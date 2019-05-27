Пилоты не спасли «Феррари». Оценки за Гран-при Монако

Хэмилтон провёл лучшую гонку в сезоне, Квят в порядке, а вот к Шарлю Леклеру есть вопросы.

Льюис Хэмилтон — 9,5

Хэмилтон был быстрейшим в тренировках в четверг, выиграл квалификацию в субботу и лидировал от старта до финиша в воскресенье, несмотря на сильно изношенные шины — превосходное выступление. А если учесть проблемы с резиной и прессинг Ферстаппена, это была лучшая гонка британца в сезоне.

Карлос Сайнс — 9

В квалификации «Макларен» уступал в скорости прямым конкурентам, но Сайнс блестяще стартовал, команда не подвела с тактикой, а под финиш получилось сдержать пару «Торо Россо». В итоге Карлос стал «лучшим из остальных» — как в этой гонке, так и в чемпионате. Отличный уик-энд для испанца.

Макс Ферстаппен — 8,5

Ферстаппен в Монако пересёк финишную линию вторым, уступив Хэмилтону всего полсекунды. Увы, из-за рискованного хода команды на пит-лейне Макс в итоге классифицирован лишь четвёртым, но даже в том эпизоде голландец отработал до конца, обогнав-таки Боттаса. Себя упрекнуть Ферстаппену не в чем.

Даниэль Риккардо — 8,5

При старте с шестого места Риккардо увёз из Монако всего два очка, однако проблема была в поспешном решении команды сменить шины под сейфти-каром. Оно отбросило Дэна в глубокий трафик и вынудило проехать 67 кругов на «медиуме» — как и Хэмилтона. То, что Риккардо при этом удалось пробиться в очки, большое достижение пилота. Не будем забывать и отличный первый круг, когда Дэн вышел на пятое место.

Даниил Квят — 8,0

Ещё один сильный уик-энд в исполнении россиянина — как в квалификации, так и в гонке Даниил был очень быстр и завоевал максимальный результат. Если бы удалось сдержать на первом круге Сайнса, возможно, Квят был бы ещё выше, но даже седьмое место стало лучшим для Даниила в цветах «Торо Россо».

Лучший результат Квята за три года! Хотя можно было ещё лучше Даниил отлично отработал в квалификации и зрело провёл гонку, показав лучший результат в карьере за рулём “Торо Россо”.

Себастьян Феттель — 7,5

В этот уик-энд машина не позволяла немцу бороться с «Мерседесами» или «Ред Булл», так что второе место — это даже выше потолка. Однако сам Феттель не блистал и попал на подиум только благодаря небезопасному выезду Ферстаппена.

Александер Албон — 7,5

В своём дебютном Гран-при Монако Албон смотрелся неплохо — прошёл в финал квалификации и финишировал сразу позади более опытного напарника. Правда, первый блин в Q3 вышел комом.

Серхио Перес — 7,5

В Монако у «Рейсинг Пойнт» возникли большие проблемы с балансом — в квалификации удалось победить лишь пару «Уильямсов», однако в гонке Чеко прорвался на 12-е место, едва не обогнав «Хаас» Магнуссена — тот остался впереди за счёт срезки и позднее был оштрафован.

Валттери Боттас — 7,0

Боттас снова смотрелся вторым номером на фоне Хэмилтона, проиграв тому квалификацию и оставшись позади на старте. Инцидент на пит-лейне отбросил финна ещё на две позиции назад. Даже имея заведомо более быструю машину, серьёзной угрозы для Феттеля Валттери не представлял.

Пьер Гасли — 7,0

Француз опять довольно много уступил Ферстаппену в квалификации (более трёх десятых) и схлопотал штраф за блокировку Грожана, но 11 очков и пятое место — лучший финиш Гасли в составе «Ред Булл» — это отчасти компенсируют.

Ромен Грожан — 7,0

При старте с 13-го места рассчитывать на высокий результат Грожану не приходилось. Тем не менее француз неплохо стартовал и удержался в одной группе с «Торо Россо» за счёт чего всё-таки пробился в топ-10. Впрочем, вдоль линии пит-лейна следует ездить аккуратнее — неточность обошлась гонщику в один балл.

Джордж Расселл — 7,0

У Джорджа Расселла всё как обычно: победа над напарником в квалификации, борьба в последних рядах и финиш на 15-м месте (это, к слову, лучший результат британца в Формуле-1). Позади остались Стролл и обе «Альфа Ромео». Отметим не самый сильный старт.

Кими Райкконен — 7,0

Машины «Альфа Ромео» в Монако смотрелись слабо — подняться выше 14-го места в квалификации Кими не смог, а в гонке уже на первом круге откатился назад. Второй раз подряд Райкконен остаётся без очков — вины ветерана в этом нет.

«Феррари» всё дальше, Квят на пике формы. Итоги Гран-при Монако Боттас отстаёт от чемпиона, а «Феррари» теперь начинает уступать даже «Ред Булл».

Нико Хюлькенберг — 6,5

Хюлькенберг в пятый раз подряд проиграл напарнику квалификацию и ничего не сумел сообразить на старте, оставшись за бортом топ-10. А дальше произошло столкновение с Леклером, лишившее немца всяких шансов на высокий результат. Так себе уик-энд — и всё же лучше, чем в Баку или Барселоне.

Роберт Кубица — 6,5

Впервые в сезоне Кубица стал не последним среди классифицированных — поляк хорошо стартовал и на свою беду оказался впереди Джовинацци, который позже развернул его «Уильямс». Правда, больше радоваться нечему — в квалификациях ветеран по-прежнему выглядит слабее напарника-дебютанта.

Шарль Леклер — 6,5

Уик-энд Леклера пошёл наперекосяк в квалификации, когда «Феррари» не отпустила монегаска на вторую попытку. Однако следует отметить, что и первая была так себе — 1:12.149, на четыре десятых медленнее первой попытки Пьера Гасли. Гонка же быстро закончилась столкновением с Хюлькенбергом на восьмом круге — Шарль слишком сильно хотел отыграться и атаковал чересчур оптимистично. А ведь мог спасти хоть какие-то очки.

Ландо Норрис — 6,0

Норрис совсем немного уступил напарнику в квалификации, но в гонке темп британца был заметно ниже — он отстал даже от Даниэля Риккардо на изношенных шинах. В этот уик-энд было заметно, насколько Ландо не хватает того опыта, который есть у Сайнса.

Кевин Магнуссен — 6,0

Гонка Магнуссена развивалась по той же логике, что и у Риккардо — хорошая квалификация, место в топ-6 после старта и ранний пит-стоп в режиме сейфти-кара. Только если Дэн добрался до финиша и занял девятое место, то Магнуссен ехал намного медленнее.

Лэнс Стролл — 5,0

Стролл уже в шестой раз подряд проиграл квалификацию Пересу (на этот раз канадец уступил более шести десятых секунды), а в гонке дважды едва не столкнулся с Кими Райкконеном — за второй эпизод канадец получил штраф и похоронил последнюю надежду.

Антонио Джовинацци — 5,0

Джовинацци вновь слабо проехал квалификацию (во втором сегменте итальянец показал результат хуже, чем в первом) и провалил гонку — пропустил на старте Роберта Кубицу, а затем развернул его в «Раскассе». Это была, возможно, худшая гонка Антонио в этом году.