Феттель снова провалился, Квят опять блеснул. Оценки за Гран-при Испании

Льюис Хэмилтон — 8,5

Британцу не было равных в гонке, он одержал третью победу и вернул себе лидерство в чемпионате, но в квалификациях Хэмилтон уже в третий раз кряду позади напарника, причём в этом случае проиграл аж шесть десятых! Тото Вольф объяснил такой проигрыш недостаточным зарядом батареи. Так или иначе, на итоговом результате это не сказалось.

Макс Ферстаппен — 8,5

Ферстаппен проводит пока лучший сезон в карьере — в первых пяти гонках упрекнуть голландца не в чем. В Барселоне «Ред Булл» едва ли был быстрее «Феррари», залогом подиума во многом стал безошибочный пилотаж самого Ферстаппена (и ошибки «Скудерии»). По итогам пяти этапов Макс опережает Феттеля и Леклера в чемпионате.

Команда подвела Квята, потеряв колёса. Но Даниил справился Квят обгонял даже Кими по внешнему радиусу, но без ложки дёгтя не обошлось.

Даниил Квят — 8

Этап в Барселоне стал для Квята лучшим в сезоне — отличная квалификация, неплохой старт, серия ярких обгонов и девятое место на финише. Даниил при этом мог бы подняться ещё выше — в район седьмой позиции, ведь до появления автомобиля безопасности он опережал Магнуссена. Но не будем забывать, что он также опережал и Карлоса Сайнса, но пропустил его на рестарте (правда, испанец был на более мягких шинах).

Валттери Боттас — 7,5

Как и в Китае, Боттас уступил Хэмилтону на старте и затем всю гонку провёл в его тени. С тем отличием, что в этот раз финн был не слишком далеко и потенциально мог прессинговать напарника. Кроме того, Валттери завоевал третий поул подряд — и это сильно.

Кевин Магнуссен — 7,5

В Испании у «Хааса» не было проблем с резиной, а Кевин Магнуссен добыл максимально возможный результат. Датчанин квалифицировался позади напарника, но в его оправдание скажем, что все новинки накануне тестировал Грожан. В гонке же Кевин переиграл Ромена, когда появилась такая возможность, и теперь идёт в чемпионате седьмым — «лучшим из остальных».

Карлос Сайнс — 7,5

Вплоть до последнего момента уик-энд для Сайнса складывался неудачно — слабый круг и поражение от напарника в квалификации, не особенно удачный старт и борьба в трафике за пределами топ-10. Но Карлос блестяще сориентировался на рестарте, прошёл Квята, а под финиш опередил Грожана, так что все четыре очка — заслуга гонщика.

Даниэль Риккардо — 7,5

Риккардо во второй раз в сезоне вышел в Q3 и вновь смотрелся сильнее напарника, но из-за штрафа, полученного за таран Квята в Баку, вынужден был стартовать в трафике, где и провёл всю гонку. Учитывая темп машины, пробиться в очки было почти невозможно. Учитывая обстоятельства, Дэн отчасти сам виноват, что оказался в такой ситуации.

Шарль Леклер — 7,0

Леклер в третий раз подряд уступил в квалификации Феттелю и ничего не смог поделать с напарником, когда тот «убил» резину в первом повороте. Побороться с Ферстаппеном шансов не было изначально, но и сам Шарль в этот уик-энд выше головы не прыгал.

Александер Албон — 7,0

Албон не очень чисто выступил в субботу, допустив несколько ошибок, зато вновь неплохо смотрелся в гонке — отыграл одно место на старте и почти всё время держался позади напарника. Увы, заминка на пит-стопе стоила 10 секунд и ему — в итоге Александер вновь 11-й и без очков.

Серхио Перес — 7,0

«Рейсинг Пойнт» похвастать темпом в этот уик-энд не мог — Чеко занял лишь 15-е место в квалификации и на нём же финишировал. Серьёзных промахов у Переса не было — как и шансов побороться с «Рено» или хотя бы «Альфа Ромео».

