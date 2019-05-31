«Пусть думают о своей машине, а не жалуются». Мазепин отвечает на насмешки Марко

Никита Мазепин в последние месяцы стал в мире автогонок популярной фигурой. Итальянское подразделение респектабельного портала Motorsport выдало инсайд, согласно которому отец Никиты, российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, заинтересован в покупке команды Формулы-1 «Уильямс». А две недели назад Никита провёл тесты за «Мерседес» и показал не просто лучшее время, но вообще второе время прохождения круга в истории Барселоны.



Советник «Ред Булл» доктор Марко своеобразно отреагировал на такой результат Никиты, намекнув на не слишком высокий, по его мнению, уровень российского пилота. Спорное заявление Хельмута, учитывая, что Никита в прошлом году стал вице-чемпионом серии GP3 и имел шансы на титул. Так что Мазепину было что ответить доктору Марко и вообще объяснить, почему ему так комфортно пилотировать болиды Формулы-1. Но начали мы всё-таки с прошедшего этапа Ф-2 в Монако, где Никита занял в гонках 10-е и 8-е места.

— Никита, два финиша в очковой зоне в Монако в первый сезон в Формуле-2 – нормальный результат?

— На это можно посмотреть с разных сторон. С одной, исходя из тех гонок, которые у меня были в этом году, это был наиболее полноценный уик-энд. Всё-таки два раза удалось финишировать в очках. До этого такого у меня не было. С другой стороны, нас по-прежнему преследуют трудности в квалификациях, которые скрывают реальный потенциал. На таких трассах, как Монако, где сложно обгонять, нам трудно забраться на те позиции, на которые нужно. Плюс я уверен, что из-за заминки на пит-стопе в первой гонке мы потеряли возможность финишировать в топ-8. Уверен, что с нашей скоростью во второй гонке мы могли бы претендовать на очень высокий результат.



— Дирекция гонки объяснила, почему не пустила в один круг с лидером целую группу пилотов, включая вас, когда была остановка из-за аварии Татьяны Кальдерон и Мика Шумахера?

— Нет, нам ничего не объяснили. Думаю, что все, кто из-за этого проиграл в первой гонке, задаются тем же вопросом. Если исходить из гоночных правил, судьи сделали всё с точностью до наоборот. Конечно же, мне и другим гонщикам непонятно, почему мы остались в круге от других. Но я догадываюсь, что это было связано с плотным расписанием гоночного дня и плохой организацией. Остановка гонки была достаточно долгой, машины закатывали в паддок на протяжении очень длительного времени. В общем, наошибались маршалы.



— Можно ли сказать, что квалификация – основная проблема, которую вам нужно решить в Формуле-2?

— Одна из основных, да. В этом году я столкнулся с гораздо большими трудностями с машиной, чем ожидал. На данный момент мне не хватает 40 минут тренировок, чтобы адаптироваться к балансу. Соответственно мне не хватает наката, чтобы приблизиться по времени к более опытным пилотам в квалификации.

Мазепин: слухи про «Уильямс»? Это не моя зона ответственности Никита Мазепин рассказал, чего ему пока не хватает в Формуле-2 и что он думает про слухи о покупке «Уильямса» его отцом.

— Две недели назад мы провели успешные тесты в Барселоне за рулём болида «Мерседес». Расскажите, как это было?

— Я подходил к этим тестам с чувством большой возможности, которую хотелось использовать по максимуму. Работа с «Мерседесом» не является для меня новой ситуацией, мы уже на протяжении некоторого времени работаем вместе. Но, конечно, пилотировать машину 2019 года на официальных тестах – это совсем другое. Такая возможность стала большим сюрпризом, но раз она появилась, я сделал всё возможное, что показать себя быстрым пилотом за рулём машины Формулы-1 и не разочаровать «Мерседес» в их выборе в мою пользу.

Мазепин: сегодня моя мечта сбылась

— Полностью довольны своим лучшим кругом, который был вторым по времени в истории трассы в Барселоне?

— Конечно, я доволен последствиями этого круга и тем, каким быстрым он получился. Но сам круг с моей стороны не был особенным. Я сделал его с третьей попытки, потому что были проблемы с трафиком. Следовательно чувствую внутри себя, что мог бы проехать тот круг ещё быстрее. В целом же я был очень доволен поведением машины и приятно удивлён тем, насколько профессионально работает команда. Прекрасно понимаю, почему они так доминируют в Формуле-1 на старте этого сезона.

— Вы наверняка читали, что советник «Ред Булл» доктор Марко назвал квалификационный режим мотора «Мерседеса» «режимом Мазепина». Не обидно такое слышать?

— Нет, не обидно, потому что это автоспорт, который включает в себя большое количество разных мнений. Во-вторых, мне нечего обижаться на него. Когда команда, которая выступает значительно хуже той, за которую я ездил на тестах, комментирует что-то на мой счёт, это выглядит странно. Мне из этой истории вынести нечего. А вот команде, которая даёт такие комментарии, лучше думать о том, чтобы сделать быстрее свою машину, а не жаловаться, что кто-то выполняют работу лучше них.

— В докторе Марко говорит обида из-за того, что у «Ред Булл» уже давно мало что получается?

— Да. Чем лучше выступаешь в командном чемпионате, тем больше денег получаешь от организаторов. Соответственно можешь больше денег вложить в развитие болида, поэтому это замкнутый круг для команд, которые проигрывают первым двум – «Мерседесу» и «Феррари». На стартовой решётке Формулы-1 10 команд, поэтому 8, а то и 9 из них всегда остаются недовольными.

Мне приятен тот факт, что я неплохо выполнил свою работу на тестах и затронул внимание людей, которыми восхищался с самого детства, смотрел на них по телевизору и хотел быть рядом. Они активно комментируют моё выступление. Это радует и даёт мне понять, что я двигаюсь в правильном направлении. Это мотивирует меня доказать, что их ирония была не очень уместна.



— У вас вообще все тесты за рулём болидов Формулы-1 были успешными. За рулём «Форс Индия» вы тоже показывали очень приличные секунды. О чём это говорит?

— Мне комфортно ездить на быстрых и сбалансированных машинах. Я могу показывать на них хорошие времена, мне нужна уверенность в машине. Проехать второй круг в истории Барселоны мне было относительно просто, потому что я понимал баланс машины и был в ней уверен. На данный момент в Формуле-2 мне сложнее сделать это, так как эта машина хоть и быстрее GP3, но в то же время больше скользит. Пока у меня не получается найти предел. Но, опять же, нет никакой спешки. Я остаюсь не менее мотивированным, чем раньше.

Дожили: великую команду Ф-1 может купить русский олигарх. Для сына Бизнесмен Дмитрий Мазепин и его сын всё делают правильно. Но как до такого докатился «Уильямс»?

— С учётом того, что вы только что сказали, какие цели на оставшуюся часть сезона?

— Усиленно работать с командой, чтобы научиться ещё большему и получить результаты, на которые я способен и которые мы заслуживаем вместе с командой. Хочу прогрессировать и не стоять на месте. Работы много, но я точно знаю, что именно нужно делать. Требуется просто чуть больше времени, которого не всегда хватает по ходу короткой тренировки во время гоночного уик-энда.