Феттелю всё надоело, и он хочет уйти из Формулы-1. Бред или правда?

По окончании Гран-при Монако в прессе появились сенсационные слухи: четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель раздумывает покинуть Формулу-1 по окончании сезона — об этом сообщил один из наиболее авторитетных журналистов паддок Джо Сейвард.

«После четырёх титулов с „Ред Булл“ Феттель пытался привести к чемпионству „Феррари“, но допустил несколько ошибок, а теперь находится под давлением со стороны Шарля Леклера, который будет становиться только лучше, — пишет Сейвард. — Если Себастьян примет такое решение, то последует примеру Нико Росберга, который ушёл из Формулы-1 сразу после победы в чемпионате 2016 года, поскольку знал, что едва ли сможет повторить этот успех. Среди потенциальных преемников Феттеля называют Серхио Переса, Кевина Магнуссена, Ромена Грожана и Валттери Боттаса».

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Феттель действительно уходит?

Сейвард обладает в паддоке солидной репутацией, а потому вряд ли стал публиковать что-то, если бы не видел на то серьёзных оснований — не доверять ему у нас повода нет. Впрочем, журналист сам пишет, что это пока лишь слухи. «Шокирующие», добавляет он. И поводы для подобных рассуждений действительно есть: Феттель допускает слишком много ошибок и, кажется, уже не способен вернуться на прежний уровень. Нынешняя «Феррари», впрочем, тоже не «Ред Булл» 2013 года.

Феттель выступает в «Феррари» с 2015 года, но если прежде Себ чувствовал себя вполне комфортно — Кими Райкконен особенных проблем не доставлял, то с приходом Леклера прессинг существенно вырос, а статус лидера команды оказался под большим вопросом. Ранее Себ никогда не оказывался в такой ситуации — в борьбе с Уэббером его всегда поддерживало руководство «Ред Булл», а с Риккардо немец провёл лишь один сезон.

Авария Феттеля в тренировках перед Гран-при Монако. Фото: Dan Istitene/Getty Images

Кроме того, нынешняя «Феррари» — тоже совсем не «Ред Булл» 2013 года. Феттель проводит в «Скудерии» уже четвёртый сезон — Алонсо выступал за Маранелло пять лет, но так и не добился третьего титула, хотя пару раз был к тому близок. Себ же за все годы в «Феррари» ни разу не приезжал на финальный этап претендентом на титул. При этом Фернандо выиграл только два чемпионата, Феттель — четыре, какое-то время он был самым титулованным пилотом на стартовой решётке. Повторить эти достижения практически невозможно — тогда в чём смысл уже титулованному и состоявшемуся человеку жертвовать всем ради нескольких цифр в резюме?

Феттелю сейчас 31 год — столько же было Нико Росбергу, когда он завершил спортивную карьеру. Сейчас Нико регулярно ездит на гонки и остаётся в центре событий, ведёт бизнес с Формулой-Е, помогал Роберту Кубице с возвращением — в общем, не сказать, что немец недоволен своей нынешней жизнью без Ф-1. Чем не пример для Себа?

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Мечта детства

Правда, между Росбергом-2016 и нынешним Феттелем есть большая разница — Нико только-только стал чемпионом и добился главного спортивного успеха в жизни, а Себ не выигрывал титулов уже более пяти лет. Росберг своё дело закончил, а Феттель своё — завоевать чемпионство на «Феррари» — ещё нет. Немец и сам признавался, что в детстве его кумиром был Михаэль Шумахер и титул в цветах «Феррари» уже тогда стал мечтой гонщика.

Как было сказано выше, Феттелю 31 год — и это отнюдь не «пожилой» возраст по меркам Формулы-1. Так, Марк Уэббер гонялся до 37, Рубенс Баррикелло ушёл в 39 лет (и то не по своей инициативе), а Михаэль Шумахер выступал вплоть до 41 года. Не будем забывать, что Кими Райкконену, который вполне справляется в «Альфа Ромео», в октябре исполнится 40, а ведь у финна ещё контракт на следующий год.

Себастьян Феттель и Шарль Леклер на Гран-при Монако. Фото: Charles Coates/Getty Images

Есть контракт на сезон-2020 и у Феттеля — если немец всё-таки решит закончить карьеру, вряд ли «Феррари» будет в этом препятствовать, но пока ни одного внешнего признака скорой пенсии Себ не демонстрирует. Больше того, ошибки немца лишь подчёркивают, как сильно он хочет вернуться на вершину — зачастую слишком сильно.

В последние года в распоряжении Феттеля была машина, способная бороться за чемпионский титул. В этом году «Скудерия» явно испытывает проблемы и ещё даже не реализовала всего потенциала своей машины. Уходить в такой ситуации было бы не вполне благоразумно, как показал опыт Фернандо Алонсо — «Феррари» поехала быстро всего через год после ухода испанца.

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Подождём до 2021-го

Редакция «Чемпионата» полагает, что ждать ухода Себастьяна Феттеля до 2021 года не стоит. Да, немец часто допускает ошибки, а молодой напарник уже сражается с ним на равных, но это именно тот вызов, которого не хватало Феттелю последние два года — возможно, именно приход Леклера станет тем толчком, который вернёт Себа на былой уровень.

С приходом Маттиа Бинотто на место Маурицио Арривабене в этом году команда начала перестраиваться и вырабатывать новые подходы — периодические сбои в таких условиях неизбежны и не должны удивлять (хотя и так часто происходить они тоже не должны). Зимой SF90 смотрелась многообещающе, и не исключено, что инженеры поймут проблемы машины и к следующему году она станет более послушной.

Наконец, в 2021 году в силу вступит новый технический регламент — машины перейдут на 18-дюймовые шины, радикально изменится аэродинамика, что может полностью перетряхнуть расстановку сил в пелотоне. В июле 2021 года Феттелю исполнится 34 года — если и в этот раз не получится, тогда можно задуматься о завершении карьеры. А пока рано.