Хэмилтон попортил нервы команде, но отстоял победу в Монако. Квят — 7-й

Макс Ферстаппен до последнего круга держал Льюиса Хэмилтона под давлением, но так и не смог пройти британца.

Гран-при в честь Лауды

В этот уик-энд Формула-1 прощалась с Ники Лаудой — трёхкратный чемпион мира скончался на 71-м году жизни несколько дней назад. Вся стартовая решётка надела красные кепки, а церемония старта началась с минуты молчания в честь легендарного австрийца. Кроме того, в первом ряду в память об ушедшем коллеге в команде «Мерседес» выкрасили в красный цвет «гало» на своих машинах — такую раскраску Тото Вольф обещал сохранить на весь сезон.

Без Лауды. Смерть не могла догнать легенду Формулы-1 43 года Попал в Формулу-1 в кредит, геройски вернулся, возил лошадь на московскую Олимпиаду и помогал царствовать «Мерседесу».

Два красных «гало» «Мерседеса» остались впереди и после старта — Льюис Хэмилтон уверенно проехал «Сент-Дево» первым, а Валттери Боттасу пришлось отбить атаку Макса Ферстаппена. Феттель сохранил четвёртую позицию, а на пятую строчку прорвался Даниэль Риккардо — гонщик «Рено» опередил Кевина Магнуссена.

Даниил Квят проиграл на старте две позиции: россиянин уступил Гасли и Сайнсу и откатился на девятую позицию. Далее расположились Албон, Хюлькенберг, Грожан и Леклер, за три круга прорвавшийся на 13-е место. Шарль довольно агрессивно прошёл в шпильке «Гранд Отель» Норриса, но на более жёстких шинах опередить Грожана не удавалось вплоть до седьмого круга.

Квят: приезжать восьмым в квалификации помогает секретный коктейль! Российский гонщик Формулы-1 — о секретном миксе, отличной работе инженеров и том, будет ли он рисковать на старте.

Правда, на 12-м месте Шарль продержался недолго — атакуя Хюлькенберга гонщик «Феррари» потерял контроль над машиной, зацепил отбойник и пробил колесо. До боксов Леклер ехал на трёх колёсах, пропустив весь пелотон. В боксы пришлось заехать и Халку — «Рено» и «Феррари» откатились на последние позиции.

Первая четвёрка тем временем оторвалась от остального пелотона на полминуты. Активной борьбы между лидерами не было — отрывы превышали секунду, однако после десяти кругов Хэмилтона и Феттеля разделяли менее пяти секунд. Но и эта борьба встала на паузу: из-за обломков машины Леклера дирекция гонки нейтрализовала заезд машиной безопасности.

Конец домашней гонки Леклера

После выезда сейфти-кара шедший вторым Боттас оттормозил пелотон, чтобы позволить «Мерседесу» провести двойной пит-стоп, однако механикам «Ред Булл» всё равно удалось выпустить Макса Ферстаппена раньше финна — так Валттери откатился на третье место. При этом в борьбе с голландцем Боттас зацепил стену и поехал на пит-лейн во второй раз — теперь финн был уже четвёртым, позади Феттеля (Максу позже выписали 5 секунд штрафа за небезопасный выезд). Зато у Валттери, как и Себа с Ферстаппеном, был «хард», Хэмилтон остался единственным пилотом из лидирующей группы на «медиуме».

В боксах в режиме автомобиля безопасности также побывали Риккардо и Магнуссен, однако другие середняки остались на трассе. В итоге перед рестартом на пятую позицию вышел Пьер Гасли, на шестой строчке расположился Карлос Сайнс, а за ними, на седьмом месте, шёл Даниил Квят. Замкнул пелотон Шарль Леклер.

Когда сейфти-кар покинул трассу, Хэмилтон и Ферстаппен уверенно сохранили свои позиции, а вот Феттель явно сдерживал Боттаса и Гасли. В глубине пелотона всё прошло не так гладко: Джовинацци атаковал в «Раскассе» Кубицу и развернул поляка поперёк трассы, заперев позади Расселла и Леклера. К счастью, все благополучно разъехались и продолжили заезд. Леклер, правда, через пару кругов свернул в боксы и сошёл с дистанции — после прокола днище автомобиля получило слишком сильные повреждения.

