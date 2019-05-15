Формула-1 вернётся в Нидерланды. Поверьте, это будет очень плохо

Во вторник, 14 мая, было официально объявлено, что как минимум с 2020 по 2022 годы в календаре Формулы-1 вновь появится Гран-при Нидерландов на автодроме «Зандворт» в одноимённом городе. Эта трасса уже принимала этапы Ф-1 с 1952 по 1985 годы и с натяжкой может относиться к числу классических, однако радоваться не стоит: почти наверняка голландская гонка получится уныло – даже по сравнению с Гран-при Испании, чьё место может занять в календаре.

Вы уже наверняка догадались, в чём дело: в Зандворте будет практически невозможно обгонять. Это не раз доказано даже гонками младших «формул» и туринговых чемпионатов, а в случае с Формулой-1 проблема будет тем более очевидна.

Фото: circuitzandvoort.nl

«Зандворт» генерировал достаточно интересные гонки Ф-1 в 80-х, но с той поры болиды Формулы-1 стали куда более капризными в плане следования друг за другом. Нынешние машины почти наверняка просто не смогут подбираться друг к другу на дистанцию атаки. Не поможет и конфигурация трассы: обилие скоростных поворотов и весьма короткие прямые, включая стартовую — почти гарантия унылой гонки.



«Даже в Формуле-3 в Зандворте было практически невозможно обгонять, — делится опасениями Нико Хюлькенберг. — К сожалению, особенность трассы такова, что она не очень подходит для обгонов.Но всё равно там всегда было весело. Поворот «Шевлак» требует от пилота смелости, нужно иметь яйца, чтобы его проехать. Уверен, что в Формуле-1 он будет очень быстрым».



«Я знаком с «Зандвортом» ещё со времён выступлений в Формуле-3, — согласен с напарником Даниэль Риккардо. — Это очень интересная трасса с точки зрения пилотирования. — Однако местами трасса очень узкая, с нынешними скоростями и шириной болида Формулы-1 будет трудно даже удержаться за соперником, не говоря уже об обгонах. Я боюсь, что Гран-при Нидерландов превратится в езду по кругу. Думаю, что на «Зандворте» сложно провести захватывающую гонку. Может быть, у руководства есть какие-то идеи по исправлению этой ситуации».

Гонки по-голландски. Чем так хорош знаменитый «Зандворт» Голландский «Зандворт», давно выбывший из календаря Формулы-1, остаётся одной из лучших трасс мира. В чём же его секрет?

Казалось бы, почему не перестроить трассу? Но есть сразу несколько «но». Во-первых, на реконструкцию нужны деньги. Во-вторых, время — а первый Гран-при после возрождения, скорее всего, пройдет уже ровно через год — в мае 2020-го. В-третьих, чтобы изменить трассу, нужно иметь для этого пространство. А вот с этим проблема: «Зандворт» окружают песчаные дюны, с одной из сторон трассы частный сектор — так что глобально конфигурацию поменять не так легко. Да и никто об этом всерьез не думает. Вообще есть ощущение, что когда руководство Формулы-1 принимает решение, какую трассу добавить в календарь, то зрелищность будущего Гран-при является малозначительным фактором. Если промоутер или государство готово платить, а расчеты показывают достаточный зрительский интерес, то чёрт с ними, с обгонами.



Правда, какие-никакие изменения руководитель проекта и экс-пилот Формулы-1 Ян Ламмерс нам пообещал. Самое главное — перепрофилирование последнего поворота перед выходом на стартовую прямую. Ламмерс рассчитывает, что после перестройки финальная часть трассы превратится в сплошной разгонный участок, на всём протяжении которого можно будет применять DRS. То есть будет очень похоже на конец круга на «Интерлагосе». Что ж, если расчёты оправдаются, это может как-то спасти этап. Если нет — пиши пропало. Сочи и «Каталунья» ещё покажутся вам зрелищными трассами.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Зандворта».

Одна надежда — на будущий регламент Формулы-1, который вступит в силу в 2021 году. При нём машины якобы смогут вплотную ехать друг за другом в поворотах и почти не терять прижимной силы, а значит, быть рядом на прямых атаковать. То есть Ф-1 вернётся в те самые 80-е годы, когда «Зандворт» был для Ф-1 очень даже ОК.



Но в 2020-м придётся страдать. Кстати, не факт, что дело ограничится проблемами с обгонами. Ещё посмотрим, насколько удобен «Зандворт» окажется для самих команд и болельщиков. Например, нынешнее здание паддока абсолютно не отвечает уровню Формулы-1 — посмотрим, что голландцы успеют перестроить за год. Учитывая, что территория паддока скована самой трассой, тут реально расти скорее в высоту, чем в ширину.



«Здесь в паддок может влезть только один моторхоум. Будет интересно посмотреть, кому достанется это место!» — уже пошутил Нико Хюлькенберг.

Фото: Robin Utrecht/Getty Images

Ну и со зрительскими местами есть проблемы. Рядом со стартовой прямой находится лишь одна полноценная трибуна (похожа на Moscow Raceway), а дальше, к первому повороту, тянется обычная дюна. Вопрос и по доступности трассы. Если добираться на железной дороге, то всё супер (30 минут от Амстердама и 15 минут пешком от станции), а вот на личном транспорте ждите беды: единственная дорога вряд ли справится с ажиотажем.



Конечно, многие поклонники Ф-1 неприхотливы, да и льющийся рекой «Хайнекен» способен поднять настроение, но ещё только предстоит узнать, как оценят болельщики возвращение в Зандворт…