В серии, давшей Ф-1 Квята, едет новый быстрый россиянин. Что ждать от Шварцмана?

В предстоящий уик-энд в Барселоне стартует новый сезон чемпионата Формулы-3 — именно такое название теперь носит бывшая серия GP3, которая пополнилась лучшими командами чемпионата Европы. И среди трёх десятков наиболее многообещающих молодых гонщиков мира на стартовую решётку выйдет россиянин Роберт Шварцман — он является одной из главных надежд отечественного автоспорта и уже метит в Формулу-1. Сможет ли он сходу себя проявить?

Кто такой Шварцман?

Роберт Шварцман родился в 1999 году в Санкт-Петербурге, с пяти лет гонялся в картинге и завоевал несколько европейских титулов. В 2014 году Шварцман дебютировал в Формуле-4 и в следующем сезоне занял третье место в итальянской серии. После этого успеха Роберт перешёл в двухлитровую Формулу «Рено» и в 2017-м сражался с Уиллом Палмером за чемпионский титул, однако из-за неудач в концовке сезона остался третьим.



По-настоящему Шварцман раскрылся в прошлом году в Формуле-3 — европейской, ныне не существующей. Это была самая мощная машина в карьере Роберта, но уже на втором этапе сезона в «Хунгароринге» он завоевал подиум. Тем не менее первая половина года не задалась и в качестве претендента на титул россиянина не рассматривали. Однако во второй половине сезона Шварцман заметно прибавил и восемь раз поднимался на подиум в девяти последних гонках, одержав победы в Шпильберге и Хоккенхайме.

Шварцман на подиуме в Спа Фото: SMP Racing

В итоге Шварцман завоевал бронзовые медали чемпионата Европы и титул лучшего новичка года, за который с Робертом сражались протеже «Ред Булл» Юри Випс и коллега россиянина по Академии «Феррари» Маркус Армстронг. К слову, Армстронг вновь станет партнёром Шварцмана по команде — в новой Формуле-3 оба поедут за «Према», с которой работали в 2018-м.

Также из достижений Шварцмана стоит выделить чемпионский титул Toyota Racing Series — популярного зимнего первенства, в котором Роберт победил всё того же Армстронга и голландца Рихарда Версхора.

Карьера Роберта Шварцмана:

2014 год: дебют в итальянской Формуле-4

2015 год: третье место в итальянской Ф-4, две победы в Адрии

2016 год: дебют в Еврокубке Формулы-Рено 2.0 — 8-е место

2017 год: третье место в Еврокубке Ф-Рено — шесть побед в 23 гонках

2018 год: дебют в чемпионате Европы Формулы-3 — третье место, две победы

Кто поддерживает Шварцмана?

С 2017 года Роберт Шварцман является слушателем Академии «Феррари», в которую также входят гонщики Формулы-2 Джулиано Алези, Каллум Айлотт и Мик Шумахер. В Формуле-3 единственным коллегой Шварцмана по Академии будет Маркус Армстронг. Вместе с этим Шварцман остаётся пилотом российской программы SMP Racing.

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Он сможет побороться за титул в этом году?

Шварцман продолжит выступать за одну из сильнейших молодёжных команд Европы — «Према». Собственно, через «Према» проходят все пилоты Академии «Феррари», включая Мика Шумахера. В чемпионате Европы Формулы-3 гонщики «Према» лишь один раз не смогли взять титул (в 2017-м блеснул Ландо Норрис из «Карлина»), но в GP3 эта команда прежде не выступала. Таким образом, у “АРТ” будет преимущество в виде наработанных в прошлые годы настроек, однако переход на новое шасси — «Даллара Ф3 2019» — должен уравнять шансы.

Фото: Xavier Bonilla/Getty Images

Кроме того, дополнительным вызовом для Шварцмана станут шины — Роберт ранее не работал с резиной «Пирелли», которая требует особенного подхода. Впрочем, у Никиты Мазепина, который совершил такой же переход год назад, проблем в GP3 не возникло — будем надеяться, что Шварцман тоже адаптируется быстро.

Российского пилота уже сейчас называют в числе потенциальных претендентов на чемпионство, тем более что на тестах Шварцман стабильно был среди быстрейших. У него есть все шансы сразу поехать в темпе лидеров, да и сам Роберт не стесняется во всех интервью не ограничиваться банальными фразами о сильных соперниках и заявлять о борьбе за топ-позиции.

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Кто будет главным соперником Шварцмана?

В GP3 в последние годы доминирует команда “АРТ” — именно с ней чемпионами здесь становились Окон, Леклер и Расселл, однако предполагается, что «Према» сможет навязать ей борьбу — по крайней мере так было в Формуле-2, когда итальянцы с первого же сезона включились в борьбу за титул. Впрочем, пока главными фаворитами считаются “АРТ”. За французов в этом году поедут Дэвид Бекманн, одно из главных открытий концовки прошлого года, а также протеже «Рено» — Макс Фьютрелл и Кристиан Лундгард. Не стоит забывать и об Армстронге — Шварцман дважды побеждал его в прежние годы, но это не значит, что австралийцу нечего ответить.

Петров: у Шварцмана есть всё для борьбы за высшую ступеньку пьедестала

Кроме того, неожиданностей может преподнести «Карлин», но британцы похвастаться опытными пилотами не могут. Зато точно проявят себя опытные Леонардо Пульчини из «Хайтека» и Педро Пике, который второй год подряд поедет за «Трайдент». Не стоит недооценивать и HWA – по сути дочернюю команду «Мерседеса». Её пилот Джейк Хьюз уже провёл два сезона в GP3 и может воспользоваться своим опытом на первых порах. А вот ещё одному россиянину Артёму Петрову из «Йенцера» будет нелегко: команда не самая сильная, а сам Петров дебютирует в чемпионате после не самого сезона в европейской «трёшке».

Календарь Формулы-3 сезона-2019:

11-12 мая — Барселона

22-23 июня — Ле-Кастелле

29-30 июня — Шпильберг

13-14 июля — Сильверстоун

3-4 августа — Будапешт

31 августа-1 сентября — Спа-Франкоршам

7-8 сентября — Монца

28-29 сентября — Сочи

А что дальше?

GP3, на базе которой образована новая Формула-3, считается довольно сложной в освоении, а потому считается нормальным, что в полную силу пилот едет только на второй год. Хотя недавние примеры Шарля Леклера и Джорджа Расселла показывают, что по-настоящему талантливый пилот способен блеснуть и в дебютный сезон. Да и Даниил Квят в 2013 году после среднего начала сезона «подружился» с шинами «Пирелли», разгромил всех во второй половине чемпионата и был незамедлительно переведён «Ред Булл» сразу в Формулу-1.



Так или иначе, дальнейшей ступенью в карьере Шварцмана станет Формула-2 — в Академии «Феррари», в отличие, например, от программы «Ред Булл», не принято сажать пилотов из «трёшки» сразу в машину Формулы-1. А для перехода в Ф-2 Шварцману даже необязательно становиться чемпионом, главное — показать прогресс и быстро учиться, по возможности извлекая максимум из представившихся возможностей. Но, повторимся: если Роберт хочет равняться на топов, то времени на раскачку не будет.