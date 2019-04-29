Перес — легенда Азербайджана, у «Рено» — полный крах. Оценки за Баку

Валттери Боттас — 9,0

Если не считать тренировок, в которых «Мерседес» уступал «Феррари», Боттас провёл идеальный уик-энд: переиграл Хэмилтона в квалификации, удержался впереди на старте — хотя был на внешней траектории, после чего уверенно довёл дело до победы. Теперь финн лидирует в общем зачёте и впервые в карьере сражается за чемпионство.

Серхио Перес — 9,0

Для Переса уличная трасса в Баку становится одной из самых удачных — лишь один раз Чеко не смог финишировать здесь в первой шестёрке. Серхио был точен и аккуратен, а под финиш даже оторвался от «Макларенов», чтобы не поставить результат под угрозу. Уже третий раз подряд мексиканец добивается максимального результата — неплохой старт сезона.

Макс Ферстаппен — 8,0

Ферстаппен тоже добился максимума и вновь опередил одного из пилотов «Феррари» (и вновь сама «Скудерия» ему в этом помогла) — для голландца это уже становится традицией. Макс уступил Феттелю третье место в чемпионате, но исключительно потому, что «Ред Булл» по-прежнему не хватает темпа в борьбе с лидерами. Чуть снижаем балл за проигрыш Пересу на старте.

Ландо Норрис — 8,0

Английский дебютант продолжает впечатлять — третий в четырёх квалификациях выход в финал и вторая победа над более опытным напарником. В гонке Норрис уступил Сайнсу — не обошлось без спорного решения команды совершить почти «бесплатный» пит-стоп под виртуальным сейфти-каром. С другой стороны, и впереди Ландо оказался после «подрезки» напарника.

Кими Райкконен — 8,0

При старте с пит-лейна — финиш в топ-10. Кими Райкконен провёл отличную гонку, хотя и испытывал проблемы с резиной, но опыт и хладнокровие сделали своё дело — «Айсмен» стал автором самого мощного прорыва гонки. А вот за квалификацию финн сам себя критиковал: круг в Q3 был «дерьмовым».

Льюис Хэмилтон — 7,5

Британец провёл неплохой уик-энд и набрал много очков, но в ключевых моментах проиграл Валттери Боттасу — своему единственному сопернику в борьбе за победу. Льюис признал, что был слишком «дружелюбен» в первых поворотах, однако на деле проигрыш начался ещё в квалификации.

Себастьян Феттель — 7,5

В условиях, когда «Феррари» не могла бороться с «Мерседесами», Феттель добился максимального результата и поднялся на подиум. Тем не менее само по себе выступление немца снова было не слишком убедительным — на первом отрезке немец на более мягких шинах ехал медленнее Леклера, активно прорывавшегося сквозь трафик.

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Карлос Сайнс — 7,5

Первые очки Сайнса — и сразу шесть. Правда, нельзя сказать, что испанец прыгнул выше головы — он проиграл квалификацию Норрису, а в гонке опередил напарника не без помощи команды. В остальном претензий к Сайнсу нет.

Антонио Джовинацци — 7,5

Джовинацци вновь остался без очков, однако это было самое сильное выступление итальянца в этом году: выход в Q3, победа над Райкконеном в квалификации и прорыв на 12-е место с 17-го. Теперь Антонио должен прогрессировать дальше и набирать очки — оправданий не осталось.

Джордж Расселл — 7,5

Расселл в очередной раз переиграл Кубицу — в квалификации дебютант «привёз» поляку почти четыре десятых секунды, а в гонке — более полуминуты. В принципе, этим уже не удивить, но на фоне пропуска пятничных тренировок из-за вылетевшего дренажного люка и сложного характера трассы дебютант заслужил похвалу.

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Даниил Квят — 7,5

Российский пилот провёл лучшую квалификацию в сезоне и завоевал шестое место на старте. По какой-то причине с самого начала заезда шины не обеспечивали необходимого сцепления, но даже после пит-стопа на пятом круге Квят мог рассчитывать на очки. Увы, всё испортил Риккардо.

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Лэнс Стролл — 7,0

В четвёртый раз подряд Лэнс Стролл не вышел из первого сегмента — и едва не разбил машину в квалификации. Канадец в очередной раз уступил Серхио Пересу и снова смотрелся на фоне напарника довольно слабо. Впрочем, очки канадец набрал — уже хорошо.

Шарль Леклер — 6,5

В голосовании болельщиков Шарль Леклер был признан «Пилотом дня» — и в гонке монегаск действительно смотрелся отлично: за десять кругов догнал Феттеля, стартовавшего на пять позиций выше. Но не будем забывать о серьёзной ошибке в квалификации — если бы не она, возможно, Леклер опередил бы перед пит-стопом Себа и гонка сложилась бы совершенно иначе.

Александер Албон — 6,5

В квалификации тайский дебютант не смог как следует прогреть шины, на старте гонки на высокой скорости задел отбойник (позже было ещё несколько касаний стены). На финише Албону не хватило до Райкконена менее трёх секунд — если бы не ошибки Александера, он наверняка набрал бы очки. Не самое сильное выступление.

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Кевин Магнуссен — 6,5

Датчанину снова не удалось ничего показать — «Хаас» по-прежнему не может выжать максимум из резины на длинном отрезке. Правда, неудачный старт и несколько поражений на трассе не позволяют Магнуссену винить во всём резину.

Пьер Гасли — 6,5

Кажется, у Пьера Гасли намечается прогресс — француз признаёт, что осваивается за рулём новой техники. Но это не отменяет того факта, что гонщик обязан внимательно следить за сигналами стюардов и не имеет права игнорировать взвешивание. В конце концов Гасли сошёл из-за технических проблем, но в старте с пит-лейна он виноват сам.

Роберт Кубица — 6,0

Кубица вчистую проиграл уик-энд Джорджу Расселлу, хотя тот вообще не потренировался в пятницу. На столь трудной пилотажной трассе поляку с его рукой было крайне непросто, и пусть авария в квалификации практически не сказалась на гонке поляка, это была довольно серьёзная ошибка.

Ромен Грожан — 6,0

Грожан в третий раз подряд проиграл квалификацию напарнику, а в ключевой момент гонки, когда необходимо было просто держаться на трассе и не терять слишком много времени на изношенных шинах, вылетел с трассы, похоронив всякие надежды на очки. Правда, сам француз объяснил, что виной всему не ошибка, а проблемы с тормозами.

Нико Хюлькенберг — 5,0

Немец провалился в квалификации, уступив Даниэлю Риккардо более секунды, а в гонке не смог справиться ни с одним из типов шин. Итог — довольно беззубое 14-е место и желание поскорее забыть этот уик-энд. Всё было ужасно.

Даниэль Риккардо — 4,0

В этот уик-энд Риккардо вновь смотрелся сильнее Хюлькенберга, однако допущенная в гонке ошибка непростительна — дело даже не в самом вылете в третьем повороте, а в том, что пилот забыл, что у него есть зеркала заднего вида. Штраф в три места на старте следующей гонки выглядит довольно мягким наказанием — Квяту за такое дали бы позиций пять.