Джордж Расселл — 7,0

Расселл вновь по всем статьям переиграл Кубицу — и в квалификации, и в гонке. И даже при старте с последней позиции (из-за штрафа) дебютанту хватило 10 кругов, чтобы оставить поляка позади.

Ландо Норрис — 7,0

Гран-при Испании начался для Норриса с вылета в гравий на первом круге, а закончился столкновением со Строллом. Да, Лэнс блокировал британца, но и Ландо атаковал весьма оптимистично, хотя мог бы догадаться, что соперник не уйдёт с траектории — судьи именно так и объяснили инцидент, не назначив никаких штрафов. Но за победу над Сайнсом в квалификации накинем полбалла.

Себастьян Феттель — 6,5

«Феррари» в принципе выступила в Испании слабо, но Феттель лишь усугубил проблемы: его рискованная атака в первом повороте привела к проблемам с резиной, пререканиям по радио и корректировке стратегии. До подиума в итоге не хватило полутора секунд, но будем честны: какое-то время было потеряно также из-за слабых пит-стопов и нерасторопного командного мостика.

Ромен Грожан — 6,5

При изучении новинок «Хаас» сделал ставку на Грожана, но француз надежд не оправдал. Да, Ромен опередил Магнуссена в квалификации и держался впереди вплоть до автомобиля безопасности, однако после схватки с напарником внезапно потерял темп и откатился с 7-й позиции на 10-ю — как-либо объяснить произошедшее гонщик не может.

Квят показал темп, «Феррари» — как не стоит делать. Итоги Гран-при Испании «Торо Россо» не перестаёт подводить Квята, «Феррари» — проигрывать, а «Рено» – падать вниз.

Кими Райкконен — 6,5

В этот уик-энд у «Альфа Ромео» возникли проблемы с балансом машины и темпом — это основная причина, по которой Райкконен впервые в сезоне не набрал очков. Однако если бы не слабый старт и провал на первом круге, учитывая выезд автомобиля безопасности, шанс пробиться в топ-10 мог бы быть.

Пьер Гасли — 6,0

На фоне Ферстаппена француз по-прежнему смотрится неудовлетворительно. На хорошо знакомой трассе Гасли должен был наконец показать, на что способен за рулём «Ред Булл», но в квалификации проиграл уступил Максу более трёх десятых, а в гонке оставался позади даже после второй остановки напарника. Слабо.

Антонио Джовинацци — 5,5

Весьма неплохой Гран-при Азербайджана позади, и Джовинацци снова разочаровывает. В квалификации итальянец проиграл Райкконену более полусекунды, в гонке смог опередить лишь пару «Уильямсов», а после рестарта так и не прошёл Серхио Переса, хотя «Рейсинг Пойнт» был медленнее.

Роберт Кубица — 5,5

Польский ветеран снова проигрывает Расселлу — и снова довольно много: до первых пит-стопов Роберт уступал напарнику по 0,5-0,7 секунды с круга. Не помогла даже смена шасси. Курьёзно выглядит объяснение поляка, почему он пропустил Джорджа вперёд: оказывается, в этот момент Роберт отвлёкся на переключатели на рулевом колесе.

Как устроены боксы команды Формулы-1. Объясняем на примере «Уильямса» Боксы — святая святых команды Формулы-1, и сюда не пускают. Однако мы попали и всё изучили.

Нико Хюлькенберг — 5,0

Ошибка в первой же квалификационной попытке перечеркнула все усилия команды — Халк не только разбил переднее антикрыло, но и (по вине команды, не оповестившей стюардов) вынужден был стартовать с пит-лейна. Четвёртый этап подряд немец остаётся без очков — и в четвёртый раз уступает Риккардо в квалификации. Темп в гонке тоже не впечатлил. Очень слабо.

Лэнс Стролл — 4,5

Стролл в очередной раз смотрелся посредственно на фоне напарника и в пятый раз в сезоне выбыл в первом сегменте квалификации. По ходу гонки канадец не поднимался выше 14-го места, а закончилось всё столкновением с Ландо Норрисом — Лэнс даже не пытался оставить сопернику место. До этого была ещё авария на первой тренировке.