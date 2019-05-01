Мазепин: слухи про «Уильямс»? Это не моя зона ответственности

В Баку одновременно с Гран-при Азербайджана Формулы-1 проходил второй этап молодёжной серии Формула-2, где дебютирует вице-чемпион GP3 Никита Мазепин. Корреспондент «Чемпионата» вместе с коллегой встретился с российским гонщиком, чтобы обсудить первые этапы сезона (лучший результат — восьмое место в основной гонке в Баку), слухи про «Уильямс» и многое другое.



— Никита, в Баку вы продемонстрировали более высокий темп, чем на первом этапе в Бахрейне. Со стороны показалось, что тогда проблемы были связаны с износом резины. Это так?

— Да, в Бахрейне с резиной было сложнее. Нельзя забывать, что эти трассы — в Бахрейне и Азербайджане — сильно отличаются друг от друга — во всех компонентах. Главное отличие заключается в асфальте. Я бы не сказал, что мы что-то сильно изменили. Это лишь второй для меня этап, мне многому нужно научиться, но имеющийся прогресс придаёт уверенности.

— В прошлом году вам сразу удалось продемонстрировать высокий темп в GP3, хотя вы впервые работали с резиной «Пирелли». Почему в этот раз с шинами сложнее?

— С моей точки зрения, это связано с тем, что состав резины в Формуле-2 сильно отличается от тех шин, что были в GP3. В Формуле-2 резина более чувствительна к тому, что ты делаешь, разница между стабильной гонкой и уничтоженными под финиш шинами — очень небольшая. В Бахрейне это стало для нас небольшим шоком, потому что мы не ожидали столь высокого уровня деградации, но мы много работали с командой после этой гонки и уверены в будущем прогрессе.

«Если бы огонь пошёл дальше, была бы жесть». Квят — про аварию в день рождения Проблема с машиной и контакт со стеной не испортили Даниилу настроения в праздник. Пусть даже напарник ничего не подарил.

— Ставите ли вы себе цель побороться за чемпионство в Формуле-2 в этом году или пока говорить об этом рано?

— Я считаю, что гонщик лукавит, если говорит о каких-то цифрах. Ты не можешь как-то оценивать свои позиции, потому что в таких гонках многие ошибаются, за счёт чего ты можешь выйти вперёд, или можешь ошибиться сам и вылететь. Так что моя цель — максимально хорошо выполнять свою работу, учиться и собирать информацию. Я чувствую, что мне пока не хватает опыта в Формуле-2 — это лишь второй этап для меня, так что мне необходимо усиленно работать с телеметрией, смотреть на напарника, использовать свою скорость и совмещать всё это вместе.

Фото: FIA Formula 2

— Чего вам на данный момент не хватает в Формуле-2, кроме опыта?

— Я занимаюсь гонками всю свою жизнь и вожу машину достаточно хорошо. Но мне не хватает понимания, как правильно ехать, чтобы на протяжении круга не «потерять» резину, не разбить машину и верно воспользоваться тем, что у тебя есть. Потому что даже на квалификационном круге мы не едем на пределе. Этих знаний мне не хватает. Кроме того, у меня складывается ощущение, что машина Формулы-2 меньше подходит моему стилю пилотирования, поэтому мне приходится перестраиваться и подстраиваться под автомобиль.



— Как считаете, вы готовы к переходу в Формулу-1? Например, если в конце года кто-то предложит вам контракт.

— Я готов к переходу в Формулу-1, сейчас не хватает результатов и контракта. При наличии успехов в Формуле-2 я не могу задержаться где-то между этой серией и Формулой-1. Моя цель сейчас — максимально хорошо выполнять свою работу на этом этапе — и надеяться, что я заинтересую команды, которые находятся выше. Это и является главной целью.

На Ф-1 в Баку люк разбил машину, а эвакуатор врезался в мост. Заезды отменили Дренажный люк выбрал в жертвы самую несчастную команду Формулы-1. Дальше было ещё смешнее.

— Как думаете, удалось бы вам сразу показывать высокие результаты в Формуле-1?

— Расстановка сил в Формуле-1 неоднозначная, скорость машины играет большую роль. Если вы меня посадите в хорошую машину — конечно, результат будет. Если вы возьмете топ-10 пилотов Формулы-2 — все поедут в Формуле-1 хорошо, потому что машина Формулы-2 намного труднее в управлении, чем автомобиль Формулы-1 — и это не пустословие, у меня есть опыт (Никита Мазепин провёл несколько тестовых сессий с «Форс Индия», ныне — «РейсингПойнт». — Прим. «Чемпионата»). По сравнению с машиной Формулы-1 эта не совсем хорошо сбалансирована, нет многих вспомогательных кнопок. В Формуле-2 автомобиль предоставляет чемпионат, мы не можем ее поменять.



Просто сесть и проехать гонку и проехать её на высшем уровне — это разные вещи. Если вспомнить прошлый сезон, то лучшие пилоты Формулы-2 после перехода в Формулу-1 ехали здорово. Надеюсь, мне представится такая возможность и я не подведу.



— По слухам, в этом году у вас запланирована обширная тестовая программа на машине «Мерседеса». Не могли бы рассказать о ней подробнее?

— Эту информацию никогда не подтверждал, поэтому, к сожалению, не могу по этому поводу ничего сказать.



— Сейчас много разговоров о возможной покупке вашим отцом команды «Уильямс». Обсуждаете ли вы это, можете ли рассказать что-то о переговорах?

— Я могу сказать так: я со своим отцом общаюсь, у нас отношения родителя и ребенка. Но по поводу команды Формулы-1 я с ним не общаюсь: это бизнес, а меня интересуют гонки и, конечно, советы отца. Это не моя зона ответственности. Моя — выполнять работу и приезжать на подиумы.

Дожили: великую команду Ф-1 может купить русский олигарх. Для сына Бизнесмен Дмитрий Мазепин и его сын всё делают правильно. Но как до такого докатился «Уильямс»?

— Какие советы вам дает отец?

— Как правильно работать, как работать в коллективе, поскольку у него большой опыт в этом. Советует, как правильно переживать трудные моменты, которых у меня за последний месяц было несколько, помогает настраиваться.

— Советов по тому, правильно ли проехал в том или ином повороте, не дает?

— Конечно, дает! Я занимаюсь гонками с шести лет, и всё это время он был рядом со мной. У него такой же большой опыт вне машины, как у меня в машине. Так что я прислушиваюсь к отцу, и стараюсьприменять то, что воспринимаю.



— Автогонки — спорт для богатых. Можете опровергнуть эту фразу? И как человеку из бедной семьи из городка в регионе пробиться наверх?

— Однозначно могу. Большинство успешных гонщиков — из семей со средним достатком. Нет ничего невозможного. При наличии таланта и результатов усердной работы вас позовут.



Наличие стартового капитала не обязательно. Обязательно желание, и очень важно, чтобы оно появлялось в раннем возрасте и не заканчивалось в 12-13 лет. С картинга в шесть лет, как у меня, например. Ты должен четко понимать: твое расписание отличается от сверстников, ты не можешь себе многое позволить. И насколько я знаю, многие гонщики при наличии трудностей говорили — мне это не надо, я бросаю. Даже при наличии финансовой поддержки за плечами. Основное — работа, талант, результат.