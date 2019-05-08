Как устроены боксы команды Формулы-1. Объясняем на примере «Уильямса»

Боксы — это центральная нервная система команды Формулы-1 во время гонки. Именно здесь собираются данные с сотен датчиков на машине, а стратеги анализируют малейший аспект заезда, пытаясь угадать наиболее выгодную тактику. Попасть сюда со стороны практически невозможно, ведь здесь команды хранят свои главные секреты. Но накануне Гран-при Азербайджана корреспондент «Чемпионата» пробрался в боксы «Уильямса» и выяснил, как там всё устроено.

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За неоновой вывеской

Вход в боксы представляет собой узкий проход между пластиковыми панелями в фирменной расцветке команды — ими участники разграничивают свои зоны и скрывают происходящее внутри от посторонних глаз. Всего несколько метров по этому проходу — и ты в самом сердце боксов: справа — помещение с запчастями, почти полностью занятое запасным днищем, слева — комната мотористов и столы инженеров с компьютерами (большинство работает на Windows), за перегородкой — основное помещение, в котором непосредственно собираются машины.



Именно это помещение видят болельщики в телетрансляции во время пит-стопов или на прогулке по пит-лейн. Вся комната обставлена панелями с логотипами команды и спонсоров, вокруг шасси снуют механики, в свободное время играет музыка, а стены — горят неоном. В красивых шкафчиках с разноцветной подсветкой лежат шлемы пилотов — Формула-1 это по-прежнему очень гламурно. Однако за стенкой, в дальних помещениях, где не должно быть камер, обстановка куда скромнее: никаких баннеров, вместо подсветки — стандартное освещение.

Роберт Кубица с инженером во время Гран-при Австралии. Фото: Williams Racing

Запасные детали команды хранят за перегородкой, чтобы механикам не приходилось далеко ходить в случае каких-то проблем. На столе посреди комнаты лежит запасное днище, вокруг него узкие проходы, а на стеллажах вдоль стен лежат элементы оперения, компоненты антикрыльев и всё остальное, что может потребоваться при ремонте автомобиля.



Главы команды занимает места на командном мостике — отсюда виден пит-лейн, работа на пит-стопе и происходящее в машине. Практически всю гонку руководители высшего звена проводят на пит-уолл, поскольку иначе их частые перемещения создавали бы дополнительную толчею в и без того довольно стеснённые боксы.

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Шины в дальней комнате

Глаза и уши команды — это инженеры, комната которых расположена сбоку от основного помещения, с противоположной стороны от склада запчастей. За несколькими столами умещается около полутора дюжин компьютеров (большинство из них работает на Windows), за которыми сидят инженеры и стратеги команды. Именно они следят за показателями машины и передают на капитанский мостик о её состоянии, просчитывают развитие тех или иных ситуаций. Кроме того, здесь поддерживается связь с командой стратегов на базе — это ещё пара десятков человек, в реальном времени просчитывающих стратегию текущей гонки.

Командный мостик. Фото: Williams Racing

Рядом расположена комната мотористов — «Уильямс» пользуется клиентскими силовыми установками «Мерседеса», а потому здесь работают инженеры немецкой компании. Пресс-атташе «Уильямс» подчёркивает, что хотя эти инженеры и являются сотрудниками другой компании, по контракту, они обязаны работать исключительно в интересах команды.



В самом дальнем помещении боксов лежат шины. На каждый Гран-при «Пирелли» поставляет командам по 40 комплектов шин: 13 наборов «сликов», четыре — «промежуточных» и три — «дождевых» комплекта на каждую из двух машин. Это в общей сложности 120 шин, которые рядами дожидаются своей очереди в «грелках». Доставить один комплект к месту пит-стопа — дело не более минуты, однако механики всегда заранее знают, когда понадобится свежая резина, поэтому (обычно) всё происходит быстро и без лишней суеты.

Патрик Хэд наблюдает за ходом сессии. Фото: Dan Istitene/Getty Images

Командный вид спорта

Из комнаты с запасными шинами ведёт небольшая дверь на пит-лейн — рядом с ней стоят два-три запасных крыла, а уже всего в паре метров впереди — разметка для проведения пит-стопов. Здесь промаркированы целевая точка остановки колёс, границы расположения механиков во время ожидания машины и её габаритов. Здесь, как и на остальной территории боксов, всё продумано до мельчайших деталей. В конце концов, работа десятков людей внутри боксов окажется напрасной, если у пит-бригады что-то пойдёт не так. Гонки — это командный вид спорта, и на пит-лейне это ощущается как никогда.

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Уже через три-четыре часа после финиша боксы почти разобраны — механики собрали машины и оборудование, чтобы отправить всё это контейнерами на базу или трассу следующего этапа — в зависимости от календаря. Боксов, ставших для команды домом на последние четыре дня, словно и не бывало, поскольку чемпионат продолжается, и в Барселоне всё начнётся заново.

Редакция благодарит компанию Acronis за помощь в подготовке материала.