И сменщик Сироткина, и даже чемпион. 5 главных разочарований старта сезона Ф-1

Три гонки — одна седьмая часть чемпионата — позади, и уже можно сделать первые выводы о расстановке сил и форме пилотов. Кому-то из них старт сезона принёс в основном проблемы. Хорошая новость в том, что впереди ещё 18 гонок и множество шансов отыграться.

«Феррари» отстала и запуталась в тактике, Албон угрожает Квяту. Итоги Китая «Феррари» вновь проиграла «Мерседесу» и задвинула одного из пилотов — поклонникам «Скудерии» нечему радоваться. Как и фанатам Квята.

25-летний итальянец — пока главное разочарование сезона-2019. Он стабильно медленнее Райкконена как в квалификациях, так и в гонках и пока не набрал ни одного очка. Грубых ошибок со стороны Джовинацци пока замечено не было, да и регулярные проблемы с машиной не способствуют уверенности гонщика, однако он слишком медленный на фоне Кими — и это бросается в глаза.



Антонио впервые обратил на себя внимание в 2015-м, когда занял второе место в европейской Формуле-3, опередив нескольких сильных дебютантов: Леклера, Стролла, Расселла и Албона. Чемпионом тогда стал Феликс Розенквист, ныне восходящая звезда серии IndyCar. Более широкому кругу болельщиков Антонио стал известен с дебютом в GP2 в 2016-м — тогда он до последнего сражался за титул с Пьером Гасли, но в итоге снова остался вторым.



На волне успеха в молодёжных сериях Джовинацци стал тест-пилотом «Феррари» и получил шанс заменить травмированного Паскаля Верляйна в «Заубере» — увы, те гонки принесли лишь пару аварий. В этом году от Антонио ожидают более уверенных выступлений, а ориентир в сезоне-2018 задал Шарль Леклер (который, к слову, на четыре года моложе). По итогам трёх гонок сложно сказать, что Джовинацци ожидания оправдывает, однако и у Леклера в трёх первых гонках очков не было, а «прорвало» лишь в Баку.

Джовинацци и Райкконен перед Гран-при Китая Фото: Dan Istitene/Getty Images

В этом сезоне Стролл ни разу не квалифицировался выше 16-го места, в то время как Перес не опускался ниже 14-й позиции. Канадец стабильно проигрывает Чеко в квалификациях, а в гонках может похвастаться лишь девятым местом в Мельбурне да столкновением с Грожаном на старте гонки в Бахрейне. В этом году мало кому удалось без проблем адаптироваться в новой команде, да и «Рейсинг Пойнт» едет совсем не так, как «Форс Индия» в концовке прошлого сезона, однако на фоне Переса Стролл смотрится весьма и весьма посредственно.



Последний сезон в «Уильямсе» для Стролла получился сложным, в концовке Лэнс откровенно «доезжал» год и почти постоянно проигрывал Сироткину в квалификациях (на последних семи этапах счёт был 5:2 в пользу россиянина). Едва ли многие предполагали, что в команде с Пересом ситуация сильно изменится, однако на фоне равной борьбы Серхио с Оконом в 2018-м видно, как много Лэнс уступает им обоим.

Чеко, правда, хвалил темп напарника на длинных отрезках, да и пару очков в Австралии канадец всё-таки набрал (у самого Переса, например, только пять баллов — немногим больше). Если к середине сезона канадец наберёт темп и будет время от времени опережать напарника в квалификациях, появится шанс избавиться от ярылка «рента-драйвер».

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Сам по себе факт возвращения Кубицы после жуткой аварии на ралли Рондеди Андора в 2011-м не может не вызывать уважения. Тогда гонщику пришлось бороться за жизнь, а врачи буквально по кусочкам собирали ему руку — и вот он вновь выходит на старт Гран-при Формулы-1. Это здорово. Жаль только, что результаты такие посредственные. И дело далеко не в руке.

Да, правая рука поляка заметно утратила подвижность, но пока это не сыграло сколь-либо заметной роли, разве что инженерам пришлось перенести основные кнопки на одну сторону руля. Проблема заключается в другом: восемь лет Кубица не выступал в кольцевых гонках и не обладал опытом борьбы бок о бок на «формульных» автомобилях.

Нет ничего удивительного в том, что Джордж Расселл, действующий чемпион Формулы-2, опережает возрастного ветерана. Однако после всего зимнего хайпа по поводу контракта с Кубицей становится немного грустно, и кажется, что со спортивной точки зрения Роберту предложить уже нечего. Но пока продолжим верить в то, что у поляка будет возможность блеснуть и заткнуть скептиков.

Гасли перед стартом Гран-при Китая Фото: Mark Thompson/Getty Images

Первые три гонки за «Ред Булл» для Гасли прошли хуже, чем первые три гонки прошлого сезона с «Торо Россо» — сейчас у француза на одно очко больше (за счёт быстрейшего круга в Шанхае), зато год назад у него в активе было четвёртое место в Бахрейне. Уже три гонки подряд Пьер выглядит бледной тенью Макса Ферстаппена и сражается в другой половине пелотона — даже в относительно успешном для себя Гран-при Китая Гасли очень много проигрывал напарнику.



Сам гонщик объясняет свои неудачи тем, что новый автомобиль «Ред Булл» ведёт себя куда менее предсказуемо, чем прошлогодняя машина «Торо Россо». Однако у Ферстаппена особых проблем не возникает, время от времени он даже опережает гонщиков «Феррари». Говорить о скорой замене гонщика кем-то другим — Квятом или Албоном — пока рано, но если в ближайших гонках Гасли не прибавит, такая перспектива станет вполне реальной. Например, в прошлом году заменить Брендона Хартли на Ландо Норриса «Ред Булл» пытался уже в мае.

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Ещё до старта сезона «Феррари» дала понять, что в спорных ситуациях будет отдавать предпочтение Феттелю, у которого больше шансов на титул. Тем не менее ещё зимой многие предсказывали непростой сезон Себа с Леклером и вспоминали «Ред Булл» 2014 года, когда немец уступил молодому Даниэлю Риккардо. На деле же выходит гораздо круче и скорее напоминает «Макларен» 2007-го, где дело кончилось конфликтом действующего чемпиона мира Фернандо Алонсо с новичком Льюисом Хэмилтоном.



Чемпионат начался для Феттеля не лучшим образом: в каждой из трёх гонок команде приходилось сдерживать Леклера. В Китае Шарлю и вовсе отвели роль буфера, призванного притормозить «Мерседесы», чтобы у Себа появился хоть какой-то шанс их догнать. Но немец не догнал — и всё это через две недели после унизительного разворота в сражении с Хэмилтоном в Бахрейне.



В общем зачёте Феттель опережает Леклера — но всего на одно очко, хотя только в Шанхае Шарль отдал минимум два балла из-за тактических манёвров. Со старта сезона прошёл всего месяц, а авторитет Себа в команде получил серьёзные пробоины.

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Предполагается, что на Гран-при Испании «Феррари» будут быстрее всех и поборются за победу — возможно, именно в этой гонке и определится, на кого «Скудерия» сделает главную ставку. Хотя итальянская пресса призывает не ждать так долго и дать дорогу молодому.