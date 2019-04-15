«Возвращение торпеды в Формулу-1». СМИ — про аварию Квята и провал «Феррари»

Справедливо ли дали штраф Квяту, что не так с машиной «Феррари» и кто угрожает месту Гасли после Шанхая?

«Этап в Китае не стал триллером, какого хотела бы Формула-1 для празднования 1000-й гонки, но Хэмилтона и «Мерседес» это не волнует, — начинает с места в карьер Жиль Ричардс из Guardian. — Они покидают Китай, вновь оказавшись впереди, а «Феррари» опять размышляет, почему они не смогли оказаться ближе к соперникам и верными ли были её тактические решения». Итак, главное из обзоров мировой прессы по китайскому Гран-при.

«Возможно, пора отобрать у Феттеля капитанскую повязку»

«Вам никогда не стоит списывать Льюиса Хэмилтона cо счетов, — хвалит британца Sky Sports. — Чемпион мира весь уик-энд отставал, но к квалификации Льюис изменил стиль пилотажа и на финальном круге проиграл Валттери Боттасу всего 22 тысячные. В воскресенье Хэмилтон убрал ещё одну потенциальную слабость – свои старты — и к первому повороту опередил напарника. После этого, как это бывало много раз, Льюис увеличил отрыв, взял 75-ю победу и впервые в сезоне захватил лидерство в общем зачёте. Соперники, берегитесь: теперь Хэмилтона сложно догнать…»



Должное «Мерседесу» и его гонщикам воздаёт Джусто Ферронато из La Gazzetta dello Sport.



«То, что у «Феррари» проблемы, в том числе связано с теми, кто работает лучше. Про Льюиса особо нечего сказать – его стабильность почти не знает спадов. Но это в том числе происходит благодаря внутреннему давлению со стороны обновлённого Валттери Боттаса, который за три круга собрал поул, победу, быстрейший круг и два вторых места. Да, после поула он ждал большего, но уровень финна остаётся высоким, чтобы создавать постоянное давление на Хэмилтона.



Что же до «Мерседеса», то Китай вновь показал силу этой команды: машина быстра, а парни Тото Вольфа не сидят сложа руки. Когда смотришь на их проактивное поведение вроде идеи с двойным пит-стопом, то понимаешь, насколько трудно за ними угнаться. Планка для Маранелло установлена очень высоко», — констатирует итальянский журналист.

Возвращение «ведомого» Боттаса и мучения Кубицы. Оценки за Гран-при Китая Первый успех Риккардо в цветах «Рено» и первый серьёзный промах Квята в новом сезоне.

Пока «Мерседес» радуется, в «Феррари» продолжают гадать, почему темп их машины так нестабилен и не пора ли начать делать ставку на Шарля Леклера, а не на Себастьяна Феттеля.



«Вероятно, для «Феррари» было бы лучше понять, что они наняли правильного пилота в лице Шарля Леклера и что им пора прекратить защищать интересны нынешнего «капитана команды» – Себастьяна Феттеля. Возможно, пора отобрать у немца капитанскую повязку (конечно, не такими жёсткими методами, как в «Интере»…», — пишет Даниэле Даллера из Corriere della Sera.



Правда, в Шанхае некоторые вопросы были и к самому Леклеру, констатирует Sky Sports. В рейтинге издания монегаск получил за уик-энд только семь баллов.



«В независимости от того, считаете ли вы, что «Феррари» была в праве или нет применять командную тактику, это был сложный уик-энд для Шарля Леклера, так как он не соответствовал стандартам, которые сам установил в Бахрейне. Он был позади Феттеля в каждой сессии, а неряшливый финальный круг в третьем сегменте вновь привёл к поражению от напарника. Было похоже, что благодаря старту он сумеет оставить Себастьяна позади, но затем Шарль выступил в роли жертвенного барашка, когда отстал от двух «Мерседесов». Именно в этот момент «Феррари» пришлось принять решение, которое, если оглядываться назад, выглядит жёстким», — пишут британцы.

«Баку должен дать больше ответов»

Даже больше вопросов, чем командная тактика «Феррари», вызывает потрясающе нестабильная форма её машины.



«Нам скоро придёт пора прекратить говорить: «Феррари» то, «Феррари» сё, потрясающая скорость «Феррари»… — Констатирует эксперт Sky Sports Мартин Брандл. — Потому что они просто не показывают результаты. Нам нужно признать, что «Мерседес» начинает доминировать. «Феррари» могла и должна была побеждать в Бахрейне, мы должны это помнить. Но прямо сейчас «Мерседес» комфортно лидирует в обоих чемпионатах с тремя дублями в трёх гонках. Думаю, у «Феррари» есть большая мощность, которую они не могут использовать. Не знаю, идёт ли речь оконтроле тепловой энергии или надёжности, но похоже, что они могут иногда задействовать эту мощность. Вы внезапно видите максимальную скорость и думаете – вау, невероятно. Но они показывают её не очень часто».



