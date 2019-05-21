Камбэк «Субару» и первый триумф «Равона» в Нижнем Новгороде

Впрочем, Фестиваль скорости (а именно так официально именовался спортивный уик-энд на «Нижегородском кольце») и должен быть именно таким — насыщенным на события и непредсказуемым на результат. И 13 тысяч болельщиков явно не остались разочарованы увиденным!

Между заездами «кольцевиков» гостей трассы развлекали дрифтеры из СМП Open Drift Cup, счастливчики катались на дрифт-такси, в паддоке проходили соревнования по мото- и велотриалу, заезды сим-рейсинга, шоу барабанщиков и стантрайдеров, а почётным гостем этапа в Нижнем Новгороде стал гонщик программы SMP Racing Виталий Петров. Однако главным действующим лицом был отнюдь не первый российский пилот Формулы-1.

Нижегородская команда Sofit Racing Team и её гонщики Дмитрий Лебедев и Вадим Антипов — вот кто приятно удивил многотысячную аудиторию СМП РСКГ. Словно подтверждая тезис о том, что дома и стены помогают, нижегородские пилоты сначала заняли первый стартовый ряд в квалификации «Супер-продакшена», а затем два дня подряд не покидали подиума. В первой гонке только Андрей Петухов из Lada Sport Rosneft помешал нижегородцам отпраздновать победный дубль — Антипов одержал убедительную победу, а Лебедев финишировал третьим. А во втором заезде получилось совсем наоборот — два места на подиуме заняли пилоты тольяттинской команды (Петухов выиграл, а его напарник Владислав Незванкин стал третьим), тогда как Вадим Антипов стал вторым.



Но в любом случае этап стал знаковым. Посудите сами, первая за два года победа Subaru BRZ, первая победа команды Sofit Racing Team, первая победа Вадима Антипова и всех этих успехов нижегородцы добились на домашней трассе! Красивая история и лишнее подтверждение тому, что борьба в «Супер-продакшене» будет острой на протяжении всего сезона СМП РСКГ-2019.

В «Туринг-лайте» также не обошлось без сенсаций. Ведь вряд ли кто-то ожидал, что новому седану Ravon Nexia R3 под управлением Ефима Гантмахера понадобится всего четыре гонки, чтобы вписать себя в историю российского «кольца» первой победой в истории узбекского автомобильного бренда! И пусть пока надёжность новинки не так высока, как хотелось бы, но всё равно на счету новой модели четыре подиума в четырёх гонках — марки с куда более внушительной гоночной историей такому успеху дерзкого «новичка» могут только завидовать.



Однако далеко не всё в автоспорте решает скорость машины и мастерство водителя. Грош цена всему, если удача отвернулась от тебя на трассе — спросите об этом Владимира Удаленкова, разбившего свой Peugeot 208 о пит-уолл, поинтересуйтесь о расположении фортуны у Филиппа Тупоносова, схлопотавшего штрафной проезд через боксы, у Владимира Шешенина, который лишился верной победы из-за технических проблем, или вообще у всех пилотов Lada Sport Rosneft в классе S1600.

На этапе в Грозном Владимиру Шешенину и Михаилу Митяеву не было равных — оба заезда пилоты заканчивали неизменно в топ-3 и покинули «Крепость Грозную» лидерами личного зачёта в своём классе. Но в Нижний Новгороде приехали с нулями в турнирной таблице! Ошибка в омологационных документах на гоночную Lada Granta стоила и пилотам, и команде всех набранных очков. А на «Нижегородском кольце» о тотальном доминировании речи заводской комнады уже не шло — по одному сходу на каждого гонщика, 5-е место Шешенина и «серебро» Митяева. Так что в личном зачёте опытнейшего Владимира в какой-то момент опережал даже блогер Михаил Кульдяев, дебютировавший за рулём гоночного хэтчбека на втором этапе СМП РСКГ в рамках проекта Lada Sport Rosneft.

О важности везения и коварстве первого поворота «Нижегородского кольца» много могут рассказать и пилоты «Туринга». Субботний заезд сразу же после старта проредил пелотон на пять машин: для Ирека Миннахметова, Михаила Грачева, Антона Бадоева и Павла Яшина гонка закончилась в первом повороте (Алексей Дудукало, поучаствовав в этом же инциденте, в гонку вернуться сумел), а по ходу первого круга число сошедших пополнили Павел Кальманович.

В воскресенье коварный первый вираж тоже собрал свою дань, да и в дальнейшем без инцидентов не обошлось, зато каков результат — от былого доминирования жёлто-чёрных Lada Vesta TCR не осталось и следа! Первые победы в сезоне одержали Клим Гаврилов (Carville Racing) и Алексей Дудукало (Lukoil Racing) — и теперь в личном зачёте четыре первых места занимают представители четырёх разных команд!



Технические проблемы и ошибки пилотов, наказания от судей и столкновения с соперниками, чистые обгоны и контактная борьба, тактические решения и фактор везения — всё то, чего так не хватало на старте сезона-2019 СМП РСКГ в Грозном, с лихвой компенсировал этап в Нижнем Новгороде — кстати, рекордный по посещаемости для «Нижегородского кольца» за всю историю проведения на нём кольцевых гонок.



Если «Смоленское кольцо», которое будет принимать третий гоночный уик-энд СМП РСКГ во второй половине июня, окажется хотя бы вполовину столь же насыщенным на события, то большего пожелать от российского «кольца» и нельзя.