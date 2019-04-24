«Его вообще не жалко». Мотоциклист упал со скалы и чудом выжил. Видео

Молодой парень с компанией друзей решил провести выходные экстремально. Поездка в горы на мотоцикле должна была принести острые ощущения и помочь расслабиться после трудной рабочей недели. Но всё закончилось чудовищным падением с 15-метровой скалы, эвакуацией на медицинском вертолёте и долгим восстановлением.

У горе-мотоциклиста практически не было шансов выжить, но он отделался травмами средней тяжести и за несколько дней стал звездой интернета.

Родился в рубашке

25-летний механик Эдриан Оуэн из городка Аберканаид в Уэльсе вместе с друзьями ездил на мотоцикле по скалистой местности, причём вся поездка фиксировалась на камеру, закреплённую на его шлеме. В один момент молодой человек разогнался и, не сбавляя скорость, улетел с обрыва. Камера после удара о скалу отлетела и запечатлела со стороны страшные кадры падения. Пролетев 15 метров, Эдриан ударился о землю и покатился.

Казалось, выжить в такой ситуации практически невозможно, однако гонщик не только остался жив, но даже избежал серьёзных повреждений. На его стороне оказалась фантастическая удача и безупречная работа местной горноспасательной службы. Уже через несколько минут после аварии Оуэна на носилках погрузили в медицинский вертолёт и доставили в ближайшую больницу.

Врачи обнадёжили родных мотоциклиста: он не получил тяжёлых травм и через несколько месяцев полностью восстановится. У парня обнаружили переломы челюсти, запястья и колена, а также заподозрили перелом двух позвонков.Пожалуй, это меньшее, что могло произойти с человек после падения с обрыва на скалистую почву.

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«Одна ошибка – и игра будет окончена»

Достоянием общественности эту историю сделал сам Эдриан. Он опубликовал видео с камеры на шлеме в «Фейсбуке», сопроводив запись словами благодарности родным, друзьям, спасателям и врачам.

«Я хотел бы сказать огромное спасибо моей семье и друзьям за их беспокойство в это время, мне очень повезло, что я остался в живых! Я хотел бы поблагодарить спасателей, команду санитарной авиации, медицинского персонала и всех, кто помог мне справиться с этим. Кроме того, я хотел бы поблагодарить парней за то, что они утешали меня, пока помощь была в пути.

Хочу сказать всем, кто ездит на мотоцикле: всегда помните о своих поступках, ведь достаточно одной глупой ошибки, и игра будет окончена! Мне очень повезло», — написал Оуэн.

«Его вообще не жалко»

Вроде бы предостережение коллегам-мотоциклистам говорит о том, что гонщик сделал выводы и признал свою ошибку, но многие уверены, что переломы и повреждённый железный конь – недостаточная расплата за невнимательность и неоправданный риск. Всего за несколько дней видео собрало более двух миллионов просмотров и стало настоящим хитом интернета. Пользователи охотно оставляют комментарии к ужасающему видео, причём далеко не все желают Оуэну скорейшего выздоровления.

«Самый глупый поступок, который я когда-либо видел», «парень, ты просто идиот», «его вообще не жалко» — и это ещё не самые жёсткие комментарии к популярному видеоролику. Кроме того, многие возмущены, что спасательная служба потратила бюджетные средства на экстренную госпитализацию незадачливого гонщика, и требуют выставить ему космический счёт за «прогулку» на вертолёте.

Сложно сказать, сядет ли теперь Эдриан Оуэн за руль мотоцикла. Но хочется надеяться, что, если это всё-таки произойдёт, он будет помнить слова, которые сам же написал после своего второго дня рождения.