Разбирает ситуацию с болидом «Скудерии» и Лоуренс Эдмондсон из ESPN.

«В квалификации Феттель и Леклер были двумя быстрейшими машинами с существенным отрывом, но в гонке „Феррари “показали только девятую и 13-ю „максималку“. Да, показатели в гонке зависят от ряда факторов, включая DRS и слипстримы, а также необходимость активировать мощные режимы — тот же Хэмилтон стал только 17-м — но если учитывать, что «Феррари» пыталась догнать пару «Мерседесов» и скорость на прямых является одной из сильных сторон машины, то выглядит странным, что они не были быстрее, хотя использовали ту же конфигурацию аэродинамики, что и в квалификации.

Возможно, проблема Леклера с мотором в Бахрейне вынудила команду стать более консервативной при выборе настроек на гонку.Баку должен дать больше ответов, ведь там скорость на прямых сильно влияет на общее время на круге», — пишет автор.

А вот чемпион мира 2016 года Нико Росберг полагает, что проблемы «Феррари» SF90 лежат скорее в области аэродинамики, чем силового блока.



«Я слышу от парней из «Феррари», что их машина сейчас работает в неверном аэродинамическом окне. Им нужно внести внутренние изменения, но на это потребуется время. Они очень хороши на невероятно скоростных трассах, но как только появляется больше поворотов, то у них возникают проблемы», — поделился инсайдом немец.

«Феррари» отстала и запуталась в тактике, Албон угрожает Квяту. Итоги Китая «Феррари» вновь проиграла «Мерседесу» и задвинула одного из пилотов — поклонникам «Скудерии» нечему радоваться. Как и фанатам Квята.

«Квят заплатил цену заплохой старт»

Печально прошел Гран-при Китая для Даниила Квята. Всё было испорчено на первом круге, когда россиянин столкнулся с двумя «Макларенами» и получил спорный штраф в виде проезда по пит-лейну.



«Это было возвращение в старые плохие дни, когда Даниил начал повсюду разбрасывать карбоновые осколки, — пишет Sky Sports. — Очевидно, у „Торо Россо“ была скорость, но он не смог выжать максимум после „боулинга“ двух „Макларенов“ на первом круге. Возможно, проезд по пит-лейну был слишком жёстким, учитывая, что Норрис резко возвращался на трассу и предыдущие инциденты на первом круге, но Квят заплатил цену за плохой старт, при котором откатился с 11-го места на 15-е за первые повороты».



Россиянину британцы поставили 5,5, а когда дошли до Норриса, то ещё раз подчеркнули, что именно возвращение Ландо на трассу привело к появлению трёх машин в одной точке трассы. «Посмотрим, как теперь тинейджер оправится от первой неудачи», — пишет издание.

Квят разрушил свою гонку на первом круге. А судьи с радостью ему помогли Успешная квалификация обернулась для россиянина кошмарной гонкой. А вот напарник — лучший гонщик дня…

То, что штраф Даниила был слишком серьёзным, считает и ESPN. «Ландо Норрис допустил ошибку, широко зайдя в шестой поворот, и вызвал лёгкий контакт с Карлосом Сайнсом, что потом привело к контакту между Сайнсом и Квятом, когда „Торо Россо“ заскользил на выходе из поворота. Учитывая, что всё это произошло в горячке первого круга, штраф кому-либо из гонщиков выглядит невероятно жёстким решением».



А вот автор испанской Marca Мигель Санс предсказуемо обижен на Квята за испорченную гонку Сайнса: «Возвращение торпеды в Формулу-1. Редко „страйк“ бывает таким точным, как в Китае по отношению к двум „Макларенам“. Что ж, если он хочет таким способом вернуться в „Ред Булл“...»

«Полностью его ошибка». Что говорят о столкновении Квята сразу с двумя машинами Правы ли были судьи, жёстко наказав Квята за двойную аварию на первом круге?

Кстати, о «Ред Булл». В иностранных СМИ тоже потихоньку заводят разговор о том, не грозит ли Пьеру Гасли потеря места в основной команде.

«Француз говорит, что потихоньку обретает уверенность в RB15, но ему нужен серьезный прогресс, если он хочет ответить на вопросы касательно своего места в „Ред Булл“, которые начинают подниматься», — констатирует Sky Sports.

И похоже, что в теории лишить Гасли места может не только Квят, но и отлично проведший воскресную гонку Алекс Албон, поднявшийся с 20-го места на 10-е.«Если тайский гонщик продолжит выступать на таком уровне, то может начать оказывать давление на место Гасли в „Ред Булл“, ведь француз пока не вызывает восторгов своими выступлениями за основную команду», — заключает ESPN.