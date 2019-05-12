Квят сделал в Испании всё, что был должен. Есть вторые очки в сезоне!

Перед гонкой

Потеряв шанс на очки в Баку по вине Дэна Риккардо, Квят сделал правильный вывод: в Барселоне надо уехать от Дэна подальше. На старте уик-энда “Торо Россо” был одним из лидеров в середине пелотона, явно уступая только “Хаасу”, и борясь с “Маклареном”. В пятницу Даниил стабильно попадал в топ-10, утром в субботу оказался 11-м.

В квалификации у Квята тоже все шло уверенно: в Q2 он прошел с запасом в полсекунды, в Q3 — с одной десятой, но в двух позициях от вылета. И, что важно, опять опередил Александера Албона.



В решающем сегменте у Дани не вышло побороться с улетевшими вперёд “Хаасами” (к Гасли и Леклеру американцы были ближе, чем к соперникам позади), но больше чем на полсекунды опередил все того же Риккардо. На счастье Даниила, три позиции штрафа за бакинский проступок увели Дэна ещё подальше на стартовой решетке.

«Феррари» бессильна: у «Мерседеса» первый ряд, на поуле снова Боттас «Мерседес» продолжает доминировать, «Феррари» нечего противопоставить лидерам. А Даниил Квят снова радует.

Гонка

После квалификации Квят пообещал не допустить стартового провала, который с ним случился в Баку. И не обманул. Даниил сумел удержать девятое место. Более того, на первых метрах Квят обошёл один из «Хаасов» и вступил в борьбу с другим, но в итоге Магнуссен вернул позицию по ходу первого круга.



Несмотря на огромное преимущество в квалификации, в гонке темп “Хааса” был не настолько выше, чем у остальных, и Квят уверенно держался на грани зоны DRS позади Магнуссена. Однако до атак дело не доходило. В итоге после трети гонки Квята зазвали в боксы. Сделать «андеркат» не получилось — Магнуссена тоже быстренько переобули и выпустили перед Даней.

Потеряв шанс на очки в Баку по вине Дэна Риккардо, Квят сделал правильный вывод — в Барселоне надо уехать от Дэна подальше.

На помощь Квяту пришел Нико Хюлькенберг. “Рено” сразу выпустил немца на “медиуме” и в боксы он, конечно, не спешил. В Халка уперся Магнуссен, а к нему за счет этого подъехал Квят. К сожалению для Даниила, Хюлькенберга они прошли вместе с Магнуссеном, и датчанин вновь отстоял позицию. Но ненадолго! Спустя пару кругов Квят сумел таки пройти “Хаас” и вышел на восьмое место.



Удар по Даниилу нанес выезд машины безопасности после аварии Норриса и Стролла. В боксах “Торо Россо” почему-то не знали, что Квят едет впереди Албона, перепутали комплекты резины и провалили пит-стоп, из-за чего Магнуссен вновь опередил Даню.



На рестарте Квят сошелся с давним другом-соперником Сайнсом и, к сожалению, уступил, опустившись на десятое место – сказалось, что у Карлоса были более мягкие шины. Но Даня смог вернуться на девятое место благодаря все тому же Магнуссену. В борьбе с ним с трассы вылетел Ромен Грожан. Француз вернулся в борьбу на поврежденных шинах и постепенно откатился с седьмого места на десятое. Квят же стал девятым, повторив свой лучший результат в составе «Торо Россо».

«Феррари» проиграла даже подиум, у Квята — лучший финиш и отличные обгоны «Мерседес» завоевал очередной победный дубль, а «Феррари» вновь занялась тактическими играми и уступила «Ред Булл» подиум.

После гонки

Этап в Барселоне предсказуемо стал одним из лучших для “телят”. На очки всерьез претендовал не только Квят, но и Албон. Однако “Хаас” был слишком сильно и за явным преимуществом выиграл борьбу середняков, а никто из лидеров с дистанции не сошел. В таких условиях лучшим местом для Квята было девятое, которое он и занял. Да, Грожана Даня опередил по счастливой случайности. Но и Сайнса пропустил лишь из-за сейфти-кара. Минус и плюс уравняли друг друга.

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Темп у “Торо Россо” вполне боевой, и через две недели в Монако можно вновь понадеяться на очки. Чего пока Квяту не хватает, так это подарков судьбы, благодаря которым середняки, случается, берут по восемь очков за гонку. Может, счастливым для россиянина будет Монте-Карло?



В Барселоне Даниил, как минимум, дважды побил напарника, пробился в третий сегмент квалификации и взял два очка. Неплохо — после одного очка в четырех стартовых Гран При.