Алонсо не пробился даже на старт «Инди-500». Но это не позор

Фернандо Алонсо не прошёл квалификацию «500 миль Индианаполиса» — в первой сессии испанец не смог пробиться в топ-30, что гарантировало бы ему место на стартовой решётке, а в финальном раунде на выбывание уступил чуть более сотой доли секунды Кайлу Кайзеру и остался за бортом соревнований. Как же так вышло, что один из лучших гонщиков планеты не смог добраться даже до старта?

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Второй блин комом

Алонсо уже выступал в «500 милях Индианаполиса» в 2017 году — ради той гонки испанец даже отказался от участия в Гран-при Монако. Покорить «Кирпичницу» с ходу не удалось — Фернандо не добрался до финиша из-за отказа двигателя, но в целом произвёл неплохое впечатление и даже успел полидировать. Предполагалось, что в этот раз проблем не возникнет — Алонсо уже более или менее знаком с внутренней кухней IndyCar. Но они возникли — и начались уже в тренировках.

15 мая Алонсо потерял машину в одном из поворотов и ударился об отбойник, после чего автомобиль бросило на внутреннюю стену и выбросило обратно на трассу. Сам Фернандо не пострадал, но задняя часть его болида была разрушена. «Возникла недостаточная поворачиваемость, и хотя я отпустил газ, этого было недостаточно, — объяснял затем испанец. — Я полностью потерял аэродинамику передней части. Стена приближалась очень быстро».

Но это было только начало: настоящие проблемы начались в субботу, когда Алонсо явно не хватало скорости. В первый день квалификаций Фернандо проехал четыре попытки — в первой возник медленный прокол, но и последующих не хватило, чтобы пробиться на старт. Оставался последний шанс: показать хорошее время в Last Row Shootout — финальный раунд, в котором шесть самых медленных пилотов боролись за три места последнего ряда стартовой решётки. «Надеюсь, мы добьёмся прогресса и квалифицируемся, но пока мы там, где заслуживаем быть», — говорил Алонсо.

В команде отчаянно хотели отыграться и начали пробовать самые экстремальные настройки — в тренировках перед Last Row Shootout автомобиль был отрегулирован на минимальный клиренс, но стало ещё хуже: машина высекала днищем искры, теряла прижимную силу, а из задней части шёл дым. К решающей части квалификации инженеры вернулись к прежним настройкам и надеялись на чудо — но его не произошло. В итоговых протоколах Алонсо не хватило 0,0129 секунды, чтобы пробиться на старт.

Как только стало понятно, что Алонсо не попадает на старт, гонщик покинул трассу, не поговорив с репортёрами, но позже опубликовал заявление в социальных сетях. «Это была трудная неделя. Мы старались изо всех сил, пробовали самые разные настройки и подходы, прошли четыре круга газ в пол, но этого оказалось недостаточно, — написал Фернандо. — Мы старались, смело боролись, но другие справились лучше нас. Успех и разочарование приходят, только если ты принял большой вызов».

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«Карлин» — не «Андретти»

Один из лучших пилотов мира не прошёл квалификацию — в чём же причина? В настройках и подготовке. В 2017 году Алонсо выступал в составе «Андретти» — одной из наиболее опытных и сильнейших команд IndyCar (если проводить аналогии с Формулой-1, то это примерно как «Ред Булл»). Фернандо пришёл на всё готовое — в его распоряжении были очень сильные инженеры, терабайты собранных в предыдущие годы данных и пять партнёров по команде, включая действующего победителя «пятисотки» Александера Росси и Райана Хантер-Рея, первенствовавшего на «Кирпичнице» в 2014-м. Если Алонсо хотел что-то изменить в машине, ему достаточно было сказать об этом инженерам, и те сами поймут, что и как нужно поменять.

В этом году «Макларен» отправился в Индианаполис в партнёрстве с командой «Карлин», которая пришла в IndyCar лишь в прошлом сезоне. Теперь Алонсо приходилось вместе с инженерами искать решения проблем — и их совместного опыта оказалось недостаточно. Так, на старт «500 миль» от «Карлина» пробился только опытный Чарли Кимболл, в то время как два других пилота команды — Патрисио О’Уорд и Макс Чилтон — тоже остались за бортом.

Кроме того, не помогла авария в тренировках, на которой было потеряно драгоценное для команды время. Также необходимо отметить дождь, который полдня лил над трассой в воскресенье, — он смыл с асфальта накатанный слой резины, что ещё больше осложнило задачу менее опытным командам.

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Провал, но не позорный

Неудача в Индианаполисе — это, пожалуй, самый большой провал Алонсо за последние годы, однако «пятисотка» — это совершенно уникальный мир, невозможно прийти сюда со стороны и сразу стать одним из лидеров. Да, некоторым удавалось выиграть «500 миль Индианаполиса» с первой попытки — Александеру Росси в 2016-м, например, или Хуану-Пабло Монтойе и Элио Кастроневесу в начале 2000-х, однако все они выступали за топ-команды и получали отличные машины.

Выступление Алонсо в 2017-м, несмотря на сход за 20 кругов до финиша, было настоящей сенсацией — редко гонщикам удаётся поддерживать такую скорость, впервые выступая в США. Это во многом породило завышенные ожидания, хотя даже пробиться на старт «500 миль Индианаполиса» — непростая задача, что на собственной шкуре и ощутил Фернандо.

Сам по себе овал Индианаполиса очень коварен — повороты немного отличаются друг от друга, а от машины требуется идеальный баланс, который позволит идеально проходить каждый из них. Возможно, отправляться в Штаты без поддержки кого-то из лидеров IndyCar со стороны «Макларена» было слишком самонадеянно.

Впрочем, сотрудничество с «Андретти» изначально оказалось невозможным — эта команда пользуется двигателями «Хонды», а японцы наотрез отказались иметь дело с Алонсо. И их можно понять, учитывая критику испанца в его последние годы в Формуле-1. Так или иначе, это именно тот опыт, который позволит лучше подготовиться в следующий раз.

Что до самого Фернандо, то после постоянных побед в WEC, где в распоряжении испанца заведомо самая быстрая машина пелотона, провал в Индианаполисе станет холодным душем и (будем надеяться) дополнительной мотивацией вернуться сюда в следующем году. Ну а пока мечты о «Тройной короне» придётся отложить.