Хэмилтон отобрал у напарника поул в Монако, «Феррари» подставила Леклера Хэмилтон в очной дуэли переиграл Боттаса в главной квалификации сезона, а «Феррари» снова провалилась. Квят опять в топ-10.

На протяжении 40 кругов первая четвёрка вела позиционную борьбу, но до атак дело так и не доходило. Предполагалось, что на более мягких шинах Хэмилтон сумеет создать отрыв от преследователей на «харде», но Ферстаппен уверенно держался в секунде от лидера и не позволял Льюису уехать. По радио британец всё больше и больше жаловался на резину, и на 50-м круге заявил, что передняя резина «умерла» — и действительно на поверхности шин были видны серьёзные повреждения.

Дополнительный пит-стоп потенциально отбросил бы Хэмилтона на четвёртое место, а с учётом штрафа Ферстаппена победа досталась бы Феттелю. «Мы проиграем, — сказал команде Льюис. — Я не могу сдерживать их». «Не волнуйся, ты сдерживаешь их всю гонку», — поддержал гонщика его гоночный инженер Пит Боннингтон. «О чём вы думали, когда ставили эти шины?» — возмущался британец, продолжая сдерживать «Ред Булл». «Льюис, мы верим, ты сможешь», — вышел на связь главный стратег команды Джеймс Воулз. Механики подготовились к возможному пит-стопу, но боксов не покидали.

Шедший пятым Пьер Гасли на полминуты опережал Карлоса Сайнса — в «Ред Булл» провели французу «бесплатный» пит-стоп, чтобы тот на «софте» поставил рекорд гонки. Не сразу, но Гасли это удалось — 1:14.567, когда даже лидеры шли не быстрее 1:17.1. Чуть позже он проехал ещё быстрее — 1:14.279.

За восемь кругов до финиша «Ред Булл» скомандовал Ферстаппену перейти в атакующий режим. Макс и без того держался всю дистанцию вплотную за «Мерседесом», но теперь начал настоящий прессинг. Правда, Хэмилтону было чем ответить, а голландец в процессе погони срезал эску и немного отпустил соперника.

Ферстаппен быстро догнал британца, и за два с половиной круга до финиша пошёл в атаку на торможении в эску после тоннеля — «Ред Булл» заблокировал колёса и зацепил «Мерседес» британца. Гонщики, к счастью, избежали повреждений, но разрыв резко вырос до полутора секунд. Хэмилтон в итоге отстоял позицию и завоевал вторую подряд и четвёртую в сезоне победу. Макс финишировал вторым, но из-за 5-секундного штрафа откатился на четвёртое место классификации — вторая строчка перешла к Феттелю, третья — к Боттасу, который продолжает серию подиумов.

Пятым финишировал Пьер Гасли, а шестое место под прессингом пилотов «Торо Россо» отстоял Карлос Сайнс. Даниил Квят занял седьмое место — и это лучший результат россиянина в сезоне, а Александер Албон стал восьмым. Замкнули первую десятку Даниэль Риккардо и Ромен Грожан.

В общем зачёте Хэмилтон оторвался от Боттаса на 17 очков, а на третью позицию вышел Феттель, который теперь опережает Ферстаппена на четыре балла. Топ-5 замыкает Шарль Леклер, а далее расположились Пьер Гасли, Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен. Даниил Квят, у которого теперь девять очков, поднялся на 12-е место.

В Кубке конструкторов по-прежнему лидирует «Мерседес» — отставание «Феррари» составляет уже 118 очков. Идущий третьим «Ред Булл» отстаёт ещё на 30 баллов. Далее по-прежнему идут «Макларен» и «Рейсинг Пойнт».

Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Канады — пройдёт в Монреале 7-9 июня.