«Я мог бы быть так же быстр, как Алонсо». Интервью с ярким новичком Ф-1 Норрисом

Британец Ландо Норрис – один из самых весёлых людей в паддоке. Его мемы и твиты уже стали легендарными. Про него запускали целые флешмобы в социальных сетях после сравнений с Чаком Норрисом. Ещё чуть-чуть — и титул главного весельчака Формулы-1 перейдёт к нему от вечно улыбающегося австралийца Даниэля Риккардо. А ещё Норрис очень хорош на трассе и уверен, что поборолся бы с Фернандо Алонсо на равных, если бы испанец остался в «Макларене». Корреспондент «Чемпионат» побеседовал с Ландо вместе с одним из зарубежных коллег.

— Болельщикам очень нравятся ваши шутки в социальных сетях. Вы всё придумываете сами или кто-то помогает вам?

— Я делаю большинство публикаций самостоятельно. У меня есть команда, которая присматривает за всеми моими социальными сетями. Они советуют мне, что следует делать, а что не следует. И, в первую очередь, что разрешено публиковать, а что нет. По сути, они дают мне сигнал к действию. В того же время они могут посоветовать мне какую-то интересную горячую тему, которую можно обыграть. Но многое я придумываю сам – тот же пост про мой полёт в Китае после столкновения с Квятом. Честно говоря, я не очень хорошо умею монтировать видео, так что мне тут помогли (смеётся). Я неплохо разбираюсь в графических редакторах, а с видео ещё надо прокачать навыки.

— Вы часто иронизируете над самой и не боитесь показаться смешным. Это тоже исходит от вас? Вы такой же в реальной жизни?

— Думаю, что да (улыбается). В реальной жизни я всегда готов посмеяться над собой и принять ситуацию с юмором. Это помогает, в этом весь я. Меня сложно назвать очень уж серьёзным человеком, мне нравится наслаждаться жизнью и смеяться тогда, когда смешно.



— Вы также активно комментируете чужие публикации в соцсетях…

— Да, всё так. Мне это приносит удовольствие, всегда классно взаимодействовать с болельщиками, которые за тебя переживают. Это ведь не так сложно, занимает 20 секунд! Люди задают вопросы, и я рад на них ответить по мере возможности. В Формуле-1 не так уж много возможностей для общения с болельщиками, поэтому я с радостью пользуюсь любой из них.

— Много ли из того, что вы хотели бы опубликовать, вам не разрешают?

— Я бы не сказал, что так уж много. Есть такие вещи, как видео из кокпита, которые мы имеем право публиковать только после согласования с Формулой-1. Они сначала должны дать добро. В целом ограничения, конечно, есть. Ты не можешь делать всё, что пожелаешь в соцсетях. Честно говоря, это немного напрягает, не люблю запреты в целом. Но это не конец света, я могу с этим справиться (улыбается). Скажем, в Австралии я хотел опубликовать свой квалификационный круг, но мне сказали дождаться сначала того, как официальный аккаунт Ф-1 сделает это, а потом уже разрешили публиковать мне.



В Бахрейне я запостил видео своего обгона, но оно отличалось от того, что было в соцсетях у Формулы-1. Так что меня попросили убрать моё видео и поставить того, что у них. Я всегда могу у них что-то спросить в этом плане, но они делают то, что считают наилучшим для себя.

— Перейдём к гонкам. Вы удивлены тому, что выходцы из Формулы-2 в этом сезоне показывают такие классные результаты – вы, Расселл, Албон?

— Если говорить о Джордже и Роберте, то, пожалуй, соглашусь, что Джордж пока показывает более высокие результаты, но я не знаю, что у них происходит внутри команды. Мы все видели, какие комментарии давал Роберт в последнее время. В его навыках у меня нет никаких сомнений. Что-то похожее можно сказать и про пару Квят-Албон. Алекс – отличный гонщик, но в то же время Даня уже часто опережал его по ходу этого сезона. Так что я бы не сказал, что пилоты Ф-2 прямо таки уничтожают своих оппонентов. Тут больше ситуация похожа на 50 на 50.



— Тем не менее, вы трое уж точно не похожи на новичков.

— Всё потому, что Формула-2 – отличная школа и лестница наверх. Не уверен, что есть другой лучший способ попасть в Формулу-1. Если бы я не гонялся в Формуле-2, я бы не узнал много трасс, на которых мне надо выступать сейчас. Там ведь очень много классных гонщиков. Вы можете сказать, что они часто делают детские ошибки, но скорость при них, это факт. Возьмите даже ребят, которые пока только гоняли на тестах за рулём Ф-1. Не все из них были лидерами в Формуле-2, но при этом показывали отличные секунды за рулём машин Ф-1.

Ладно, Норрис. «Макларен» подписал дебютанта, и он вам понравится! Напарником Карлоса Сайнса в «Макларене» станет Ландо Норрис. Это отличная новость для всех болельщиков! Хотя Окона жаль.

— В прошлом году вы часто боролись на трассе с российским гонщиком Артёмом Маркеловым, которого считают одним из самых ярких пилотов поколения. Как вы считаете, такой гонщик подошёл бы современной Формуле-1?

— Маркелов был очень хорош в гоночных условиях. Его обгоны попадали во всевозможные хит-парады и попадали заслуженно. Да, часто они случались из-за того, что он выбирал альтернативные стратегии, которые позволяли ему в какой-то момент гонки просто лететь по трассе. Но мне кажется, что ему было это по кайфу.



Не знаю, подошёл бы он идеально для современной Формулы-1, но было бы круто его тут увидеть! Иногда может казаться, что он так рискует, потому что ему всё равно, но на самом деле на ТВ-картинке всё может казаться чуть более экстремально, чем есть на трассе. Думаю, что многие болельщики были бы рады видеть Маркелова в Ф-1.

«Норрис проехал „24 часа Ле-Мана“ за 24 минуты». Новый флешмоб в Формуле-1 Слышали «факты» о Чаке Норрисе? У новичка «Макларена» тоже фамилия Норрис — и забавные факты не заставили себя ждать.

— Была бы ваша жизнь тяжелее, если бы напарником в дебютном сезоне был Фернандо Алонсо?

— В некоторых аспектах наверняка. У него 14 лет опыта вождения болидом Формулы-1, огромный багаж знаний. Но в целом это и сильно помогло бы мне, ведь я бы учился у одного из лучших гонщиков мира. Хотя что мне жаловаться. Карлос Сайнс – отличный напарник, он очень быстр. Мне сложно сравнить его скорость и скорость Алонсо. При этом я понимал и видел, что на многих трассах мог бы быть так же быстр, как Фернандо, либо проигрывать ему совсем чуть-чуть.



— Вы проводите много времени за рулём симулятора дома. Это больше ради удовольствия или действительно сильно помогает вам уже на реальной трассе?

— И то, и то. Конечно, я делаю это в первую очередь потому, что это весело. Но в то же время я замечаю, что переношу то, что делаю на симуляторе в реальную жизнь. Это касается торможений. На самом деле симулятор действительно отлично копирует характеристики трассы и позволяет использовать это с пользой. Я люблю пробовать поздние торможения, и симулятор – лучшая проверка такого стиля пилотирования.