Триумф «Лады», недопуск на старт и помощь из Англии. Как стартовал сезон РСКГ

Кто бы мог подумать, что самый быстрый класс российского «кольца» окажется и самым представительным? Но вышло именно так — на старт в категории «Туринг» вышли сразу 24 пилота за рулем автомобилей техники TCR. И это тот самый случай, когда количество машин на старте перешло в качество борьбы на трассе.

И пусть за победу сражались представители трёх команд — Lada Sport Rosneft, Lukoil Racing Team и Taif Motorsport, — но зато от старта до финиша битва шла в буквальном смысле во всём пелотоне. Не обошлось и без контактного сражения — то действующий чемпион Дмитрий Брагин на своём Hyundai i30N TCR вынужден был прорываться после вылета из-за столкновения с Иваном Лукашевичем на таком же корейском хэтчбеке, то Григорий Бурлуцкий на мгновение превращал свой Volkswagen Golg GTI TCR в дрифт-кар после контактной борьбы с SEAT Leon TCR Михаила Митяева.

Но вот до подиума добирались только те, кому удалась чистая гонка — то есть пилоты «большой тройки» команд. Причём заводская команда «АвтоВАЗа» провела настолько удачный уик-энд, что гонку в Грозном вполне можно назвать этапом имени Lada Sport Rosneft: 4 победы в личном зачёте, ещё 5 – в командном и сразу 16 кубков!

«Отличные ощущения от первых гонок. Перед стартом этого сезона мы провели огромную работу, по результатам которой наши пилоты достигли максимально возможных результатов во всех классах, — отметил глава Lada Sport Владислав Незванкин. — Это хорошее подспорье, которое позволит нам в отличном настроении стартовать на следующем этапе. Будем надеяться, что и весь год сложится для Lada Sport Rosneft результативно».



Судите сами. В «Супер-продакшене» обе гонки завершились победным дублем жёлто-чёрных Lada Vesta: Владислав Незванкин и Андрей Петухов обменялись победами и вторыми местами. В новом классе S1600 первый заезд принёс победу и второе место заводским Lada Granta под управлением Михаила Митяева и Владимира Шешенина, а во втором оба пилота заводской команды поднялись на подиум. Первая гонка «Туринга» прошла под диктовку двух новых Lada Vesta Sport Кирилла Ладыгина и Михаила Грачёва, второй заезд добавил в копилку модели ещё один подиум.

И только Михаил Горбачёв не поддержал почин коллег по марке. Известный в советское время гонщик, журналист и автор книг по мастерству управления автомобилями стал первым героем проекта Lada Sport Rosneft, в рамках которого представители прессы будут пробовать свои силы на этапаъ СМП РСКГ. Правда, автор проекта трассы «Крепость Грозная» до старта так и не добрался — слишком медленным оказался в квалификации, и судьи просто не допустили ветерана к гонкам.



Возможно, самому автору многочисленной литературы для водителей следовало обратиться за советом к опытному гонщику, как это сделал грозненский пилот Akhmat Racing Team Ибрагим Ахмадов. Наставником пилота, перешедшего в класс «Туринг», стал британец Дэниэл Ллойд. Чемпион британской серии TCR UK, участник мирового кубка WTCR и официальный тест-пилот TCR Balance of Performance приехал в Грозный поддержать своего воспитанника и дать ему ценные советы. Судя по всему, опыт оказался успешным — на домашней трассе Ахмадов открыл счёт набранным очкам, а Ллойд получил массу впечатлений от доселе неизвестного для него российского чемпионата СМП РСКГ.

«Я впервые в России, и мне интересно открыть для себя этот чемпионат. Несколько классов, множество гонщиков, у которых есть возможность строить себе карьеру внутри СМП РСКГ, — резюмировал итоги этапа Дэниэл Ллойд. — Судя по тому, что я увидел в Грозном, новый сезон должен стать очень интересным — в каждом классе масса пилотов, способная выигрывать гонки и бороться за титул, так что российская серия и TCR Russia меня приятно удивили».

А любители гоночной техники остались в восторге от того разнообразия машин, что появились на трассе в Грозном — к прошлогодним участникам добавились хэтчбеки Hyundai i30N TCR (между прочим, действующий обладатель титула в мировом кубке WTCR), с седанами Ravon Nexia R3 российской разработки дебютировала в СМП РСКГ узбекская марка, вернулись в «кольцо» купе Subaru BRZ, хэтчбеки Volkswagen Scirocco и Mazda3, приняли боевое крещение обновлённые Lada Granta. И для большинства новинок первый блин вовсе не оказался комом — Ravon принесли своей команде призовые кубки, а Hyundai и Lada сразу смогли побеждать.



Удастся ли тем, кто начал новый сезон с призов, продолжить выступать в том же духе и дальше? Ответ на этот вопрос даст второй этап СМП РСКГ, который пройдёт в мае в Нижнем Новгороде. Судя по всему, на «Нижегородском кольце» будет жарко!