Пилоты на выход. 4 гонщика, которых могут уволить в этом сезоне Формулы-1

Позади уже почти четверть сезона Формулы-1 — достаточно времени, чтобы «вкатиться» и выйти на пик формы. Однако удалось это далеко не всем, и уже пошли слухи, что кому-то грозит увольнение ещё до окончания сезона. Представляем главных кандидатов на досрочную отставку.

Роберт Кубица: ветеран не вывозит

Паддок приветствовал возвращение Роберта Кубицы в Формулу-1 — поляк, едва не расставшийся с жизнью восемь лет назад на ралли, доказал, что нет ничего невозможного, и несмотря на явные ограничения в подвижности руки оказался среди 20 лучших пилотов мира. На этом поводы для радости, увы, кончаются — выступления Кубицы подтвердили самые худшие прогнозы.



По итогам пяти этапов Роберт пять раз проиграл напарнику в квалификации и пять раз финишировал позади него в гонке — и это при том, что напарником является дебютант Джордж Расселл. Вызвано ли это проблемами с рукой или нехваткой гоночного опыта в последние годы, но Кубица пока в принципе не способен угнаться за молодым напарником. На фоне неудач поляка появились слухи, что «Уильямс» рассматривает вариант замены гонщика на своего третьего пилота Николаса Латифи, который сейчас гоняется в Формуле-2.



Предполагается, что в контракте Кубицы есть пункт о досрочном расторжении в случае слабых результатов, а они — слабее не придумаешь. Латифи, впрочем, от этих слухов открещивается: «В этом году мой приоритет — Формула-2. Если я смогу победить, то смогу получить хорошее место в Формуле-1 на следующий год». К слову, на данный момент Латифи лидирует в Ф-2, опережая ближайшего соперника на 26 очков.

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Антонио Джовинацци: беспомощный и потерянный

Только три гонщика не смогли набрать в пяти первых гонках ни одного очка — пилоты «Уильямса» и Антонио Джовинацци. Итальянец на протяжении всего сезона стабильно уступает Кими Райкконену и весьма посредственно смотрится в гонках. Мало кто ожидал от Антонио выступлений на уровне прошлогоднего Шарля Леклера, однако такой провал стал неприятным сюрпризом.

Антонио Джовинацци Фото: Clive Mason/Getty Images

«Пока лишь Райкконен даёт результат. Джовинацци на его фоне выглядит беспомощно и потерянно, — считает экс-пилот Формулы-1 и двукратный победитель „24 часов Ле-Мана“ Джей-Джей Лехто. — Я убеждён, что „Альфа Ромео“ нужны перемены — им нужны два пилота, набирающие очки».

К счастью для Антонио, пока у «Альфа Ромео» нет гонщика на замену. Каллум Айлотт и Мик Шумахер только начали выступать в Формуле-2, Роберт Шварцман ещё только в Формуле-3, а пилотов со стороны подконтрольная «Феррари» команда брать не будет. Так что у Джовинацци ещё есть время прийти в себя и прибавить, но в отсутствие прогресса рассчитывать на продление контракта Антонио не стоит.

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Пьер Гасли: в жерновах «Ред Булл»

Ещё одно разочарование сезона — Пьер Гасли. Французский гонщик добрался до вершины программы «Ред Булл» в Формуле-1 — основной команды, но на фоне Макса Ферстаппена похвастаться ему нечем. Пять поражений в квалификации, ни одного финиша в первой пятёрке и втрое меньше очков, чем у напарника — вот итог первых гонок Гасли в составе основной команды.



Сам Пьер, объясняя свои неудачи, говорит, что пока не может найти общий язык с новой для себя машиной — и в принципе это можно было бы понять. Однако по сравнению с «Торо Россо» «Ред Булл» — более продвинутая и послушная машина. Так, Даниэль Риккардо вспоминал, что в 2014-м был счастлив на ней ездить, поскольку автомобиль позволял гораздо больше, чем «Торо Россо». Не возникло проблем с таким переходом и у Ферстаппена — Макс выиграл первую же гонку в составе «Ред Булл».



Руководство пытается поддержать Гасли в непростой период, однако Хельмут Марко известен своим крутым нравом и безжалостным подходом к своим пилотам. Так что неудивительно, что слухи о замене Гасли появились после первых же неудач. И заменить Пьера в принципе есть кем — Даниил Квят проводит довольно сильный сезон, да и Александер Албон отлично вписался в команду. Кроме того, в японской Супер Формуле «стажируется» британец Дэн Тиктум…

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Лэнс Стролл: яблоня и яблоко

Лэнс Стролл выступает в Формуле-1 во многом за счёт отца — канадского миллиардера Лоуренса Стролла, чьё состояние Forbes в феврале оценил в $2,6 млрд. Именно Стролл был главным спонсором «Уильямса», когда там выступал Лэнс, а теперь ему принадлежит «Рейсинг Пойнт», за которую его сын гоняется с этого года. Сложно представить, что Стролл-отец выгонит Лэнса из собственной команды, однако у Стролла-бизнесмена есть на то множество причин.

Лоуренс Стролл Фото: Charles Coates/Getty Images

Стролл-младший, как и Кубица с Гасли, проиграл напарнику во всех квалификациях сезона. Больше того, в этом году канадец ни разу не выходил из первого сегмента. Наверняка переход из «Уильямса» в «Рейсинг Пойнт» дался Строллу непросто, но разрыв в результатах с Серхио Пересом слишком велик — и руководство команды не может этого не замечать.



«Форс Индия» в последние годы своего существования демонстрировала чудеса эффективности — с минимальным бюджетом она держалась на четвёртом-пятом местах Кубка конструкторов. В руководстве команды отлично знают, как важна сильная пара пилотов, в которой один постоянно подгоняет другого и держит в тонусе. Порой это приводило к столкновениям и другим неприятностям — как это было у Переса с Оконом, но это приносило результат. Сейчас же «Рейсинг Пойнт» может рассчитывать только на Чеко. Так будут ли родственные чувства вечно перевешивать внутри Стролла-старшего холодный бизнес-расчёт?