Боттас на поуле, Леклер — в стене. У Квята отличное шестое место

Два красных флага и почти два часа заездов — квалификация Гран-при Азербайджана получилась насыщенной, а результаты — неожиданными.

Второй подряд первый ряд «Мерседеса»

В свободных заездах перед Гран-при Азербайджана уверенно доминировала «Феррари». «Мерседес» в лучшем случае проигрывал машинам «Скудерии» шесть десятых, а в третьей тренировке «Серебряные стрелы» уступили и Максу Ферстаппену на «Ред Булл». Таким образом, изначально главным фаворитом квалификации оставалась «Феррари», но ещё до финального сегмента один из представителей Маранелло выбыл из борьбы — Шарль Леклер заблокировал колесо, проехал мимо апекса и врезался в отбойник восьмого поворота, разбив носовой обтекатель.

В финальном сегменте инициативу захватил Льюис Хэмилтон — в первой попытке британец «привёз» Феттелю четыре десятых секунды, при том, что немец был только третьим, а на вторую строчку вырвался Макс Ферстаппен, который проехал два быстрых круга подряд.

Вторую попытку первым из числа лидеров завершил Себастьян Феттель — немец опередил Ферстаппена, но уступил Хэмилтону. Сам Льюис потерял какое-то время на первом секторе, зато блестящий круг выдал Валттери Боттас — финн во второй раз подряд завоевал поул-позицию. Хэмилтон остался вторым, Феттель занял третье место, а Ферстаппен в итоговой классификации расположился на четвёртом месте. Шарль Леклер, несмотря на аварию, тоже прошёл в финал, но предсказуемо остался десятым. Впрочем, учитывая необходимый ремонт, монегаск наверняка будет стартовать из конца пелотона.

На Ф-1 в Баку люк разбил машину, а эвакуатор врезался в мост. Заезды отменили Дренажный люк выбрал в жертвы самую несчастную команду Формулы-1. Дальше было ещё смешнее.

Пересу нравится в Баку

Лучшим позади грандов стал Серхио Перес, единственный гонщик, которому удалось дважды подняться на подиум в Баку. Чеко показал отличное пятое время, опередив на восемь сотых секунды Даниила Квята. Россиянин тоже выступил превосходно, впервые в сезоне прорвался в финал и в гонке будет стартовать с третьего ряда стартового поля.

На седьмой строчке расположился Ландо Норрис — и для британского дебютанта это уже третий выход в финал в четырёх квалификациях сезона. Восьмое и девятое места заняли гонщики «Альфа Ромео» — Антонио Джовинацци впервые в сезоне опередил Кими Райкконена. Напомним, впрочем, что итальянец потеряет десять позиций за превышение лимита на компоненты силовой установки.

Одиннадцатое место занял Карлос Сайнс — и для испанца это уже второе поражение от напарника-дебютанта. Не удалось прорваться в финал и Даниэлю Риккардо — 12-е место, хотя на фоне не самого сильного уик-энда в исполнении «Рено» это неплохой результат для австралийца. На 13-й позиции расположился Александер Албон, а 14-м остался Кевин Магнуссен — датчанин допустил ошибку в финальной попытке и вылетел с трассы.



Наконец на 15-й строчке квалифицировался Пьер Гасли. Ещё до старта сессии француз был оштрафован стартом с пит-лейна за неявку на взвешивание. В первом сегменте Гасли показал лучшее время, а во втором вообще не покидал боксов.

«Если бы огонь пошёл дальше, была бы жесть». Квят — про аварию в день рождения Проблема с машиной и контакт со стеной не испортили Даниилу настроения в праздник. Пусть даже напарник ничего не подарил.

Грожан и Халк в компании Стролла

Вновь неудачно завершилась квалификация для Лэнса Стролла — в первой попытке канадец зацепил стену, повредив антикрыло, а на финальном быстром круге потерял время на третьем секторе и оказался лишь на 16-й позиции. Это уже четвёртый вылет канадца в первом сегменте в четырёх квалификациях сезона. Правда, у Ромена Грожана и Нико Хюлькенберга дела ещё хуже: француз квалифицировался 17-м, немец — 18-м. Для обоих это пока худшие результаты в текущем сезоне.

Впрочем, даже этой троице повезло куда больше, чем Роберту Кубице — поляк попал в аварию в восьмом повороте, самом узком месте трассы. Кубица попал на апекс, однако у машины возникла недостаточная поворачиваемость, после чего поляк носовым обтекателем уткнулся в отбойник. Из-за аварии судьи вынуждены были остановить заезды красными флагами. В итоговой классификации «Уильямсы» вновь остались последними — и снова, уже в четвёртый раз подряд, Джордж Расселл переиграл своего более опытного напарника.

Гран-при Азербайджана стартует в воскресенье, 28 апреля, в 15:10 по московскому времени.