«Хэмилтон станет чемпионом как минимум за две гонки». СМИ – про Ф-1 в Баку

Мировая пресса как всегда активно комментирует итоги прошедшего Гран-при Формулы-1. Как всегда, похвалы в адрес доминирующего «Мерседеса» и проигрывающей «Феррари», но начать следует с констатации факта: воскресная гонка не оправдала ожиданий в плане зрелищности.



«После невероятно драматичных гонок 2017 и 2018 годов, а также серии невероятных и диких инцидентов в пятницу и субботу воскресная гонка получилась очень скучной – похоже на дебютную в 2016-м. Пусть гонщики сильно любят эту трассу, большая часть драмы прошлых лет была связана со своевременным выездом сейфти-кара. В этот же раз все «вели» себя хорошо, а на заключительной стадии гонки не было никаких серьёзных инцидентов. В итоге гонка превратилась в худшее, чем может быть современный Гран-при Ф-1: гонку с одним пит-стопом при минимальных вариациях по стратегии», — констатирует Нейт Сондерс из ESPN.

«Ещё одна упущенная возможность для «Феррари»

Так или иначе, «Мерседес» взял четвёртый дубль из четырёх возможных, что погружает итальянскую и не только прессу в депрессию.



«Себастьян Феттель сказал чемпионом по планомерности. В том плане, что он никак не рискует и просто доволен очками – возможно, думая об уроке, который он извлёк для себя по итогам прошлого сезона», — полагает La Repubblica.



Il Giornale тоже делает акцент на работу пилотов: «Феттель и Леклер, особенно первый, могли бы сделать больше для первой победы в Гран-при в этом сезоне».



«Феррари» может показывать хороший темп, но это происходит в те моменты, когда не имеет значения. «Мерседес» действует более зрело. Им не нужно обязательно показывать свою силу, они и так знают, где находятся на самом деле», — констатирует эксперт Sky Sports Деймон Хилл.

На Ф-1 в Баку люк разбил машину, а эвакуатор врезался в мост. Заезды отменили Дренажный люк выбрал в жертвы самую несчастную команду Формулы-1. Дальше было ещё смешнее.

«Ещё один гоночный уик-энд, ещё одна упущенная возможность для «Феррари», — пишет Лоуренс Эдмондсон из ESPN. — Да, тут нельзя говорить о неточном ударе по пустым воротам, как в Бахрейне, но по чистому темпу у «Феррари» был потенциал для победы в Баку – и вновь её не случилось.

Результаты уже напоминают доминирующие 2014-2016 годы «Мерседеса» — можем ли мы в таком случае увидеть обострение борьбы между Боттасом и Хэмилтоном? В те недосягаемые годы у «Мерседеса» была постоянная угроза внутреннего раскола из-за токсичных отношений между Хэмилтоном и его тогдашним напарником Нико Росбергом. Всё закончилось, когда Росберг покинул команду после 2016 года. За два сезона с тех пор у Хэмилтона и Боттаса едва ли случались размолвки. Но за эти два года Боттас никогда не являлся реальной угрозой для Хэмилтона – нам ещё предстоит посмотреть, переживут ли их отношения ситуация, когда окажутся натянуты на фоне борьбы за титул».

«Феррари» продолжает терять сезон. А Риккардо в панике. Итоги Гран-при в Баку Пока Боттас возвращался в лидеры чемпионата, «Макларен» перехватил инициативу в споре за четвёртое место.

«Боттас снял все вопросы насчёт 2020 года»

А вот Джонатан Макэвой из Daily Mail подобных проблем в «Мерседесе» не ожидает. Автор уверен, что Хэмилтон возьмёт своё.



«Стал ли Боттас причиной головной боли для «Мерседеса» в воскресенье в Баку? Я так не думаю. Напротив, он облегчил команде жизнь. Перед сезоном были опасения, что может сохраниться его ужасная форма образца прошлого чемпионата, подчёркивая мысль, что он не отвечает нужному уровню и должен быть заменён. Его улучшение формы – две победы, два вторых места и один быстрейший круг – делает задачу «Мерседеса» по защите Кубка конструктора легче. Ну а все вопросы насчёт того, кто должен быть партнёром Хэмилтона в 2020-м, сняты.

О, люди говорят, что это начало внутрикомандного соперничества, который может повторить годы борьбы Хэмилтона и Росберга. Я сомневаюсь по двум причинам. Во-первых, у Хэмилтона будет запас от Боттаса ещё задолго до апогея сезона. Боттас хорош, но когда Хэмилтон включается по полной – а он делает это не в первых гонках сезона — то уничтожает напарника. Во-вторых, у Валттери нет таких способностей, как у Росберга, чтобы раздражать Льюиса.



Мой прогноз: из всех гонок, что ещё выиграет «Мерседес» до конца сезона, Хэмилтон победит во всех, кроме одной, и завоюет титул как минимум за две гонки до конца. Боттаса оставят на следующий год. Проблем внутри «Мерседеса» не будет».

Перес — легенда Азербайджана, у «Рено» — полный крах. Оценки за Баку Даниэль Риккардо ещё легко отделался за таран Даниила Квята.

«Риккардо обеспечил себе награду за самый дикий сход»

Напоследок – о крайне необычном столкновении между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом, когда пилот «Рено» начал сдавать задом и врезался в болид россиянина, пытавшегося найти заднюю передачу. В издании AS признались, что это самая необычная вещь, которую они когда-либо наблюдали в Ф-1.



«Что ж, вероятно, Даниэль уже обеспечил себе награду за самый дикий сход сезона, — пишет Sky Sports. — Австралиец забыл базовое водительское правило «посмотри в зеркало, помигай, совершай манёвр», когда сдал назад в «Торо Россо» Квята. Риккардо признал, что запаниковал и пытался и минимизировать потери времени, но инцидент подвёл итог под ещё одним сложным уик-эндом для его новой команды». Австралиец получил от издания оценку 5,5.

Квят – об аварии с Риккардо: не могу поверить, что Дэн так поступил со мной Австралиец испортил российскому гонщику выходные и лишил очков. Но хотя бы извинился.

Выступление Квята британцы оценили куда выше – 7,5. «Обратное торпедирование? Даниил никак не мог быть готовым к столь внезапному сходу, когда Риккардо создал беспорядок после неудавшейся попытки атаки бывшего напарника в третьем повороте. Очень досадно за Квята, который отлично квалифицировался на шестом месте и по-прежнему сражался за очки, пусть даже в гонке «Торо Россо» приходилось сложнее».