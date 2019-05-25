Хэмилтон отобрал у напарника поул в Монако, «Феррари» подставила Леклера

Хэмилтон в очной дуэли переиграл Боттаса в главной квалификации сезона, а «Феррари» снова провалилась. Квят опять в топ-10.

Хэмилтон возвращается на поул

В свободных заездах в четверг «Мерседесы» на семь десятых опередили всех соперников, чем удивили даже самих себя. Утром в субботу быстрейшее время неожиданно показал Шарль Леклер, однако превзойти скорость «Серебряных стрел» монегаску так и не удалось. Но это была не главная проблема «Феррари»: её лидер Себастьян Феттель заблокировал шины на входе в «Сент-Дево» и разбил переднюю часть машины за два с половиной часа до старта квалификации.

Злоключения «Феррари» продолжились и в первом сегменте: во второй попытке Феттель зацепил отбойник и вынужден был прервать попытку и в итоге лишь в самый последний момент вышел во второй раунд. И пока все следили за Себом, из квалификации выбыл Шарль Леклер — «Феррари» была уверена в результате своего пилота, но многие улучшили и в итоге монегаск остался лишь 16-м.

Леклер спрашивал у команды, предоставят ли ему ещё одну попытку

Второй сегмент начался с нового рекорда трассы от Валттери Боттаса — 1:10.701, однако время финна неожиданно перебил Макс Ферстаппен — 1:10.618. Хэмилтон прошёл в финал с третьего места, а Феттель показал только пятое время, уступив Ферстаппену более шести десятых секунды.

Финальный раунд начал Валттери Боттас — 1:10.252. Льюис Хэмилтон на первом круге срезал поворот и упёрся в трафик, а на втором проиграл напарнику четверть секунды. Ферстаппен отстал от финна почти на четыре десятых, Феттель — почти на семь.

Во второй попытке Хэмилтон превзошёл время напарника — 1:10.166, а вот Боттасу теперь ответить было нечего — Валттери шёл без улучшения, бросил круг и вернулся в боксы. Занявший третье место Макс Ферстаппен также не смог в концовке прибавить, как и Себастьян Феттель, оставшийся четвёртым. Замкнул топ-5 Пьер Гасли — француз уступил напарнику ровно четыре десятых секунды.

Магнуссен на поуле «середняков»

Лучшим за спинами грандов в этот раз стал Кевин Магнуссен, расположившийся на шестой позиции. Даниэль Риккардо, несмотря на проблемы в тренировках, занял в итоге седьмое место — австралиец во второй раз подряд вышел в финальный сегмент, а на восьмой позиции блестяще квалифицировался Даниил Квят. Для «Торо Россо» результаты выглядят многообешающе: в Q3 прошли обе машины — Албон занял 10-е место. Между двумя автомобилями из Фаэнцы вклинился Карлос Сайнс — единственный «Макларен» в финале.

Нико Хюлькенберг в пятый раз подряд проиграл квалификацию напарнику и занял 11-е место — правда, для немца это лучший результат после Гран-при Китая. На 12-й позиции квалифицировался Ландо Норрис — неплохо для первой в карьере квалификации в Монте-Карло, а вот для занявшего 13-е место Ромена Грожана результат неудачный. Француз шёл с улучшением в своей последней попытке, но на втором попал в трафик и в итоге не смог прибавить.

Ещё хуже проехали пилоты «Альфа Ромео» — Кими Райкконен занял только 14-ю позицию, а Антонио Джовинацци остался 15-м — результат итальянца в Q2 не позволил бы ему выйти из первого сегмента.

Замыкающие: «Рейсинг Пойнт» и «Уильямс»

Хуже всех квалификацию провели «Рейсинг Пойнт» и «Уильямс», машины которых не подходят узким улицам Монако. Лучше всех из этой четвёрки квалифицировался Серхио Перес — Чеко лишь девяти сотых не хватило до времени провалившегося Леклера. Лэнс Стролл проиграл напарнику более шести десятых (и уже шестую квалификацию в сезоне), тем не менее расположился на 18-м месте.

В «Уильямсе» Джордж Расселл продолжает громить своего более опытного напарника: Роберт Кубица проиграл британцу почти три десятых и в третий раз подряд замкнул протоколы квалификации.

Гран-при Монако стартует в воскресенье 26 мая в 16:10 по московскому времени.