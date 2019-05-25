Квят: приезжать восьмым в квалификации помогает секретный коктейль!

Даниил Квят в третий раз подряд попал в третий сегмент квалификации. После штрафа Пьера Гасли россиянин будет стартовать с высокой седьмой позиции на трассе, где обгоны максимально затруднены. Но в случае с «Торо Россо» лучше ничего не загадывать, потому что по ходу сезона команда не раз подводила Квята в самых разных аспектах. По чистой же скорости Даниил в этом году очень хорош, что признают все эксперты.



После квалификации россиянин рассказал о том, что за секретный коктейль он пьёт после заездов и будет ли он рисковать на старте завтрашней гонки.

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— Даниил, почему у вас на столе три маленьких стаканчика с какой-то странной жидкостью?

— Обычно у меня есть большая бутылка, но её сейчас моют.



— Что вы пьёте? Похоже на что-то, содержащее молоко.

— Это специальный коктейль. Секретный микс для гонщиков, помогает приезжать восьмым в квалификации.



— После него руки становятся накаченными?

— Не думаю (улыбается). Чтобы хорошо ездить, нужно иметь сильную часть тела пониже рук (смеётся).

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— Как прошла квалификация?

— Мне кажется, всё прошло неплохо. Могу сказать, что удовлетворён её итогами. В первой части квалификации мне удалось пройти несколько неплохих кругов, и это придало уверенности и понимая, где искать предел. В четверг всё выглядело не так идеально, так что я благодарен парням в команде, которые помогли исправить ситуацию. Сегодня мне было комфортно за рулём.



— Насколько много вы поменяли в балансе машины?

— Я бы не сказал, что так уж много. На бумаге всё выглядело гораздо хуже, чем было на самом деле. Четверг в Монако всегда сложный день, кто-то рискует больше, кто-то меньше. В любом случае здорово, что команда так отреагировала и изменила ситуацию к лучшему. В Монако всё решают маленькие детали и уверенности в своих силах и в машине. Сегодня всё это было на уровне.

Квят: в Монако «яйца» увеличиваются, но пилота не замедляют! Даниил Квят рассказал, почему во время этапа в Монако не ночует дома и какие проблемы пришлось решать на тренировках.

— Очередная классная квалификация в вашем исполнении. Довольны этой тенденцией?

— Конечно, приятно в третий раз подряд попасть в решающий сегмент. На самом деле и в начале сезона всё могло быть столь же удачно. Возможно, сказался перерыв в полтора года, когда меня не было в паддоке. Всё-таки нужно было время, чтобы вернуться в строй на 100 процентов, не буду этого отрицать. В последних трёх гонках наконец-то всё сложилось воедино. Очень надеюсь, что мы будем продолжать в том же стиле.



— Происходящее добавляет дополнительной уверенности?

— Сто процентов! Когда ты знаешь, что машина позволяет бороться, настроение само улучшается.



— Есть ли проблемы с прогревом шин?

— Они есть у всех. В Монако очень сложно с первого круга показать хорошее время. Я бы даже сказал, что невозможно, поэтому мы видели, как пилоты раз за разом серьёзно улучшали времена в первом сегменте. В конечном итоге я был доволен тем, как мы работали с шинами.

Команда подвела Квята, потеряв колёса. Но Даниил справился Квят обгонял даже Кими по внешнему радиусу, но без ложки дёгтя не обошлось.

— Какой подход выберете во время процедуры старта – спокойный или агрессивный?

— Заранее всегда сложно прогнозировать, как поведёшь себя на старте. Обычно ты следуешь инстинктам и смотришь по ситуации. Надо понимать, что даже на старте в Монако сложно отыгрывать позиции. А уж в гонке тем более. Если не произойдёт ничего экстраординарного, порядок после первого круга вряд ли изменится на финише. Если бы я стартовал, к примеру, вторым или третьим, и была бы реальная возможность отыграть позицию на старте, я бы, наверное, рискнул.

— С учётом такой квалификации хотите дождевую гонку или сухую?

— Я буду не против сухой гонки теперь (улыбается).



— Эта трасса настолько подходит «Торо Россо» или же машина в целом так здорово сбалансирована независимо от трека?

— Легко следовать клише и говорить, что наша машина хороша на медленных трассах вроде Монако. Но всё намного сложнее. Хотя соглашусь, что исторически Монако подходит нашему болиду. Давайте дождёмся гонки, чтобы делать более глобальные выводы. Пока мы очень довольны тем, как развивается ситуация.



— У многих гонщиков были проблемы с торможением на выходе из туннеля. Как вы справлялись с этим?

— Да, там довольно много кочек и сложно выбрать нужный момент торможения. Но в Монако все повороты бросают вызов, здесь каждый круг квалификационный. Это классные ощущения, но надо иногда себя останавливать, потому что порой хочется рисковать (улыбается).

Так Квят еще не сходил: соперник протаранил его… задним ходом Бывший напарник по команде лишил Даниила отличного шанса на очки. Правда, многое пошло не так ещё до этого.

— Если вы не попадаете в поворот после туннеля, то приходится заезжать в карман и долго ждать зелёного сигнала светофора, чтобы вернуться на трассу. Вы будете иметь этот момент ввиду завтра?

— Конечно. Но если вы совсем немного промахнётесь мимо первого апекса, то можете вернуться на трассу, чуть-чуть срезав шикану. А вот если вы совсем поздно затормозите, то действительно придётся ехать в «карман» и ждать зелёного светофора. Надеюсь, что до этого дело не дойдёт в гонке.