остаётся Феттель.

Кими Райкконен — 7,5

Кими впервые в сезоне не прошёл в финал квалификации, но в гонке финишировал на девятой строчке — позади Переса на «Рейсинг Пойнт», который «Альфа Ромео» должна была опережать (финн сетует на переднюю резину). Впрочем, стоит отметить, что Райкконен — единственный пилот, кроме топ-5, набиравший очки во всех гонках сезона.

Александер Албон — 7,5

Авария в третьей тренировке была совершенно необязательной, но будем снисходительны к дебютанту: при старте из хвоста пелотона он провёл действительно блестящую гонку, прорвался в очки и реабилитировался. Кроме того, инцидент в конечном счёте обошёлся Албону не так и дорого — подняться выше восьмого места шансов всё равно не было. Но таких ошибок больше быть не должно.

Валттери Боттас — 7,0

Новый Боттас ушёл, остался старый. Поул в Шанхае стал для финна уже седьмым в карьере, но после неудачного старта это было уже неважно. В гонке Валттери ни разу не угрожал напарнику атакой и привёз надёжное второе место. Идеальное выступление «ведомого».

Пьер Гасли — 7,0

На фоне напарника Гасли вновь смотрелся невзрачно, проиграв восемь десятых в квалификации и безнадёжно отстав в гонке. Да, шестое место — это уже прогресс, но пока это худший старт сезона для гонщика «Ред Булл» с 2015 года, когда у Квята в двух гонках из трёх ломалась машина.

Ромен Грожан — 7,0

Второй Гран-при подряд «Хаас» испытывает проблемы с резиной, причём выход в Q3 только помешал французу — на пит-стоп он поехал уже на восьмом круге. Под финиш Грожан оказался позади Албона, но пройти дебютанта не смог — несмотря на более свежие шины и мощный двигатель.

Карлос Сайнс — 7,0

«Макларены» в Шанхае смотрелись посредственно и едва ли позволяли бороться за очки, а уж после удара от Квята шансов не осталось вовсе. Но Сайнс не бросил гонку, проиграв на финише Строллу с Магнуссенном менее 10 секунд — не так уж и плохо для разбитой машины.

Джордж Расселл — 7,0

Стандартный уик-энд для Расселла — победа над напарником и в квалификации, и в гонке. Учитывая скорость машины, большего от дебютанта и не требуется.

Лэнс Стролл — 6,5

Канадец уже в третий раз подряд проиграл квалификацию Пересу и вновь вылетел уже в первом сегменте. На старте Лэнс отыграл несколько позиций и перед первым пит-стопом шёл в топ-10, однако тактика оттянутых пит-стопов себя не оправдала. Впрочем, независимо от этого, на фоне напарника Стролл смотрится средне.

Кевин Магнуссен — 6,5

Волею судеб Магнуссен стартовал впереди напарника (оба не показали времени в Q3), но сразу же пропустил его вперёд и всю гонку шёл позади. На последних кругах датчанин уступил и Лэнсу Строллу, откатившись в итоге на 13-е место. Для Кевина гонка была в прямом смысле ни о чём.

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Роберт Кубица — 6,5

В третий раз подряд поляк вчистую уступает молодому напарнику, и, хотя в квалификации разница составила всего три сотых, в гонке темп Кубицы был заметно ниже и куда менее стабилен.

Ландо Норрис — 6,5

Показать что-то после столкновения с Квятом у дебютанта шанса не было, но проигрыш Сайнсу полусекунды в Q1 и четырёх десятых — в Q2 — это плохо.

Нико Хюлькенберг — 6,5

Хюлькенберг проиграл Риккардо квалификацию, а на старте уступил ещё и Серхио Пересу, откатившись на девятое место. В таких условиях ещё можно было набрать очки, но очередная поломка мотора свела все усилия на нет. Тревожный момент для Нико — впервые он выглядел слабее Риккардо.

Антонио Джовинацци — 6,0

Весь уик-энд Джовинацци преследовали технические проблемы — в итоге они привели к тому, что итальянец пропустил квалификацию. На старте Антонио, казалось, отыграл ряд позиций, но тут же их отдал, а на финише смог опередить лишь пару «Уильямсов» — даже подбитый «Макларен» Сайнса оказался быстрее. Очень плохое начало сезона для Антонио.

Квят разрушил свою гонку на первом круге. А судьи с радостью ему помогли Успешная квалификация обернулась для россиянина кошмарной гонкой. А вот напарник — лучший гонщик дня…

Даниил Квят — 6,0

В субботу россиянин провёл лучшую квалификацию в году, а в воскресенье испортил всё уже на первом круге. Да, сама по себе ошибка была не такой уж грубой и не тянула на проезд по пит-лейну, но когда снаружи поворота сразу несколько соперников, следует быть аккуратнее.